«Стефана отдадут отцу, потому что вы — биологический материал, а не мать»: в Сети возмущены Черно, которая хочет забрать сына на «Дом-2»

Саша Черно уже в третий раз вернулась на «Дом-2». Амбиций у нее масса. Ради них Саша Черно готова жить под камерами, не боясь осуждений из-за того, что оставила сына с отцом.

«Мой ребенок должен остаться со мной»

Саша Черно сейчас находится на «Доме-2», где пытается забыть Иосифа Оганесяна и построить новые отношения. Парни проекта на нее западают. Сын Саши Черно, трехлетний Стефан остался с отцом дома. Оганесян ухаживает за мальчиком, не желая, чтобы тот рос под камерами. Но видимо, нервы у Иосифа сдали. Он написал Саше, чтобы она забирала сына к себе, и на том в их семейных отношениях будет поставлена жирная точка.

Правда, потом Иосиф Оганесян дал заднюю, и решил, что и сам прекрасно справится с сыном. А Саша Черно пусть живет под камерами одна.

Ошарашенная Саша Черно в ответ записала видеообращение, в котором заявила, что она – мать, а раз так, то по закону (на самом деле – нет), ребенок должен после развода остаться исключительно с ней.