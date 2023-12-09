Сколько денег Александр Петров потратил на пышное бракосочетание

У актера было время подумать над тем, как должно пройти торжество: наверное, именно поэтому мероприятие превратилось в одно из главных светских событий года.

От Савичевой до Киркорова

Время, разделившее регистрацию брака и свадьбу, Александр и его 22-летняя супруга Виктория провели с пользой: молодожены отдыхали на Мальдивах, в удаленном режиме контролируя работу по подготовке торжества. За дело взялся известный организатор свадеб Андрей Фомин. С молодыми согласовывали все — от декора и сценария до самых мелких деталей. Петров к своей первой в жизни свадьбе отнесся творчески, он ведь не только актер, он еще и стихи пишет.

Поэтому основным элементом декора стали книжные шкафы, которые были расставлены таким образом, что окружали столы. Столы, к слову, декорировали живыми белыми цветами и свечами. На сцене висел баннер с надписью «Саша + Вика». Такие же надписи мелькали на книжных полках. Даже на спине пиджака жениха белой краской было написано: «Саша + Вика». Идеи молодоженов воплощали дизайнер Дмитрий Логинов и команда его ателье, которая за десять дней сшила платье для невесты и костюм и для жениха.

Что касается места проведения, то звездная свадьба «пела и плясала» в шикарном банкетном зале «Лапино Холл», что в деревне Лапино Одинцовского района.