«Стефана отдадут отцу, потому что вы — биологический материал, а не мать»: в Сети возмущены Черно, которая хочет забрать сына на «Дом-2»

Саша Черно уже в третий раз вернулась на «Дом-2». Амбиций у нее масса. Ради них Саша Черно готова жить под камерами, не боясь осуждений из-за того, что оставила сына с отцом.
«Мой ребенок должен остаться со мной»
Саша Черно сейчас находится на «Доме-2», где пытается забыть Иосифа Оганесяна и построить новые отношения. Парни проекта на нее западают. Сын Саши Черно, трехлетний Стефан остался с отцом дома. Оганесян ухаживает за мальчиком, не желая, чтобы тот рос под камерами. Но видимо, нервы у Иосифа сдали. Он написал Саше, чтобы она забирала сына к себе, и на том в их семейных отношениях будет поставлена жирная точка.
Правда, потом Иосиф Оганесян дал заднюю, и решил, что и сам прекрасно справится с сыном. А Саша Черно пусть живет под камерами одна.
Ошарашенная Саша Черно в ответ записала видеообращение, в котором заявила, что она – мать, а раз так, то по закону (на самом деле – нет), ребенок должен после развода остаться исключительно с ней.
Саша Черно. Фото: скрин видео соцсети Саши Черно
«Такая стремная тема. Я вот решила развестись со своим супругом. Естественно, мой ребенок должен остаться с кем? С папой? Комон! У нас, по законодательству Российской Федерации ребенок остается с мамой, всегда. И просто человек из вредности не хочет мне его давать. Неважно, что я там, кто что говорит, что ребенку на проекте не место, и так далее.
У нас для детей есть здесь особые условия: детский сад, няни, занятия. Все было всегда здорово. И мне, например, без Стефана здесь находиться очень тяжело. Мне хотелось бы, что его отдали мне обратно. Мне тяжело находиться без моего ребенка. Я понимаю, что Йося меня ненавидит. У него есть для этого все основания. Но комон!» - говорит на видео Саша Черно.
Что об этом думают в Сети
Пользователи проявили потрясающее единодушие. Практически все, кто посмотрел это видео, встали на сторону Иосифа Оганесяна. В Сети считают, что Саша Черно – плохая мать, раз она смогла оставить сына и пошла искать развлечений под камерами.
«Нет такого закона, по которому ребенок остается с матерью, все решает суд. В вашем случае, Стефана отдадут Йосе, потому что вы - никакая мать», - припечатала ryzhkova1640.
«Ну, вот не понимаю, не понимаю я! Тяжело ей без ребенка? Если женщине тяжело без своих детей, то она с ними!» - высказалась tommy_vans.
Саша Черно и Иосиф Оганесян. Фото: соцсети Саши Черно
«На месте Иосифа я бы ДНК-тест для начала б сделала. Ребенок на него совсем не похож», - считает yekaterina.lapina.
«Не всегда ребенок с мамой остается, лучше уж с папой, чем с такой мамой», - уверена vetynchik_13.
«Милая женщина. Не всегда законодатель на стороне матери. В данной ситуации ты биологический материал, но никак не мать», - напоминает Саше naqechqa.
«В вашей ситуации, поверь, закон, скорее всего, будет на стороне отца, а не матери-кукушки. Неужели для нее «Дом-2» дороже, чем родной ребенок?!» - удивляется egorovalena85.
«Как эта мать спит спокойно, сама на мать обижалась, что не воспитывала, а теперь повторяет все ошибки», - недоумевает inn_kov.
«Саша, ты спихнула его Йосе. Сама умотала на проект. Йося, если захочет, будет бодаться за Стефана. И я почему-то на его стороне...», - написала ekaterina_kasymova.
Зовет на проект Иосифа
Саша Черно, между тем, высказывалась и о том, чтобы на «Дом-2» пришел Иосиф. Она подобрала бы и для него новую пассию. Но Иосиф Оганесян пока сопротивляется. Он занят исключительно сыном.
А вот амбиции Саши Черно простираются гораздо шире, чем просто построение отношений на проекте. Она никогда не скрывала, что хотела бы быть не участником, а сотрудником «Дома-2». Как минимум, присутствовать на кастингах, быть менеджером, как бывшая участница Надя Ермакова. В самых же смелых своих грезах Саша Черно видит себя ведущей телестройки.
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