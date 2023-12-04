Шел по пути военного и попал в кино: как Михаил Гаврилов стал звездой сериала «Молодежка»

Михаил Гаврилов (Третьяков) давно обладает негласным статусом одного из самых талантливых молодых актеров России. В фильмах он легко перевоплощается как в драматичных юношей, так и в суровых злодеев. Особенно яркими у него получаются роли спортсменов. Многие помнят Михаила по образу Евгения Царева в сериале «Молодежка».
Жизненный путь Гаврилова оказался не менее драматичным, чем его роли. Задолго до своего успеха в кино он мечтал стать врачом или военным, однако все изменил неожиданный переезд в Москву.
Детство и юность
Михаил Сергеевич Гаврилов появился на свет 7 июля 1985 года в Тольятти. На своей малой родине будущей актер прожил недолго. В возрасте пяти лет он вместе с семьей переехал в Чусовой — небольшой город в Пермском крае. С ранних лет Михаил увлекался спортом, а также любил гулять в компании друзей. О карьере актера он и вовсе не думал.
С деятельностью артистов Гаврилов впервые познакомился в тот момент, когда гостил у бабушки в Набережных Челнах. Большой город открыл перед подростком новые возможности, и Михаил начал посещать уроки игры на баяне. Занятия музыкой он совмещал с театральной школой.
Михаил Гаврилов-Третьяков в молодости (слева). Фото: страница Михаила Гаврилова-Третьякова во «ВКонтакте»
После окончания девятого класса Гаврилов решил посвятить свою жизнь либо врачебному, либо военному делу. Он поступил в медицинский колледж. Учеба проходила без особых проблем, и спустя несколько лет он пополнил ряды студентов Пермского политехнического университета. Вскоре он покинул стены учебного заведения с дипломом в руках.
Служба в армии
Несмотря на наличие высшего образования, работу Михаил решил не искать. Он отправился отдавать долг Родине. Вскоре Гаврилов поступил на срочную службу. Будущему актеру понравилось в армии, и спустя полтора года он подписал контракт с Министерством обороны РФ.
Михаил Гаврилов-Третьяков (посередине) хорошо ладил с другими солдатами во время службы в армии. Фото: страница Михаила Гаврилова-Третьякова во «ВКонтакте»
Как вспоминал актер в одном из интервью, решение подписать контракт было отнюдь не спонтанным. Определяющим фактором стала его детская мечта. Еще в школе Михаил хотел стать военным и даже планировал поступать в соответствующее училище.
Тем не менее спустя три года службы Гаврилов был демобилизован.
Первые шаги в актерской карьере
После возвращения из армии Гаврилов решил кардинально изменить свою жизнь. Он заявил о желании отправиться в Москву. Решение Михаила стало неожиданным не только для его друзей, но и для родителей.
В Москве Михаил Гаврилов оказался совершенно один. Рядом с ним не было ни семьи, ни друзей. Фото: страница Михаила Гаврилова-Третьякова во «ВКонтакте»
Вскоре Гаврилов оказался в столице, причем с дипломом инженера в руках. Несмотря на наличие специальности, работать он не планировал. Юноша подал документы в Театральный институт имени Бориса Щукина. Михаил не возлагал большие надежды на поступление в этот вуз, однако удача ему все-таки улыбнулась. Он был зачислен в мастерскую Валентины Петровны Николаенко.
Опытный педагог сумела разглядеть невероятный талант Михаила. Она начала поддерживать его во время учебы и убедила, что он может стать успешным актером. Мотивирующие фразы со стороны наставника возымели огромное значение. Гаврилов стал одним из самых старательных студентов своего курса.
Упорный труд и стремление Михаила вскоре заметили режиссеры. В 2009 году молодого актера пригласили сыграть эпизодичную роль в многосерийном фильме «Возьми меня с собой – 2». Дебют в кино оказался удачным. Вскоре Гаврилов появился в одной из серий знаменитого «Кодекса чести».
Во время учебы в Театральном институте юный актер начал меняться буквально на глазах. Фото: страница Михаила Гаврилова-Третьякова во «ВКонтакте»
Первые, хотя и незначительные роли помогли Михаилу познать тонкости актерского дела. Он научился работать с кинокамерой, а также заставил известных режиссеров обратить на себя внимание. Немногим позже Гаврилова пригласили сняться в картинах «Здесь кто-то есть» и «Здесь кто-то есть: искупление».
В 2012 году Михаил окончил Театральный институт. К тому моменту в его фильмографии было уже пять второстепенных ролей в различных картинах. Спустя год послужной список Гаврилова пополнился аналогичным количеством образов.
Первые роли
К моменту окончания вуза Михаил Гаврилов уже имел локальную известность. Молодой актер регулярно получал предложения от различных режиссеров. За один только 2014 год он снялся в десяти известных картинах. В их числе «Захват», «Не в парнях счастье» и «Охота».
Михаил Гаврилов-Третьяков в картине «Не в парнях счастье». Фото: кадр из фильма
Благодаря ролям в знаменитых картинах о Гаврилове узнало огромное количество телезрителей. Однако назвать актера по-настоящему известным никто не осмеливался.
«Молодежка» и взлет карьеры
Первую масштабную известность Михаилу Гаврилову принесла роль нападающего Евгения Царева в третьем сезоне сериале «Молодежка». Картина рассказывала зрителям о жизни хоккейной команды, а также о препятствиях, которые встречались героям на пути к большому спорту. На протяжении ленты персонажам приходилось переживать драму не только на льду, но и в личной жизни.
В рамках сериала «Молодежка» Михаилу Гаврилову-Третьякову приходилось нередко выходить на лед. Фото: кадр из сериала
Герой Гаврилова сразу же привлек внимание зрителей. Евгений Царев был одним из лучших нападающих, но имел печальный опыт в личной жизни и с опаской относился к девушкам. Тем не менее у хоккеиста завязался роман с врачом команды Елизаветой Красновой. Зрителям довелось наблюдать целый ряд сцен, разрывающих сердце. Счастью Царева и Красновой мешал не только бывший муж женщины, но и ее возраст. По сюжету врач была намного старше своего избранника.
Как заявлял Гаврилов в одном из интервью, персонаж Евгения Царева оказался крайне правдоподобным. Залогом успеха стала схожесть героя сериала с самим актером. По словам Михаила, ему симпатизировал характер Царева. В частности, упорство и целеустремленность персонажа. Кроме того, в юности Гаврилов нередко интересовался женщинами постарше, как и его герой.
Зрителям сразу полюбилась пара Евгения Царева (Михаила Гаврилова-Третьякова) и Елизаветы Красновой (Светланы Антоновой). Фото: кадр из сериала
После окончания съемок Михаил раскрыл некоторые детали. Оказалось, что попасть в проект он мечтал еще до старта всей картины. Актер проходил кастинг и даже получил роль Алексея Смирнова, однако в итоге ему отказали. Позднее образ этого персонажа воплотил в жизнь Матвей Зубалевич.
Дальнейшая карьера
В 2015 году Михаил Гаврилов продолжил появляться в спортивных кинолентах. Он снялся в четырехсерийном фильме «Слава». Картина рассказывала зрителям о знаменитом хоккеисте Вячеславе Фетисове. В рамках проекта Михаилу досталось роль другой звезды советского спорта — Владимира Константинова. Съемки выдались непростыми. Гаврилову даже пришлось учиться держать клюшку именно так, как это делал Константинов.
В рамках картины «Слава» Михаил Гаврилов-Третьяков сумел полностью передать характер своего персонажа. Фото: кадр из фильма
Несмотря на успех в спортивных фильмах, Михаил решил не ограничивать себя одним жанром. Вскоре он появился в комедии «Жизнь только начинается», где исполнил роль Генриха, а также снялся в мелодраме «Новая жизнь».
Следующей громкой работой Гаврилова стала политическая комедия «Завтра». В ней Михаил исполнил роль нового главы Департамента общественных связей президентской администрации. Согласно сюжету на выборах главы государства в 2018 году победил представитель неизвестной партии. Новый президент вынудил неопытных политиков чинить дороги и проводить различные реформы, причем в кратчайшие сроки.
2016 год для Гаврилова ознаменовался ролью следователя ФСБ в популярном сериале «Отель «Элеон». Картина стала спин-оффом ситкома «Кухня». В ходе проекта Михаилу довелось работать бок о бок с Екатериной Вилковой, Ольгой Кузьминой и Александрой Кузенкиной.
Персонаж Михаила Гаврилова-Третьякова в сериале «Отель «Элеон» получился особенно харизматичным. Фото: кадр из сериала
В 2017 году Гаврилов пополнил свою фильмографию еще несколькими картинами. Он появился в мелодраме «Личное пространство», а также в сериале «Плакучая ива». Спустя год Михаил начал сотрудничать с режиссерами из соседних стран.
Актер сыграл одного из главных персонажей в сериале «Ни слова о любви», а также принял участие в съемках ленты «У прошлого в долгу». В рамках последней картины Гаврилов сумел полноценно раскрыть свой драматический талант. Он воплотил в жизнь образ юноши, безнадежно влюбленного в одноклассницу.
Особенно продуктивным для Михаила оказался 2018 год. В тот период актер снялся в целом ряде громких картин. Первой из них стал фильм «Человек без сердца», рассказывающий зрителям о детском хирурге, резко оставившем врачебную карьеру. После этого Гаврилов появился в картине под названием «Крепостная».
Михаил Гаврилов-Третьяков и Катерина Ковальчук в картине «Крепостная». Совместные сцены этих артистов зрители полюбили особенно сильно. Фото: кадр из фильма
После успеха в соседних странах Михаил вернулся на родину. Вскоре он появился в криминальном триллере «Мертвое озеро», где сыграл одну из второстепенных ролей. Несмотря на опасения публики, картина оказалась невероятно успешной и вызвала восторг критиков на фестивале «Движение».
Долго сидеть без главных ролей Гаврилову не пришлось. Вскоре актер сыграл одного из центральных персонажей в драме «Журавль в небе». Картина повествовала о том, как создавался первый в мире сверхзвуковой лайнер. Позднее фильмография Михаила пополнилась еще одной работой. Он получил роль в сериале «Возвращение».
В 2020 году Гаврилов сумел осуществить свою давнюю мечту — поработать с режиссером Александром Итыгиловым. Актер снялся в его мелодраме под названием «Два сердца». После выхода картины в свет Михаил признался, что согласился участвовать в проекте исключительно из-за режиссера.
Михаил Гаврилов-Третьяков в картине «Два сердца». Фото: кадр из фильма
В тот же период Гаврилов снялся в еще одном популярном сериале под названием «Мой милый найденыш». Актеру снова досталась главная роль. Его коллегами по съемочной площадке стали Инга Оболдина, Юлия Кокрятская и множество других известных артистов.
В 2021 году Гаврилов пополнил ряды актеров в сериале «Вампиры средней полосы». Михаилу досталась роль надменного следователя из Москвы, которому пришлось приехать в Смоленск. Персонаж получился неоднозначным. В ходе картины герой Гаврилова расследовал очень странное убийство и пытался ужиться с коллегами. Премьера сериала состоялась весной 2022 года.
Образ персонажа Михаила Гаврилова-Третьякова в картине «Вампиры средней полосы» получился особенно загадочным и мрачным. Фото: кадр из фильма
Картина «Вампиры средней полосы» стала популярной почти сразу после своего выхода. Несмотря на невероятный успех, Гаврилов решил взять перерыв в актерской карьере. Плотный график и постоянные съемки начали серьезно сказываться на здоровье актера.
Участие в телешоу
Михаил Гаврилов никогда не ограничивал себя рамками фильмов и сериалов. Актер регулярно принимал участие в различных телевизионных проектах. Первым из них стал «Ледниковый период», в рамках которого ему довелось выступать в паре с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Тотьмяниной. Вместе с партнершей Гаврилов боролся за выход в финал. Тем не менее звездная пара сумела занять лишь пятое место.
Михаил Гаврилов-Третьяков и Татьяна Тотьмянина во время одного из выступлений на шоу «Ледниковый период». Фото: кадр из шоу
В 2020 году Гаврилов появился в знаменитой программе «Кто хочет стать миллионером?». Компанию ему составила актриса Мария Луговая. Приблизиться к победе паре не удалось. Артисты почти дошли до несгораемой суммы в размере двухсот тысяч рублей, но ошиблись в последнем вопросе.
Личная жизнь
Личная жизнь Михаила Гаврилова оказалась не менее насыщенной, чем его актерская карьера. Со своей первой женой, Анной Носатовой, артист познакомился еще во время учебы в вузе. Роман между ними завязался после съемок в фильме «Здесь кто-то есть». В рамках картины им довелось играть влюбленных парня и девушку.
К моменту выхода второй части картины актеры регулярно общались вне камер. Вскоре после премьеры «Здесь кто-то есть: искупление» они отправились на совместный отдых в Доминиканскую Республику. Вернувшись в Россию, артисты начали жить вместе.
Михаил Гаврилов-Третьяков с Анной Носатовой и сыном. Фото: Соцсети Анны Носатовой
Как рассказывал Гаврилов, союз с Носатовой оказался невероятно органичным. Супруги поддерживали друг друга во всех начинаниях и даже не думали о творческой конкуренции. В 2012 году у актеров родился сын. Мальчика назвали Андреем. Незадолго до появления малыша артисты поженились, а также отпраздновали медовый месяц в Австрии.
После своего путешествия за границу семья вернулась в Россию. Они сняли коттедж в Подмосковье и продолжили жить вместе. Однако вскоре публику шокировали новости о скором разводе. Разрыв произошел незадолго до десятилетия их союза.
Актеры предпочли не раскрывать причины произошедшего. Однако позднее Гаврилов заявил, что считает союз с Анной Носатовой «непонятным браком». Выпад актер сделал и в сторону наследника. Он подчеркнул, что у него был «чужой сын», усомнившись в родстве с Андреем.
Второй брак
Вскоре после развода с первой женой Гаврилов появился в компании новой избранницы. Ей стала Валерия Третьякова. Как рассказывал актер, они познакомились во время его визита в Пермский край. Позднее выяснилось, что девушка училась с артистом в одной школе.
Михаил Гаврилов-Третьяков со своей второй женой Валерией. Фото: страница Михаила Гаврилова-Третьякова во «ВКонтакте».
Роман Михаила и Валерии развивался стремительно. Вскоре после начала отношений они отправились в ЗАГС. В августе 2020 года пара официально поженилась. Каждый из супругов взял двойную фамилию. С того момента Михаил стал Гавриловым-Третьяковым.
Михаил Гаврилов-Третьяков и его жена Валерия часто показывают, как дурачатся во время прогулок. Фото: страница Михаила Гаврилова-Третьякова во «ВКонтакте».
Строить семейное счастье пара отправилась на малую родину актера — в Чусовой. Актер неоднократно заверял, что место было выбрано не случайно. По его словам, именно этот город супруги считают местом силы. Однако Михаил и его избранница всегда могут вернуться в ритм мегаполисов. Пара имеет свое жилье в Санкт-Петербурге.
Михаил Гаврилов сейчас: последние новости
На данный момент Михаил Гаврилов продолжает сниматься в кино и сериалах. В 2023 году он предстал перед поклонниками в образе Олега Нестерова — главного героя картины «Трейдер». Картина получилась жесткой. Она рассказывала зрителям о бизнесе в суровые 90-е годы. Персонаж Гаврилова, в свою очередь, занимал должность главы крупной компании.
Михаил Гаврилов-Третьяков любит проводить время со своей семьей. Фото: страница Михаила Гаврилова-Третьякова во «ВКонтакте»
Карьеру актера Михаил совмещает с семейной жизнью. Он проводит много времени со своей супругой Валерией, о чем рассказывает в личном блоге в соцсетях. Общих детей у пары пока нет. Вместо этого они заботятся о собаке по кличке Федя.
Как признается сам Гаврилов, в будущем он планирует осуществить еще одну детскую мечту — сыграть военного офицера.
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