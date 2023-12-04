Али Эрсан Дуру из «Султана моего сердца» хотел стать летчиком, выучился на банкира, а теперь покоряет сердца телезрительниц

Будущий актер поступил на банкира в университет Osmangazi. Но и серьезная профессия не помешала Али заниматься творчеством, он участвовал в постановках студенческого театра. Семья ожидала, что, получив высшее образование, новоиспеченный финансист вернется в Анкару и будет работать в банке, как и все его братья. Но молодой человек принял решение стать актером, чем ошеломил свою родню.

Али обосновался в Стамбуле, несмотря на то что родители вначале были против этой затеи. Позже, увидев огромное желание сына, они сдались.

В новом месте парню пришлось работать моделью и подрабатывать официантом, чтобы обеспечить свое существование.

Карьера в кино

Благодаря знакомым в продюсерской студии Али удалось в 2010 году дебютировать в сериале «Пора тюльпанов», где он появился в двух сериях.

В следующем году актер исполнил роль Эмре в комедийном сериале «Благодаря любви», тут его и заметил режиссер и сценарист Махсун Кырмызыгюль. Он пригласил Али на роль Берата в проект «Жизнь продолжается».

Но известность пришла к Дуру немного позже, после работ в мелодрамах «Спасаясь от дождя», «Дела сердечные», «Пора любви», «Замечательный зять». Тогда артиста узнали не только в Турции, но и за рубежом.

В середине 2017 года был задуман российско-турецкий проект «Султан моего сердца», где Али Эрсан Дуру сыграл самого султана Махмуда II.