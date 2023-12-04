Создатель страшных сказок: биография сценариста и режиссера Гильермо дель Торо

Кто такой Гильермо дель Торо?
Родившийся 9 октября 1964 года Гильермо дель Торо смог превратить свою детскую любовь к жуткому в весьма успешную карьеру режиссера, дебютировав в полнометражном фильме в 1993 году с фильмом «Хронос». Он руководил экранизациями комиксов «Блэйд II» и «Хеллбой», а затем снял «Лабиринт Фавна», известный, искусно выделяющийся фильм, который был номинирован на премию Киноакадемии на иностранном языке.
Дель Торо также снял остросюжетный блокбастер «Тихоокеанский рубеж» и фильм о доме с привидениями «Багровый пик», прежде чем получить свою первую премию «Оскар» за лучшую режиссуру с научно-фантастическим романом «Форма воды», а в 2023 году еще одну премию «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм «Пиноккио Гильермо дель Торо».
Гильермо дель Торо на съемочной площадке мультфильма «Пиноккио Гильермо дель Торо». Фото: Global Look Press
Предыстория
Будущий кинорежиссер Гильермо дель Торо родился 9 октября 1964 года в Гвадалахаре, Мексика. Почувствовав вкус к жуткому в раннем возрасте, дель Торо украсил свой семейный дом элементами, вызывающими ужас. Он начал создавать короткометражки в средней школе, а позже посещал киношколу Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos. В середине 1980-х он создал собственную компанию по производству спецэффектов Necropia, ориентированную на мексиканский кинорынок.
Гильермо дель Торо сценарист и режиссер и Брайан Стил на съемках фильма «Хеллбой 2: Золотая армия». Фото: Global Look Press
Ранние фильмы
Дель Торо дебютировал в полнометражном фильме в 1993 году с испано-английским фильмом «Хронос». Владелец антикварного магазина, обнаружив позолоченное устройство, начинает претерпевать поразительную вампирическую трансформацию, свидетелем которой становится его внучка. Фильм, в котором снялся Рон Перлман (впоследствии постоянный соавтор режиссера), получил множество наград, в том числе восемь премий «Ариэль» Мексиканской академии киноискусства.
Дель Торо продолжил эту работу с Mimic, постановкой Miramax 1997 года, в которой Мира Сорвино и Джош Бролин сыграли главные роли в истории о гигантских жуках, взбесившихся в Нью-Йорке. Проект немного разочаровал дель Торо работой в голливудских рамках, и для своего следующего полнометражного фильма он обратился к испанской истории. «Хребет дьявола» (2001), спродюсированный коллегой-режиссером Педро Альмодоваром, представляет собой серьезную, суровую историю, повествующую о группе детей, пытающихся выжить в приюте с привидениями во время гражданской войны в Испании.
«Блейд II» и «Хеллбой»
Мир ужасов продолжал взывать к дель Торо в его следующем режиссерском проекте, хотя формат был похож на мир комиксов, а также предполагал возвращение к вампирам. Дель Торо был у руля «Блейда II» с Уэсли Снайпсом в главной роли знаменитого охотника на вампиров в кровавом, стилизованном под боевик фильме, который собрал в мировом прокате более 150 миллионов долларов.
Затем вышла еще одна адаптация комикса — «Хеллбой», с Перлманом в роли мускулистого, демонического персонажа в фильме, который был одновременно остросюжетным и комедийным. Такая динамика была также замечена в продолжении 2008 года «Хеллбой II: Золотая армия».
Рон Перлман, Сельма Блэр, Дуг Джонс и Гильермо дель Торо сценарист и режиссер на съемках фильма «Хеллбой 2: Золотая армия». Фото: Global Look Press
Мировое признание «Лабиринта Фавна»
Дель Торо вернулся в Испанию и эпоху после гражданской войны в стране для своего полнометражного фильма 2006 года «Лабиринт Фавна», рассказывающего о девушке, вынужденной жить с отчимом-фашистом, отступающей в волшебный, пугающий мир, где она оказывается принцессой, с размытым восприятием того, что может быть реальностью, а не воображаемым спасением от травмы.
Заработав более 80 миллионов долларов по всему миру, «Лабиринта Фавна» также стал одним из самых кассовых зарубежных релизов в Соединенных Штатах. Работа также имела успех у критиков, попала в списки многих рецензентов по итогам года и получила номинацию на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Фильм также получил пять других премий «Оскар», выиграв за художественную режиссуру, операторскую работу и грим.
Гильермо дель Торо на съемках «Лабиринта Фавна». Фото: Global Look Press
«Тихоокеанский рубеж» и «Багровый пик»
Фильмы Дель Торо известны детальным вниманием, уделяемым существам самых разных убеждений, от жуткого человекоподобного фавна, которого сыграл Даг Джонс в «Лабиринте Фавна», до надменного лидера эктоплазменной команды, озвученного Сетом Макфарлейном в «Хеллбое II».
Имея некоторый интерес к роботам в «Хеллбое II», дель Торо довел идею до полной кульминации в фильме «Тихоокеанский рубеж» (2013) с Идрисом Эльбой и Чарли Ханнэмом в главных ролях, высокобюджетном фильме, в котором огромные механические воины сражались с такими же гигантскими инопланетными монстрами.
Осенью 2015 года дель Торо вернулся в мир искусного хоррора с «Багровым пиком», в котором Миа Васиковска, Джессика Честейн и Том Хиддлстон сыграли историю о доме, который обладает памятью и наводит ужас.
Дель Торо стал соучредителем компании по производству визуальных эффектов Mirada в 2010 году. Первоначально он также был выбран режиссером экранизации романа Дж.Р.Р. Толкина «Хоббит», но после почти двухлетней подготовки в 2012 году он объявил, что покидает производство, и его место занял Питер Джексон.
Идрис Эльба и режиссер Гильермо дель Торо. Фото: кадр со съемок фильма «Тихоокеанский рубеж»
Отмеченный наградами фильм «Форма воды»
В 2017 году дель Торо представил одну из знаковых работ в своей карьере «Форму воды». Научно-фантастический роман о немой уборщице, которая влюбляется в гибрид человека и рыбы, снятый в правительственной лаборатории, «Форма воды» получил главный приз Венецианского кинофестиваля и возглавил список с семью номинациями на «Золотой глобус», принес дель Торо победу в категории «Лучший режиссер».
Когда во время его вступительной речи заиграла музыка оркестра, дель Торо попросил дать ему больше времени, чтобы отпраздновать первую в его карьере премию «Золотой глобус». «На это ушло 25 лет», - сказал он. - Дай мне минутку. Дай мне минутку!»
Режиссеру предстояло еще многое сделать, поскольку «Форма воды» получила целых 13 номинаций в преддверии церемонии вручения премии «Оскар» в 2018 году. Во время телепередачи 4 марта фильм получил четыре премии «Оскар», в том числе два главных приза вечера - за лучшую картину и лучшую режиссуру.
Озвучивая политическую ноту в своей благодарственной речи за лучшую режиссуру, дель Торо отметил, что он иммигрант, и отметил силу кинематографа, позволяющего людям всех рас и происхождения представлять истории с универсальной привлекательностью.
«Я думаю, что величайшее, что делает наше искусство и наша индустрия, - это стирает линии на песке». - сказал он. «Мы должны продолжать делать это, когда мир говорит нам сделать это глубже».
Гильермо дель Торо, лауреат премии «Лучший режиссер и лучший фильм», позирует в пресс-центре на 90-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», 4 марта 2018 года в Голливуде, Калифорния. Фото: Global Look Press
Личные и другие проекты
Гильермо дель Торо женился на Лоренце Ньютон в 1986 году, и у пары родились две дочери. В 1998 году режиссер столкнулся с серьезным кризисом, когда его отца похитили и продержали в плену более двух месяцев. Дель Торо смог заплатить выкуп, а затем перевез свою семью в Америку.
В марте 2018 года организаторы Международного кинофестиваля в Гвадалахаре объявили об учреждении Международной киностипендии Дженкинса-Дель Торо — ежегодной награды в размере 60 000 долларов США для многообещающего мексиканского режиссера, обучающегося за границей в известном институте кино.
«Если мы изменим жизнь, если мы изменим историю, мы изменим поколение», — сказал оскароносный режиссер.
Примерно в то же время дель Торо сообщил, что его выставка «Дома с монстрами», на которой представлены рисунки, картины, скульптуры и концептуальные фрагменты из его фильмов, вскоре обойдет музеи Гвадалахары и Мехико. Ранее выставка экспонировалась в Музее искусств округа Лос-Анджелес.
В апреле Fox Searchlight Pictures объявила, что достигла соглашения с Гильермо дель Торо о финансировании, маркетинге и распространении всех игровых фильмов, которые будут написаны, продюсированы и/или поставлены режиссером. В рамках сделки студия заявила, что создаст новое подразделение, специально занимающееся проектами в жанрах ужасов, научной фантастики и фэнтези.
«Долгое время я надеялся найти среду, в которой я смогу распространять, развивать и создавать новые голоса в умных, изобретательных жанровых фильмах и направлять свои собственные», — сказал дель Торо. «В Fox Searchlight я нашел настоящий дом для создания игровых фильмов — партнерство, основанное на упорном труде, понимании друг друга и, прежде всего, вере».
Режиссер Гильермо дель Торо с женой на премьере фильма «Тихоокеанский рубеж», 9 июля 2013 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США – Фото: Global Look Press