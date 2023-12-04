Интеллектуал и эстет в жизни, но полная противоположность на экране: формула успеха Эдварда Нортона

Кто такой Эдвард Нортон?
Эдвард Нортон родился в привилегированной бостонской семье и начал заниматься актерским мастерством через два года после окончания Йельского университета в 1991 году. Он работал в театре, прежде чем получил свою первую роль в кино в 1996 году в фильме «Первобытный страх».
Нортон был номинирован на премию «Оскар» за эту роль и за фильм 1998 года «Американская история X» . Он продолжал продюсировать и сниматься в таких фильмах, как «Невероятный Халк», «Гордость и слава», «Королевство полной луны», «Отель «Гранд Будапешт» и «Бердмэн», за которые он получил номинации на «Оскар».
Эдвард Нортон в фильме «Невероятный Халк» 2008 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Актер Эдвард Нортон родился 18 августа 1969 года в Бостоне, штат Массачусетс. Его отец, Эдвард Нортон-старший, был бывшим федеральным прокурором при администрации президента Джимми Картера, а его мать, Робин, была учительницей английского языка. Он вырос старшим из троих детей в прогрессивном мультикультурном сообществе Колумбия, штат Мэриленд, которое было основано его дедом Джеймсом Роузом (застройщиком знаменитой торговой площадки Faneuil Hall в Бостоне).
Нортон был чрезвычайно умным и серьезным мальчиком, решившим в возрасте 5 лет заняться актерским мастерством, после того как посмотрел роль няни в пьесе «Если бы я была принцессой». Вскоре после этого он руководил постановкой фильма «Энни, достань свой пистолет» в Колумбийской школе театральных искусств Оренштейна и, по слухам, задавал вопросы типа: «Какова моя цель в этой сцене?» в нежном возрасте 8 лет.
Нортон продолжал играть в баскетбол на протяжении всей средней школы, а после окончания поступил в Йельский университет, чтобы продолжить изучение астрономии, истории и японского языка. Он сыграл в нескольких студенческих постановках, часто получавших признание по всему кампусу.
Получив диплом по истории в 1991 году, Нортон переехал в Японию, где работал в компании своего деда Enterprise Foundation, занимающейся строительством международного жилья для малоимущих. Только вернувшись в Нью-Йорк в 1994 году, Нортон решил отложить все другие интересы в сторону и посвятить свою энергию и интеллект актерскому мастерству.
Эдвард Нортон в фильме для детей «Убить Смучи» 2002 г. Фото: Global Look Press
Звезда экрана
Работая официантом, Нортон появился в нескольких не бродвейских постановках, включая «Любовников» Брайана Фрила и «Итало-американское примирение» Джона Патрика Шенли. Произведя впечатление на знаменитого драматурга Эдварда Олби на прослушивании, Нортон получил роль в его следующей постановке «Фрагменты», а впоследствии получил место в нью-Йоркской Signature Theater Company.
Тем временем продюсеры голливудского судебного триллера «Первобытный страх» изо всех сил пытались найти партнера по фильму для актера Ричарда Гира, который угрожал уйти из фильма. После того, как Леонардо Ди Каприо отказался от роли, кастинг перешел к прослушиванию 2100 актеров — ни один из которых не смог передать тонкости внешне невинного южного мальчика на грани безумия.
Нортон пришел на прослушивание, демонстрируя безупречный южный акцент и говоря кастинг-директорам, что он родом из восточного Кентукки. Во время прослушивания он забился в угол и решил заставить молодого человека заикаться, поразив кастинг-директоров на кинопробах убедительной интенсивностью своего выступления. Нортон сразу же вошел в актерский состав. За эту роль он получил премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Эдвард Нортон. Фото: кадр из к/ф «Первобытный страх» 1996 г.
Благодаря одному только голливудскому сарафанному радио Нортон получил несколько серьезных ролей в кино, прежде чем «Первобытный страх» попал в кинотеатры. Он очаровал аудиторию (и добавил пение и танцы к списку своих талантов) в роли Холдена, опрятного юноши, борющегося за любовь Скайлар в исполнении Дрю Бэрримора, в фильме Вуди Аллена «Все говорят, что я люблю тебя» (1996). Затем он сыграл болезненно лояльного адвоката, защищающего самого известного американского порнографа в скандальном фильме Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта» (1996).
Фильм «Народ против Ларри Флинта» 1996 г. Милоша Формана, в главных ролях Эдвард Нортон, Вуди Харрельсон. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Позже Нортон начал встречаться с другой своей партнершей по фильму Ларри Флинта, рокершей Кортни Лав. После того, как Лав была публично разоблачена в статье в New Yorker, Нортон продемонстрировал свою преданность в реальной жизни, встав на ее защиту.
В 1996 году трагедия омрачила новообретенный успех Нортона. Его дедушка скончался, а менее чем через год его мать умерла в результате болезни. Впоследствии Нортон организовал показ фильма «Все говорят, что я люблю тебя» в Балтиморе, чтобы помочь исследованиям онкологической команды больницы Джона Хопкинса, которая оперировала его мать.
Помимо Кортни Лав, Нортон был связан с актрисой Сальмой Хайек, с которой он снялся в биографическом фильме о мексиканской художнице Фриды Кало. В 2012 году он женился на продюсере Шоне Робертсон, и в 2013 году у пары родился их первенец, сын Атлас.
Шона Робертсон и Эдвард Нортон на Международном кинофестивале в Торонто, 10 сентября 2022 года, Торонто, Онтарио, Канада. Фото: Global Look Press
Успех у критиков
Роль второго плана Нортона в фильме «Шулера» (1998), где он сыграл вместе с восходящей звездой Мэттом Дэймоном, вызвала еще больше похвал, но именно его эмоционально жесткое исполнение роли исправившегося неонациста в фильме «Американская история X» (1998) принесло ему вторую номинацию на «Оскар» — на этот раз как лучшему актеру — за его относительно короткую карьеру в кино. Нортон снова доказал свою способность почти без усилий переключать психологические передачи внутри персонажа.
Джанет Маслин написала о его выступлении в «Нью-Йорк таймс», что «после своего потрясающего дебюта на экране с, по сути, двойной ролью в «Первобытном страхе», Нортон теперь играет двуличного персонажа с еще большей яростью».
Эдвард Нортон в кадре фильма «Американская история X» 1998 г. Фото: Global Look Press
В 1999 году Нортон объединился с Брэдом Питтом в другой напряженной и бурной роли безымянного молодого человека в фильме Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», основанном на дебютном романе Чака Паланхиака.
Нортон играет одинокого молодого профессионала, который симулирует болезнь, чтобы посещать группы поддержки больных и сблизиться с другими, пока не встречает Тайлера Дердена (Питт), основателя Бойцовского клуба — подпольной группы, которая находит выход агрессии в жестоких кулачных боях. Фильм стал культовым хитом и официально вывел Нортона в разряд лучших актеров.
Брэд Питт и Эдвард Нортон. Фото: кадр из фильма «Бойцовский клуб» 1999 г.
Продюсерский и режиссерский дебют Нортона ознаменовался романтической комедией «Сохраняя веру» (2000) с участием Нортона, Бена Стиллера и Дженны Элфман в необычном любовном треугольнике. В 2001 году он снялся вместе с тяжеловесами Робертом Де Ниро и Марлоном Брандо в криминальном фильме «Медвежатник».
Следующий год оказался для талантливого актера полным взлетов и падений. Он снялся в сатирическом фильме «Убить Смучи» на детском телевидении, который оказался провальным для критиков и коммерсантов.
В «Красном драконе» Нортон сыграл отставного агента ФБР, вернувшегося к своей прежней расследовательской жизни, чтобы выследить серийного убийцу с небольшой помощью печально известного убийцы Ганнибала Лектера (его играет Энтони Хопкинс). Фильм, приквел к популярному фильму «Молчание ягнят», был ремейком фильма 1986 года «Охотник на людей».
Затем Нортон снялся в фильме режиссера Спайка Ли «25-й час» в роли наркоторговца, которому предстояло отбыть длительный тюремный срок. Этот проект был воплощением мечты Нортона, который был поклонником творчества Ли со времен «Делай правильные вещи».
После столь бурного проката фильмов Нортон взял перерыв на несколько лет, согласившись только на две роли второго плана — одну в 2003 году в фильме «Ограбление по-итальянски», а другую в 2005 году в фильме «Царство небесное».
«Я не хотел заниматься чем-то, не испытывая особого энтузиазма по этому поводу, только ради того, чтобы получать деньги», - сказал он Entertainment Weekly.
Эдвард Нортон в в фильме режиссера Спайка Ли «25-й час» 2002 г. Фото: Global Look Press
Продюсерская деятельность
В 2003 году Нортон основал компанию Class 5 Films вместе со Стюартом Блумбергом, своим другом со времен учебы в Йеле. Компания выпустила «Это случилось в долине» (2006), независимую драму с Нортоном в главной роли ковбоя, который переезжает в Калифорнию и заводит роман с молодой женщиной в исполнении Эван Рэйчел Вуд.
В том же году компания также выпустила «Разрисованную вуаль», историческую драму о предательстве, действие которой разворачивается в Китае во время эпидемии холеры. Нортон сыграл бактериолога, который узнает, что его жена (ее играет Наоми Уоттс) встречается с другим мужчиной (его играет Лив Шрайбер).
Говоря о репутации Нортона как трудного актера для работы, его партнерша по фильму Наоми Уоттс сказала:
«Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что Эдвард собирается бросить вызов каждому режиссеру, с которым он работает. Но если режиссер умен, он всегда прислушается к идеям Эдварда, потому что в 99 процентах случаев они гениальны».
Наоми Уоттс и Эдвард Нортон в фильме «Разрисованная вуаль» 2006 г. Фото: Global Look Press
Помимо актерской деятельности Нортон поддерживает ряд социальных и политических проектов. Одним из его последних проектов был сбор средств для Фонда охраны дикой природы масаи. Чтобы достичь этой цели, Нортон собрал команду для участия в Нью-Йоркском марафоне 2009 года вместе с ним. Им удалось собрать более 1,1 миллиона долларов.
Протестующие, включая знаменитостей Леонардо Ди Каприо, Эдварда Нортона, Марка Руффало, Стинга и его жену Труди Стайлер, в рамках «Климатического марша» в Нью-Йорке стартовали в Западном Центральном парке и прошли по улицам Манхэттена, 21 сентября 2014 г. – Нью-Йорк, США – Фото: Global Look Press
Эдвард Нортон сейчас
Также в 2006 году Нортон снялся в исторической мистической драме «Иллюзионист». Он сыграл волшебника, который использует свои таланты, чтобы помочь женщине, которую он любит (ее играет Джессика Бил) в Вене начала века. Нортон претерпел совершенно иную трансформацию для своей следующей роли, сыграв заглавного персонажа в фильме 2008 года «Невероятный Халк». Фильм оказался летним кассовым хитом, собрав более 134 миллионов долларов.
Джессика Бил и Эдвард Нортон в фильме «Иллюзионист» 2005 г. Фото: Global Look Press
Затем Нортон снялся вместе с Колином Фарреллом в криминальной драме 2008 года «Гордость и слава». Работая за кулисами, он выступил продюсером политического документального фильма канала HBO «Народом: выборы Барака Обамы» (2009). Режиссерами проекта выступили Эми Райс и Алисия Сэмс, которые в течение двух с половиной лет следовали за Обамой, чтобы снять фильм.
В криминальном фильме 2009 года «Травка» Нортон играет пару близнецов с Тимом Блейком Нельсоном, Сьюзан Сарандон и Кери Рассел. Среди других кинопроектов - «Стоун» (2010) с Робертом Де Ниро и Миллой Йовович, «Королевство полной луны» (2012) и «Отель «Гранд Будапешт» (2014). Нортон получил номинации на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за другой фильм 2014 года «Бердмен», в котором он играет театрального актера с непредсказуемым, тревожным темпераментом.
Роберт Де Ниро и Эдвард Нортон в фильме «Стоун» 2010 г. Фото: Global Look Press
За Нортоном последовала озвучка для «Полный расколбас» (2016) и фильма Уэса Андерсона «Остров собак» (2018), а также роль в драме Уилла Смита «Призрачная красота» (2016).
В марте 2018 года на нью-йоркских съемках фильма «Сиротский Бруклин», еще одной режиссерской работы Нортона, случилась катастрофа. После того, как в подвале бывшего гарлемского джаз-клуба вспыхнул пожар, 37-летний пожарный погиб, пытаясь спасти квартиры и жильцов наверху.
Нортон столкнулся с дополнительными проблемами, когда двое местных жителей подали иск против его продюсерской компании. В иске утверждалось, что в подвале во время производства фильма хранили «легковоспламеняющееся оборудование», и говорилось, что компания не смогла немедленно предупредить жителей после обнаружения пожара.
Эдвард Нортон. Фото: кадр из фильма «Сиротский Бруклин» 2019 г.
В 2022 году Эдвард Нортон сыграл миллиардера Майлза Брона в «Достать ножи: Стеклянная луковица» продолжении фильма «Достать ножи». Роль детектива в фильме так же сыграл Дэниел Крейг и добавились такие звезды как Кейт Хадсон и Дэйв Бастиста.
Эдвард Нортон, Мэделин Клайн, Кэтрин Хан, Дэйв Батиста, Лесли Одом-младший, Джессика Хенвик, Кейт Хадсон, Джанель Моне и Дэниел Крэйг в «Достать ножи: Стеклянная луковица» 2022 г. Фото: Global Look Press