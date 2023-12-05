Как Александр Обласов подружился с «мажором» и ушел из семьи, встретив новую большую любовь

В одном из своих интервью актер Александр Обласов признался, что иногда к нему подходят с фразой: «Где-то я тебя видел, наверное, учились в одной школе». Однако, по словам артиста, он не обижается на такие вопросы. Как говорит сам Александр, он не сноб и не гламурный персонаж, но и не деревенский парень. Любит все красивое: хорошую живопись, элегантную обстановку и фильмы Бергмана и Трюффо.

А зрители же искренне любят его персонажа Евгения Аверьянова в сериале «Мажор» с участием Павла Прилучного. Но, конечно, и не только его. Подробнее о творческих и личных победах актера — в материале Teleprogramma.pro.

Детство

Александр Обласов родился в поселке Славянка Приморского края 26 апреля 1978 года. Также у него есть брат.

В детстве мальчик болел, и врачи порекомендовали семье переехать в местность с определенным климатом. Поначалу родители Александра перебрались во Владивосток, а уже оттуда в село Березники. Там же мальчик начал учиться в школе.