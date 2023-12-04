Главный охотник на вампиров: биография американского актера Уэсли Снайпса

Кто такой Уэсли Снайпс?
Уэсли Снайпс дебютировал в кино в фильме «Дикие кошки» в 1986 году, а в 1990 году получил роль в фильме «Блюз о лучшей жизни». В 1991 году Снайпс сыграл главную роль в фильме Спайка Ли «Лихорадка джунглей», а также одного из его самых запоминающихся персонажей — стильного криминального авторитета Нино Брауна в «Нью-Джек-Сити».
В 2008 году Снайпс был приговорен к 3 годам тюремного заключения по обвинению в уклонении от уплаты налогов, событие, которое с тех пор окрасило его карьеру. Последним фильмом Снайпса вышедшим в прокат на данный момент является продолжение популярной комедии 90-х с Эдди Мерфи «Поездка в Америку 2»
Эдди Мерфи и Уэсли Снайпс. Фото: кадр из к/ф «Поездка в Америку 2»
Ранняя жизнь и образование
Уэсли Трент Снайпс родился 31 июля 1962 года в Орландо, штат Флорида. Выросший вместе со своими тремя сестрами в Южном Бронксе бабушкой и матерью, Снайпс учился в Средней школе исполнительских искусств в Нью-Йорке.
После окончания Университета штата Нью-Йорк в Бэйчли он всерьез занялся актерской карьерой.
Уэсли Снайпс. Фото: кадр из к/ф «Нью-Джек-Сити» 1991 г.
Дебют в кино: «Дикие кошки»
Снайпс дебютировал в кино в 1986 году в фильме «Дикие кошки» с Голди Хоун в главной роли. После того, как Спайк Ли заметил его в клипе Майкла Джексона «Плохой», режиссер снял его в фильме «Блюз о лучшей жизни» с Дензелом Вашингтоном в 1990 году.
В следующем году Снайпс не только сыграл главную роль в фильме Спайка Ли «Лихорадка джунглей», но и изобразил одного из его самых запоминающихся персонажей на сегодняшний день - стильного криминального авторитета Нино Брауна в фильме Марио Ван Пиблза «Нью-Джек-Сити».
Уэсли Снайпс (в центре). Фото: кадр из к/ф «Блюз о лучшей жизни» 1990 г.
Дальнейший успех
На протяжении 1990-х годов Снайпс оставался одним из крупнейших актеров Голливуда благодаря последующим ролям в таких успешных фильмах, как «Танец на воде», высокобюджетный боевик «Пассажир 57» и комедия «Белые люди не умеют прыгать».
Хотя зрители, возможно, лучше всего помнят его по таким приключенческим боевикам, как «Восходящее солнце» 1993 года и «Блэйд» 1998 года, Снайпс предпринял согласованные усилия для изучения других направлений с такими фильмами, как «Зона высадки» 1995 года, «Вонг Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар» (где он сыграл супер-трансвестита) и «Свидание на одну ночь» в 1997 году, за который он получил награду за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале.
«Блэйд» с Уэсли Снайпсом в главной роли, 1998 г. Фото: Global Look Press
В 2014 года Уэсли Снайпс появился в проекте Сильвестр Сталлоне «Неудержимые 3»
Дольф Лундгрен, Джейсон Стэтхэм, Харрисон Форд, Ронда Роузи, Мел Гибсон, Уэсли Снайпс и Сильвестр Сталлоне во время фотоколла «Неудержимые 3» на 67-м Каннском кинофестивале, 18 мая 2014 г. – Канны, Франция – Фото: Global Look Press
Личная жизнь
24 апреля 2008 года Снайпс был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Правительство заявило, что Снайпс должен был заплатить 2,7 миллиона долларов налогов со своего дохода в 13,8 миллиона долларов и что он не подавал декларации с 1999 по 2001 год.
Снайпс женился на Эйприл Снайпс в 1985 году. В 1988 году у них родился сын Джелани Асар Снайпс. Пара развелась в 1990 году. В 2003 году Снайпс женился на художнице Накюнг «Никки» Пак. У них четверо детей.
Уэсли Снайпс с супругой, 8 сентября 2009 г., Венеция. Фото: Global Look Press