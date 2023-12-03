Куда пропала Саша Савельева: видели в России, хотя говорит, что 14 лет живет в Израиле

Звезда первой «Фабрики звезд» и экс-солистка группы «Фабрика» уже не раз удивляла публику своим загадочным поведением.
Проработав в группе «Фабрика» 16 лет, она неожиданно покинула ее в феврале 2019 года на взлете карьеры. Впрочем, оказалось, что все не просто так – уже в марте того же года она родила сына Леона от своего мужа Кирилла Сафонова.
Почему Саша Савельева не показывает лицо сына
С ребенком Саша Савельева ведет себя тоже словно герой шпионского фильма – никогда не показывает лицо мальчика, публикуя в соцсетях фотографии исключительно со спины. В Сети даже появляются комментарии хейтеров, которые считают, что певица боится сглазить мальчика.
Сын Савельевой с другом. Фото: соцсети Саши Савельевой
Саша Савельева заверила публику, что предрассудки ей несвойственны. Однако и лицо своего сына открывать не собирается, дескать он тоже личность и должен сам решить – показывать себя соотечественникам или нет.
«Я не суеверна. Хочу, чтоб ребенок сам попросил меня об этом, чтоб это было более-менее осознанное его решение. Пока интерес он не проявляет», - написала Саша Савельева на просторах Интернета.
К слову, артистка и своего мужа Кирилла Сафонова тоже не сильно-то афиширует в соцсетях. А сейчас на ее страничках и вовсе артиста не найдешь.
Кирилл Сафонов пропал из соцсетей Саши Савельевой
Напомним, не так давно актер оскандалился постом про своего наследника Леона на украинском языке. Позже, после ряда претензий со стороны фолловеров, актер оправдался, что говорит на трех языках: русском, украинском и иврите. И считает их равными.
Его жене Саше Савельевой пришлось объяснять тот момент, что они уехали в Израиль после известных событий. Певица заявила, что на самом деле они уже 14 лет живут в этой стране, и ее удивляет, что россияне только сейчас это заметили.
Это опять вызвало недоумение у многих соотечественников Саши Савельевой.
Журналисты SHOT проверили эту информацию, опросив соседей Савельевой и консьержку дома, где по их данным владеет квартирой в Москве Саша Савельева. И они признались, что на самом деле регулярно видят звезду в доме столичного района Строгино на улице Твардовского.
Уехала из России, но вернулась?
Саша Савельева и Наталья Подольская. Фото: соцсети Саши Савельевой
Любопытно, что сама Саша Савельева после некоторого перерыва, когда она, видимо, на самом деле жила в Израиле, теперь вновь стала публиковать кадры в соцсетях с узнаваемыми российскими пейзажами и соотечественниками.
То она в Москве интервью Наталье Подольской даст, то с солисткой коллектива «Фабрика» Ириной Тоневой встретится, то сына на речку во дворе отведет, то посетит московскую стоматологию. В общем, на фотографиях и видео в соцсетях знаменитости – явно не Израиль.
Саша Савельева в Москве у стоматолога. Фото: соцсети Саши Савельевой
В своих постах Саша Савельева жалуется на упадок сил и на то, что ей тяжело воспринимать современные новости, которые ее выбивают из колеи.
Судя по всему, Саша Савельева увлеклась психологией, потому что частенько раздает советы своим подписчикам о том, как успокоиться и найти себя. Кроме того, звезда продолжает выступать. Правда уже не в «Крокусе» или в «Ледовой арене», а на небольших мероприятиях.
Саша Савельева спела на русском языке. Фото: соцсети Саши Савельевой
А вы верите Саше Савельевой?
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