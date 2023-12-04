Шел по пути военного и попал в кино: как Михаил Гаврилов стал звездой сериала «Молодежка»

Михаил Гаврилов (Третьяков) давно обладает негласным статусом одного из самых талантливых молодых актеров России. В фильмах он легко перевоплощается как в драматичных юношей, так и в суровых злодеев. Особенно яркими у него получаются роли спортсменов. Многие помнят Михаила по образу Евгения Царева в сериале «Молодежка».

Жизненный путь Гаврилова оказался не менее драматичным, чем его роли. Задолго до своего успеха в кино он мечтал стать врачом или военным, однако все изменил неожиданный переезд в Москву.

Детство и юность

Михаил Сергеевич Гаврилов появился на свет 7 июля 1985 года в Тольятти. На своей малой родине будущей актер прожил недолго. В возрасте пяти лет он вместе с семьей переехал в Чусовой — небольшой город в Пермском крае. С ранних лет Михаил увлекался спортом, а также любил гулять в компании друзей. О карьере актера он и вовсе не думал.

С деятельностью артистов Гаврилов впервые познакомился в тот момент, когда гостил у бабушки в Набережных Челнах. Большой город открыл перед подростком новые возможности, и Михаил начал посещать уроки игры на баяне. Занятия музыкой он совмещал с театральной школой.