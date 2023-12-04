Создатель страшных сказок: биография сценариста и режиссера Гильермо дель Торо

Кто такой Гильермо дель Торо?

Родившийся 9 октября 1964 года Гильермо дель Торо смог превратить свою детскую любовь к жуткому в весьма успешную карьеру режиссера, дебютировав в полнометражном фильме в 1993 году с фильмом «Хронос». Он руководил экранизациями комиксов «Блэйд II» и «Хеллбой», а затем снял «Лабиринт Фавна», известный, искусно выделяющийся фильм, который был номинирован на премию Киноакадемии на иностранном языке.

Дель Торо также снял остросюжетный блокбастер «Тихоокеанский рубеж» и фильм о доме с привидениями «Багровый пик», прежде чем получить свою первую премию «Оскар» за лучшую режиссуру с научно-фантастическим романом «Форма воды», а в 2023 году еще одну премию «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм «Пиноккио Гильермо дель Торо».