Али Эрсан Дуру из «Султана моего сердца» хотел стать летчиком, выучился на банкира, а теперь покоряет сердца телезрительниц

Детство и юность
Али Эрсан Дуру начал свою биографию в столице Турции Анкаре 19 сентября 1984 года.
Мать Али — наследница древней тюркской династии Караманидов, которые правили собственным одноименным государством на протяжении 12–14 веков и долго давали отпор османской экспансии. А прапрапрадед актера, по его словам, является прямым потомком Махмуда II.
Когда родился Али, мама занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. Помимо мальчика в семье росли четыре его старших брата. Отец обеспечивал большую семью, занимался бизнесом. Будущий актер был младшим, поэтому его очень баловали. Несмотря на это, Али хорошо окончил школу и лицей. Получая среднее образование, мальчик занимался в театральном кружке и постоянно выступал в школьных спектаклях.
В детстве мальчик мечтал стать врачом и лечить людей. Затем думал о профессии летчика, отец даже хотел отдать младшего сына в кадетский корпус. Но на семейном совете решили, что юноша не выдержит армейскую дисциплину и отмели эту идею.
Али Эрсан Дуру — обладатель спортивной фигуры. Фото: соцсети Али Эрсана Дуру
Будущий актер поступил на банкира в университет Osmangazi. Но и серьезная профессия не помешала Али заниматься творчеством, он участвовал в постановках студенческого театра. Семья ожидала, что, получив высшее образование, новоиспеченный финансист вернется в Анкару и будет работать в банке, как и все его братья. Но молодой человек принял решение стать актером, чем ошеломил свою родню.
Али обосновался в Стамбуле, несмотря на то что родители вначале были против этой затеи. Позже, увидев огромное желание сына, они сдались.
В новом месте парню пришлось работать моделью и подрабатывать официантом, чтобы обеспечить свое существование.
Карьера в кино
Благодаря знакомым в продюсерской студии Али удалось в 2010 году дебютировать в сериале «Пора тюльпанов», где он появился в двух сериях.
В следующем году актер исполнил роль Эмре в комедийном сериале «Благодаря любви», тут его и заметил режиссер и сценарист Махсун Кырмызыгюль. Он пригласил Али на роль Берата в проект «Жизнь продолжается».
Но известность пришла к Дуру немного позже, после работ в мелодрамах «Спасаясь от дождя», «Дела сердечные», «Пора любви», «Замечательный зять». Тогда артиста узнали не только в Турции, но и за рубежом.
В середине 2017 года был задуман российско-турецкий проект «Султан моего сердца», где Али Эрсан Дуру сыграл самого султана Махмуда II.
Али Эрсан Дуру в роли султана Махмуда II в сериале «Султан моего сердца». Фото: соцсети Али Эрсана Дуру
В фильме показан Стамбул в начале XIX века. Дочь одного из сотрудников посольства Российской империи Анна случайно знакомится с османским султаном. Правитель, пораженный интеллектом девушки, приглашает ее преподавать во дворце. Там ее ждет немало интриг и проблем, но оба персонажа начинают влюбляться друг в друга.
История о любви правителя и русской учительницы, чью роль исполнила Александра Никифорова, сразу полюбилась зрителю. На экраны сериал вышел в 2018 году.
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Али Эрсан Дуру и Александра Никифорова в сериале «Султан моего сердца». Фото: кадр из сериала «Султан моего сердца»
Личная жизнь
О личной жизни турецкой знаменитости известно немного. Какое-то время Али встречался с партнершей по фильму «Замечательный зять» Бурджу Озберк. После этого у него был двухлетний роман с турецкой моделью и актрисой Бестемсу Оздемир.
С коллегой по сериалу «Султан моего сердца» Александрой Никифоровой у Али были только дружеские отношения, хотя поклонники ждали продолжение их актерской истории в реальной жизни. Актер до сих пор не женат.
Али Эрсан Дуру на Красной площади в Москве. Фото: соцсети Али Эрсана Дуру
Рост Али — 190 см. Он увлекается спортом и все свободное время проводит в спортзале.
Турецкая звезда следит за собой, стильно одевается и любит совершать покупки.
Кумир Дуру — Леонардо Ди Каприо, также он восхищается творчеством Аль Пачино, особенно в фильме «Запах женщины». Актер мечтает получить хотя бы небольшую роль у Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино.
Актер Али Эрсан Дуру в спортзале. Фото: соцсети Али Эрсана Дуру
Али Эрсан Дуру в настоящее время
Али Эрсан Дуру продолжает карьеру артиста. Он принял участие в сериале «Воскресший Эртугрул», где сыграл роль Бейболата-бея по прозвищу Албасты. Актер присоединился к актерскому составу в пятом сезоне. Позже кинозвезда появился в главной роли в фильме «Ты расскажи, Карадениз», а также в сериале «Постучись в мою дверь» в образе Эфе Акмана.
Кроме этого, Али увлекается кулинарией и шутит, что если в актерской карьере что-то пойдет не так, он может стать отличным поваром.
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