Как Александр Обласов подружился с «мажором» и ушел из семьи, встретив новую большую любовь

В одном из своих интервью актер Александр Обласов признался, что иногда к нему подходят с фразой: «Где-то я тебя видел, наверное, учились в одной школе». Однако, по словам артиста, он не обижается на такие вопросы. Как говорит сам Александр, он не сноб и не гламурный персонаж, но и не деревенский парень. Любит все красивое: хорошую живопись, элегантную обстановку и фильмы Бергмана и Трюффо.
А зрители же искренне любят его персонажа Евгения Аверьянова в сериале «Мажор» с участием Павла Прилучного. Но, конечно, и не только его. Подробнее о творческих и личных победах актера — в материале Teleprogramma.pro.
Детство
Александр Обласов родился в поселке Славянка Приморского края 26 апреля 1978 года. Также у него есть брат.
В детстве мальчик болел, и врачи порекомендовали семье переехать в местность с определенным климатом. Поначалу родители Александра перебрались во Владивосток, а уже оттуда в село Березники. Там же мальчик начал учиться в школе.
Александр Обласов. Фото: соцсети Александра Обласова
В школьные годы юный Саша играл в духовом оркестре. И ему прочили карьеру музыканта, но у артиста были другие планы. Он хотел стать актером, играл в школьных постановках и принимал участие в концертах.
Учеба
Александр Обласов окончил театральный университет в Екатеринбурге, после чего стал работать в театре. Также он параллельно вел актерское мастерство в детской театральной студии. Но Обласов не хотел довольствоваться ролями только в провинции, а задумался о покорении Москвы.
В 2005 году актер переехал в столицу и поступил в ГИТИС на режиссерский факультет, в мастерскую Сергея Женовача. Тогда же Женовач создал «Студию театрального искусства», куда вошел и Александр.
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Театр
На этой сцене и не только он сыграл в спектаклях «Поздняя любовь», «Ехай», «Захудалый род», «Записные книжки». В постановке об Обломове по роману Ивана Гончарова Александр Обласов воплотил образ отца главного героя.
Александр Обласов в юности. Фото: соцсети Александра Обласова
В одном из интервью артист признался, что уходил из театра на восемь лет. Такой перерыв был связан с тем, что он не ощущал трепета в отношении к своей профессии, многое для артиста превратилось в рутину, он потерял интерес к театральным работам.
Александр Обласов вернулся на сцену благодаря спектаклю «Косметика врага», где он сыграл вместе с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
Первые роли в кино
Александр дебютировал в кинематографе с фильма «Копейка» Ивана Дыховичного в 2002 году. В 2004-м он появился в эпизодической роли в картине «Московская сага» по роману Василия Аксенова. Затем сыграл в драме Владимира Машкова «Папа», в которой поднимается несколько важных тем: трагедия Хоколоста, конфликт отцов и детей, нравственный выбор человека, невозможность вернуться в прошлое и изменить когда-то принятое на эмоциях решение.
Потом в кинокарьере Александра Обласова наступил трехлетний перерыв, после чего роли посыпались как из рога изобилия: Виталий Костин в драматическом сериале «Завещание Ленина» Николая Досталя, охранник в детском доме в фильме «Путешествие с домашними животными» Веры Сторожевой, начальник отделения в клинике в драме «Сумасшедшая любовь» Бориса Хлебникова, дворник в сериале «Доктор Тырса», Назарий Чистой в фильме «Раскол».
«Мажор» и другие роли
Но узнаваемость к Александру пришла после участия в детективном сериале «Мажор», где он сыграл лейтенанта Евгения Аверьянова. Многосерийный фильм рассказывает о сыне олигарха Владимира Соколовского Игоре, который после одной из вечеринок в ночном клубе попадает в неприятную историю — ввязывается в драку с сотрудниками полицейского отделения. И чтобы спасти сына от тюрьмы, его отец отправляет парня работать в то самое отделение.
А его сотрудники начинают заниматься «перевоспитанием» Игоря Соколовского. Под их руководством Игорь проходит путь взросления от обычного мажора, берущего от жизни все, до честного стража порядка, помогающего людям. Главную роль в сериале исполнил Павел Прилучный, а Александр Обласов сыграл одного из сотрудников отделения полиции, который постепенно становится другом Соколовского.
Как вспоминал Александр в интервью программе «Судьба человека», после выхода сериала на экраны его соцсети буквально обрушились. Однако он старался отвечать каждому зрителю, а точнее, зрительницам. Правда, это было довольно забавное общение.
Александр Обласов и Павел Прилучный в сериале «Мажор». Фото: Первый канал
По словам артиста, сначала девушки интересовались съемками и его ролью, но потом аккуратно переходили к роли Павла Прилучного.
«Спрашивали: «Дружите ли вы с Павлом?», «Какой он в жизни?», «Что у него с личной жизнью?», — вспоминал Александр в интервью. — В общем, через меня пытались проложить дорожку к Павлу Прилучному. С Павлом было прекрасно работать, он профессионал, и вообще, на съемках у нас сложилась идеальная команда».
Сериал получил как зрительскую любовь, так и был отмечен наградами профессионалов: премией «ТЭФИ» и тремя призами Ассоциации продюсеров кино и телевидения. А сам Александр завоевал статуэтку премии «Подъем» за позитивный образ полицейского в кадре.
Сериал о приключениях мажора настолько полюбился публике, что был продлен до четырех сезонов. Также на его основе был снят полнометражный фильм.
«Что касается нашего проекта, я спрашивал у действующих сотрудников, в чем его феномен, и они отвечали: «Приходишь домой с работы, включаешь «Фонари» — и опять работа», — рассказывал Александр в интервью Teleprogramma. pro.
«А «Мажор» все-таки немножко сказочный, костюмы у нас не совсем реалистичные, свет особенный, юмора много. То есть люди отвлекаются, глядя этот проект. Плюс, конечно, нельзя не отмечать работу оператора и художников, авторов и продюсеров».
По словам Александра Обласова, роль Евгения Аверьянова в «Мажоре» дала новый виток в его карьере, после нее его стали приглашать в различные проекты.
Например, можно выделить работу Александра в фильме-катастрофе «Ледокол», рассказывающем о судьбе советского судна «Михаил Сомов». В качестве консультантов картины были привлечены бывшие члены экипажа теплохода «Михаил Сомов», полярные исследователи и моряки.
Александр Обласов в фильме «Ледокол». Фото: кадр из фильма
Съемочная группа лента побывала на базе атомных ледоколов в Мурманске, познакомилась с нюансами ледовой навигации и проводок.
Съемки фильма проходили на атомном ледоколе — музее «Ленин» в Мурманске, дизель-электрическом ледоколе «Диксон» в Архангельске и Белом море, а также на ледоколе «Ермак» в Санкт-Петербурге.
Александр снимался в экстремальных условиях. Так, по сюжету его герой тонет в холодном океане из-за сильного шторма. Кстати, в одном из интервью артист признался, что ему повезло познакомиться с прототипом главного героя картины — капитаном судна «Михаил Сомов», моряком-полярником Валентином Родченко.
Также можно выделить работы Александра Обласова в таких фильмах и сериалах, как «Сестры», «Ивановы-Ивановы», «Год культуры», «Идентификация», «Улица», «Купи меня», «Коридор бессмертия» и во многих других проектах.
Зрители определяют амплуа Александра как «парень из соседнего двора». Сам же он признается, что в чем-то действительно такой — свойский и добродушный.
Жены Ольга Озоллапиня и Елена Грук-Чернова и сын Юрий
Первой женой Александра Обласова стала актриса Ольга Озоллапиня, латышка по национальности. Она известна по участию в фильмах и сериалах «Склифосовский», «Раскол», «Как Витька чеснок вез Леху-штыря в дом инвалидов».
На Ольге Александр женился в 32 года. В этом союзе родился сын Юрий. Несмотря на то что супруги жили в мире и согласии, этот брак распался. На съемках фильма «Вольная грамота» актер встретил другую — актрису Елену Грук-Чернову, и, по собственному признанию артиста, эта встреча словно обожгла его. Он больше не мог жить по-прежнему.
Ольга Озоллапиня в сериале «Склифосовский». Фото: телеканал «Россия»
«С первой женой мы много через что прошли вместе, она замечательная мама нашего сына, и мы с ней в хороших отношениях. Просто в период развода все воспринималось остро, болезненно, а сейчас утихло, — признавался Александр в интервью изданию Woman hit. — Ольга тоже счастлива в личной жизни, так что все хорошо сложилось в итоге. Вообще, изначально я даже представить себе не мог, что способен уйти из семьи с крохотным ребенком».
Когда актеры встретились, у Елены уже был сын Ян от первого брака, с которым Александр легко нашел общий язык. По словам Обласова, его жена — одаренная актриса, великолепная телеведущая, прекрасная мама и жена. В свободное время Елена увлекается интерьерной живописью, создает полотна, а также играет на музыкальных инструментах цимбалах.
Александр Обласов и Елена Грук-Чернова. Фото: личная страница Александра Обласова во «ВКонтакте»
Как признается артист, он любит баловать свою жену, дарит ей цветы и подарки. А еще супруги — заядлые путешественники, которые спонтанно могут сорваться в любое место и в полной мере насладиться его пейзажами и общением друг с другом.
Что же касается сына Юрия, то, по словам Александра, он растет очень любознательным мальчиком, которого волнует все: от политики до спорта. И актер старается разговаривать с сыном на равных.
Александр Обласов с сыном Юрием. Фото: личная страница Александра Обласова во «ВКонтакте»
А еще Юрий занимается плаванием и изучает испанский язык. Также, по словам Александра Обласова, он хочет «затащить сына в музыкальную школу, поскольку, по его мнению, такое образование дает богатое внутреннее развитие и помогает справиться с психологическими нагрузками».
Рост и вес
Рост Александра — 175 сантиметров, вес — 72 килограмма.
Александр Обласов на премьере фильма «Хоккейные папы». Фото: Global Look Press
Александр Обласов сейчас
Недавно Александр Обласов снялся в фильме «Хоккейные папы». Премьера картины прошла буквально на прошлой неделе. А в конце ноября Александр побывал в гостях у спортивной школы «Судогодец», где совместно с тренером-преподавателем Геннадием Богомоловым провел открытое занятие по хоккею с юными игроками.
Также 12 декабря на платформе Start выйдет второй сезон сериала «Сестры», где также снялся Александр.
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