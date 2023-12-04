Как актер Джош Бролин пришел к успеху после 30 лет

Кто такой Джош Бролин?
Джош Бролин родился 12 февраля 1968 года в Лос-Анджелесе. Он дебютировал в кино в фильме «Балбесы» (1985), а в 1987 году снялся в телесериале «Частный сыщик». Он снялся в другом сериале «Молодые наездники», премьера которого состоялась в 1989 году, но прорыв в карьере Бролина произошел только в 1996 году, когда он сыграл в фильме «Не будите спящую собаку».
С тех пор он сделал себе настоящее имя на большом экране благодаря ролям в таких фильмах, как «Буш», «Старикам тут не место» и «Харви Милк», за которую актер получил свою первую номинацию на премию «Оскар».
Джош Бролин и Шон Пенн. Фото: кадр из к/ф «Харви Милк» 2008 г.
Ранняя жизнь и знаменитый отец
Джош Бролин родился 12 февраля 1968 года в Лос-Анджелесе в семье актера Джеймса Бролина и активистки движения за защиту дикой природы Джейн Кэмерон Эйджи. Он вырос в Пасо-Роблесе, Калифорния, и его родители развелись в начале 1980-х, что вынудило Бролина делить свое время между их двумя семьями.
Мать Бролина погибла в автомобильной аварии в 1995 году, которая произошла в день его 27-летия, и актер позже рассказал о тяжести своего горя и некоторых трудностях их отношений. Три года спустя его отец снова женился, на этот раз на знаменитой певице и актрисе Барбре Стрейзанд.
Джеймс Бролин и Барбра Стрейзанд. Фото: Global Look Press
«Балбесы»
В старших классах школы Бролин обнаружил свою страсть к актерскому мастерству. Он дебютировал в кино в фильме «Балбесы» (1985), семейном приключенческом фильме. Помимо Бролина, в актерском составе также были другие молодые подающие надежды исполнители, такие как Шон Астин, Кори Фелдман и Марта Плимптон.
В то время как его первый фильм стал хитом, собрав в прокате более 60 миллионов долларов (и позже достигнув культового статуса), второй фильм Бролина, боевик «Столкновение» (1986), заставил его задуматься о своем будущем в бизнесе.
«Я помню, как на премьере моего второго фильма я начала плакать. Я подумал, что я настолько плох, что мне нужно либо прекратить это и заняться чем-то другим, либо научиться тому, что я делаю», - позже сказал Бролин журналу Interview.
«Балбесы» Ричарда Доннера, в главных ролях Керри Грин, Джош Бролин 1985 г. Фото: Global Look Press
«Молодые наездники»
В 1987 году Бролин совершил свой первый набег на телесериалы. Он снялся вместе с Майклом Вудсом в недолгой исторической криминальной драме «Частный сыщик».
Затем Бролин снялся в западном телесериале «Молодые наездники», премьера которого состоялась в 1989 году. Шоу, режиссером которого выступил отец Бролина, рассказывало о жизни группы гонщиков «Пони Экспресс». В нем были представлены молодые версии таких известных западных персонажей, как «Дикий Билл». Хикок (играет Бролин) и Буффало Билл Коди (играет Стивен Болдуин). Шоу вышло в эфир в 1992 году.
Джош Бролин. Фото: кадр из сериала «Молодые наездники» (1989-1992)
«Не будите спящую собаку»
Карьерный прорыв Бролина произошел в 1996 году, когда он сыграл полицейского-гея в комедии Дэвида О. Рассела «Не будите спящую собаку». Вскоре он появился с Мирой Сорвино в научно-фантастическом фильме ужасов Гильермо дель Торо «Мутанты» (1997) и с Эваном Макгрегором в жутком триллере «Ночное дежурство» (1998). Но, несмотря на стабильную работу в течение многих лет, кассовый успех продолжал ускользать от актера.
В 2003 году Бролин снялся в своем собственном телесериале - политической драме «Мистер Стерлинг». Он сыграл сына бывшего губернатора Калифорнии, которого выбрали для заполнения вакансии в Сенате США. К сожалению для Бролина, сериал был отменен после двух месяцев выхода в эфир. Затем он получил небольшую роль в фильме Вуди Аллена «Мелинда и Мелинда» (2004), а также более значительные роли на телевидении, такие как главная роль в фильме 2005 года «Книга убийств».
Уильям Расс в роли Томми Дойла и Джош Бролин в роли сенатора Билла Стерлинга в сериале «Мистер Стерлинг» 2003 г. Фото: Global Look Press
«В долине Эла», «Гангстер»
Репутация Бролина начала расти в 2007 году. Работая с режиссером Роберто Родригесом, он сыграл небольшую роль в сегменте фильма ужасов «Грайндхаус» (2007). Бролин также появился в иракской военной драме «В долине Эла» (2007), в которой Томми Ли Джонс сыграл главную роль отца, расследующего смерть своего сына-солдата. Его роль коррумпированного детектива в фильме «Гангстер» (2007) стала еще одной важной ролью для Бролина.
Дензел Вашингтон и Джош Бролин. Фото: кадр из фильма «Гангстер» (2007)
«Старикам тут не место»
Пройдя путь от игрока второго плана до ведущего актера, Бролин снялся вместе с Томми Ли Джонсом и Хавьером Бардемом в фильме «Старикам тут не место» (2007). Он был в восторге от возможности поработать с режиссерами Итаном и Джоэлом Коэнами. Описывая опыт получения роли в журнале Interview, Бролин сказал:
«По сути, это было так, как если бы твой любимый музыкант позвонил тебе и сказал: «Привет, чувак. Я бы с удовольствием съездил с вами в турне». Коэны были моими любимыми режиссерами с тех пор, как они начали».
Однако роль мечты почти не состоялась. Направляясь на мотоцикле на примерку гардероба, Бролин попал в аварию, в результате которой получил перелом ключицы. Он смог продолжить работу над проектом, несмотря на травму, и показал одно из сильнейших выступлений в своей карьере. Он заслужил широкую похвалу за изображение Ллевелина Мосса, ковбоя, который пускается в бега после того, как натыкается на жертв неудачной сделки с наркотиками.
Джош Бролин. Фото: кадр из к/ф «Старикам тут не место» (2007)
«Буш»
В следующем году Бролин продолжил сниматься в сложных ролях на большом экране. Он снялся в фильме Оливера Стоуна «Буш», биографическом фильме о президенте Джордже У. Буше. Либерал в своих политических убеждениях, Бролин усердно работал над своим образом бывшего президента.
«Я был потрясен, следуя за этим парнем по лабиринту его жизни, личным убеждением, которое он обрел, когда бросил пить и углубил свои отношения с Иисусом», - сказал он Los Angeles Times.
Однако в конце съемок Бролин оказался в юридической переделке. Полиция арестовала его вместе с другим актером Джеффри Райтом после драки в баре в Шривпорте, штат Луизиана, в июле 2008 года. Позже обвинения были сняты. Фильм вышел в прокат осенью того же года, и критики высоко оценили игру Бролина.
«Изображая человека, который находит спасение в Иисусе и облегчение от того, что один из его разведывательных отчетов занимает всего три страницы, актер копает глубоко», - написала критик Лиза Шварцбаум в Entertainment Weekly.
Джош Бролин в фильме «Буш» 2008 г. Фото: Global Look Press
«Харви Милк» и номинация на премию «Оскар»
Позже в том же году Бролин снялся в фильме Гаса Ван Сента «Харви Милк». Фильм получил восемь номинаций на премию «Оскар», включая первую в истории номинацию Бролина на лучшую мужскую роль второго плана.
Казалось, карьере Бролина нужен был толчок, который дали «Буш» и «Харви Милк», потому что после них Бролин получил главные роли в получившем признание критиков вестерне братьев Коэн «Железная хватка» (2010) и научно-фантастическом фильме «Люди в черном 3» (2012).
У Бролина были и другие крупные роли в фильмах «Охотники на гангстеров» (2013), «День труда» (2013) с Кейт Уинслет, «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» (2014), «Врожденный порок» (2014), «Убийца» (2015) и «Дело храбрых» (2017)
«Люди в черном 3» 2012 г. Джош Бролин в роли молодого агента К. и Элис Эва в роли молодого агента О. Фото: Global Look Press
«Мстители»
Погрузившись в мир супергероев комиксов, Бролин сыграл роль злодея Marvel Таноса в фильме 2018 года «Мстители: Война бесконечности» и его продолжении «Мстители: Финал». В промежутке между «Мстителями» Бролин повторил роль своего персонажа из фильма 2015 г. «Убийца» в фильме 2018 г. «Убийца 2. Против всех».
Бролин так же сыграл роль Кейбла (он же Нейтан Саммерс), в «Дэдпул 2». В 2021 году на экраны вышла 1 часть экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна» где Бролину досталась роль начальника вооружённых сил Дома Атрейдеса Гурни Халлека. В 2024 года должна выйти вторая часть «Дюны»
Фото: постера фильма «Дэдпул 2» 2018 г. Райан Рейнольдс в роли Дедпула и Джош Бролин в роли Кейбла
Личная жизнь
Бролин женился на актрисе Деборе Адэр в 1988 году, и в том же году у них родился первый ребенок, сын Тревор. В 1992 году Бролин развелся с женой. Однако после расставания пара осталась вместе, и у них родился еще один ребенок: дочь по имени Иден.
После нескольких лет знакомства Бролин в апреле 2001 года сделал предложение актрисе Минни Драйвер, но через несколько месяцев они расстались.
Актер Джош Бролин с актрисой Минни Драйвер празднуют победу в гонке автомобилей знаменитостей Toyota, 15 апреля 2000 г. Лонг-Бич, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Примерно в это же время Бролин женился на актрисе Дайан Лейн в августе 2004 года. К концу 2013 года они развелись.
Актер Джош Бролин на 69-й ежегодной премии «Золотой глобус», 15 января 2012 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
В 2016 году Бролин женился на модели Кэтрин Бойд.
Джош Бролин и Кэтрин Бойд Бролин на 94-й церемонии вручения премии «Оскар», 27 марта 2022 года, Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press