Интеллектуал и эстет в жизни, но полная противоположность на экране: формула успеха Эдварда Нортона

Ранняя жизнь

Актер Эдвард Нортон родился 18 августа 1969 года в Бостоне, штат Массачусетс. Его отец, Эдвард Нортон-старший, был бывшим федеральным прокурором при администрации президента Джимми Картера, а его мать, Робин, была учительницей английского языка. Он вырос старшим из троих детей в прогрессивном мультикультурном сообществе Колумбия, штат Мэриленд, которое было основано его дедом Джеймсом Роузом (застройщиком знаменитой торговой площадки Faneuil Hall в Бостоне).

Нортон был чрезвычайно умным и серьезным мальчиком, решившим в возрасте 5 лет заняться актерским мастерством, после того как посмотрел роль няни в пьесе «Если бы я была принцессой». Вскоре после этого он руководил постановкой фильма «Энни, достань свой пистолет» в Колумбийской школе театральных искусств Оренштейна и, по слухам, задавал вопросы типа: «Какова моя цель в этой сцене?» в нежном возрасте 8 лет.

Нортон продолжал играть в баскетбол на протяжении всей средней школы, а после окончания поступил в Йельский университет, чтобы продолжить изучение астрономии, истории и японского языка. Он сыграл в нескольких студенческих постановках, часто получавших признание по всему кампусу.

Получив диплом по истории в 1991 году, Нортон переехал в Японию, где работал в компании своего деда Enterprise Foundation, занимающейся строительством международного жилья для малоимущих. Только вернувшись в Нью-Йорк в 1994 году, Нортон решил отложить все другие интересы в сторону и посвятить свою энергию и интеллект актерскому мастерству.