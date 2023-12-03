Куда пропала Саша Савельева: видели в России, хотя говорит, что 14 лет живет в Израиле

Саша Савельева заверила публику, что предрассудки ей несвойственны. Однако и лицо своего сына открывать не собирается, дескать он тоже личность и должен сам решить – показывать себя соотечественникам или нет.

«Я не суеверна. Хочу, чтоб ребенок сам попросил меня об этом, чтоб это было более-менее осознанное его решение. Пока интерес он не проявляет», - написала Саша Савельева на просторах Интернета.

К слову, артистка и своего мужа Кирилла Сафонова тоже не сильно-то афиширует в соцсетях. А сейчас на ее страничках и вовсе артиста не найдешь.

Кирилл Сафонов пропал из соцсетей Саши Савельевой

Напомним, не так давно актер оскандалился постом про своего наследника Леона на украинском языке. Позже, после ряда претензий со стороны фолловеров, актер оправдался, что говорит на трех языках: русском, украинском и иврите. И считает их равными.

Его жене Саше Савельевой пришлось объяснять тот момент, что они уехали в Израиль после известных событий. Певица заявила, что на самом деле они уже 14 лет живут в этой стране, и ее удивляет, что россияне только сейчас это заметили.

Это опять вызвало недоумение у многих соотечественников Саши Савельевой.

Журналисты SHOT проверили эту информацию, опросив соседей Савельевой и консьержку дома, где по их данным владеет квартирой в Москве Саша Савельева. И они признались, что на самом деле регулярно видят звезду в доме столичного района Строгино на улице Твардовского.

Уехала из России, но вернулась?