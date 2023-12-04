Главный охотник на вампиров: биография американского актера Уэсли Снайпса

Кто такой Уэсли Снайпс?

Уэсли Снайпс дебютировал в кино в фильме «Дикие кошки» в 1986 году, а в 1990 году получил роль в фильме «Блюз о лучшей жизни». В 1991 году Снайпс сыграл главную роль в фильме Спайка Ли «Лихорадка джунглей», а также одного из его самых запоминающихся персонажей — стильного криминального авторитета Нино Брауна в «Нью-Джек-Сити».

В 2008 году Снайпс был приговорен к 3 годам тюремного заключения по обвинению в уклонении от уплаты налогов, событие, которое с тех пор окрасило его карьеру. Последним фильмом Снайпса вышедшим в прокат на данный момент является продолжение популярной комедии 90-х с Эдди Мерфи «Поездка в Америку 2»