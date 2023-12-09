Сколько денег Александр Петров потратил на пышное бракосочетание

У актера было время подумать над тем, как должно пройти торжество: наверное, именно поэтому мероприятие превратилось в одно из главных светских событий года.
От Савичевой до Киркорова
Время, разделившее регистрацию брака и свадьбу, Александр и его 22-летняя супруга Виктория провели с пользой: молодожены отдыхали на Мальдивах, в удаленном режиме контролируя работу по подготовке торжества. За дело взялся известный организатор свадеб Андрей Фомин. С молодыми согласовывали все — от декора и сценария до самых мелких деталей. Петров к своей первой в жизни свадьбе отнесся творчески, он ведь не только актер, он еще и стихи пишет.
Поэтому основным элементом декора стали книжные шкафы, которые были расставлены таким образом, что окружали столы. Столы, к слову, декорировали живыми белыми цветами и свечами. На сцене висел баннер с надписью «Саша + Вика». Такие же надписи мелькали на книжных полках. Даже на спине пиджака жениха белой краской было написано: «Саша + Вика». Идеи молодоженов воплощали дизайнер Дмитрий Логинов и команда его ателье, которая за десять дней сшила платье для невесты и костюм и для жениха.
Что касается места проведения, то звездная свадьба «пела и плясала» в шикарном банкетном зале «Лапино Холл», что в деревне Лапино Одинцовского района.
Банкет обошелся жениху в кругленькую сумму. Но чего не сделаешь (и сколько не потратишь) ради настоящей любви? Фото: lapinohall.ru
Гостей было больше ста человек, среди которых были замечены Леонид Ярмольник, Сергей Бурунов, Клим Шипенко, Филипп Киркоров... Не обошлось, конечно, и без музыки: пели на банкете друзья Петрова — Юлия Савичева и группа Dabro. Ведущим стал еще один товарищ жениха — Игорь Верник. Скорее всего, звезды пели и вели мероприятие по дружбе, то есть бесплатно.
Собачки, клятвы и татушки
Начался банкет торжественно: Петровы шли к импровизированному алтарю, их окутал искусственный дым, с потолка сыпались лепестки роз, на экране показывали записанные заранее слова молодоженов друг о друге. Актер объявил, что будет любить жену всю жизнь и снял рубашку, чтобы показать татуировку с именем супруги у самого сердца. Пока надпись временная, но скоро Саша набьет на этом месте постоянное тату, а в будущем пообещал добавить рядом имена их детей.
Невеста не раздевалась и татуировками не хвасталась, но тоже продемонстрировала серьезность намерений, зачитав свою клятву: «Обещаю, что не буду осуждать, обвинять — при любом разногласии будем спокойно разговаривать…» Мама Петрова, Алевтина Анатольевна, была от невестки в восторге: «Она — огонь!»
Чтобы доказать Вике свою любовь, Саша не только испортил дорогой пиджак (фото справа), но и разделся прямо на глазах гостей. Фото: lapinohall.ru
Организатор свадьбы Андрей Фомин для всех интересующихся рассказал, как Петров познакомился с будущей супругой. Дело было так: Фомин со своей женой договорился об ужине с Климом Шипенко и Петровым в ресторане на Патриарших. Пришли — а там нет мест. Переместились в другой ресторан, где ужинала Виктория со своей мамой. Саша был очарован с первого взгляда и пошел знакомиться.
Самым неожиданным на свадьбе стало поздравление от фанатов футбольного «Спартака», за который болеет Петров. Фанов было около пятидесяти: по своим футбольным традициями они, словно на матче, зажгли фаеры и спели свой неофициальный гимн — песню МакSим «Знаешь ли ты».
Вместе с фанатами своего любимого «Спартака» Петров пел песню «Знаешь ли ты?». Виктория старательно подпевала. Фото: lapinohall.ru
Молодоженам дарили в этот вечер не только песни: например, Виктор Добронравов и Антон Богданов привезли Саше и Вике черного щенка лабрадора. Петров дал кличку малышу прямо на свадьбе — Тэшка (в честь фильма «Т-34», в котором он сыграл с Добронравовым и Богдановым).
СТАТЬЯ РАСХОДОВ
Торжество по цене квартиры
Конечно, такая шикарная свадьба обошлась Александру в копеечку. Но Петров — парень небедный: один съемочный день актера стоит минимум 300 тысяч рублей, так что, надеемся, в долги и кредиты Саше влезать не пришлось.
Вот как выглядит свадебная смета*.
Наряды (2 платья и костюм) — от 700 тыс. руб.
Аренда банкетного зала и аппаратуры, свет и охрана мероприятия (работало несколько десятков охранников) — 2–3 млн руб.
Декор — от 3 млн руб.
Кейтеринг (ресторанное обслуживание на 150 гостей) — от 3 млн руб.
Фото- и видеосъемка — от 100 тыс. руб.
Прочие расходы (печать приглашений и другая полиграфия, аренда автомобилей для доставки гостей, встреча и размещение иногородних гостей, визажист, кольца, услуги по организации праздника и множество других «мелочей») — от 2 млн руб.
Итого: от 12 млн руб.
* Указаны средние цены на расходы такого уровня.