Как актер Джош Бролин пришел к успеху после 30 лет

Кто такой Джош Бролин?

Джош Бролин родился 12 февраля 1968 года в Лос-Анджелесе. Он дебютировал в кино в фильме «Балбесы» (1985), а в 1987 году снялся в телесериале «Частный сыщик». Он снялся в другом сериале «Молодые наездники», премьера которого состоялась в 1989 году, но прорыв в карьере Бролина произошел только в 1996 году, когда он сыграл в фильме «Не будите спящую собаку».

С тех пор он сделал себе настоящее имя на большом экране благодаря ролям в таких фильмах, как «Буш», «Старикам тут не место» и «Харви Милк», за которую актер получил свою первую номинацию на премию «Оскар».