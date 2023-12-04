Мультипликатор с черным юмором: жизнь и творчество американского кинорежиссера Тима Бертона

Ранняя жизнь и карьера

Тим Бертон родился Тимоти Уолтер Бертон 25 августа 1958 года в Бербанке, Калифорния. В детстве Бертон был увлечен классическими фильмами ужасов Роджера Кормана, во многих из которых фигурировал типичный экранный злодей в исполнении Винсента Прайса.

Бертон также проявил склонность к рисованию и поступил в Калифорнийский институт искусств, где специализировался на анимации. В 1980 году, после окончания университета, он начал работать подмастерьем аниматора в студии Уолта Диснея. Через год Бертону надоела его работа в Disney, и он решил начать все самостоятельно. В 1982 году он выпустил отмеченный наградами короткометражный фильм «Винсент», в котором отдал дань уважения творчеству своего кумира детства.