Мультипликатор с черным юмором: жизнь и творчество американского кинорежиссера Тима Бертона

Кто такой Тим Бертон?
Тим Бертон - режиссер, продюсер и сценарист. Получив специальность аниматора в Калифорнийском институте искусств, он начал свой бизнес, работая аниматором в Disney. Он быстро стал самостоятельным и стал известен благодаря созданию визуально ярких фильмов, в которых сочетаются темы фэнтези и ужасов, включая «Битлджюс», «Эдвард руки-ножницы», «Бэтмен» и «Кошмар перед Рождеством».
Режиссер Тим Бертон и Миа Васиковска на съемочной площадке фильма «Алисы в Стране чудес» 2010 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Тим Бертон родился Тимоти Уолтер Бертон 25 августа 1958 года в Бербанке, Калифорния. В детстве Бертон был увлечен классическими фильмами ужасов Роджера Кормана, во многих из которых фигурировал типичный экранный злодей в исполнении Винсента Прайса.
Бертон также проявил склонность к рисованию и поступил в Калифорнийский институт искусств, где специализировался на анимации. В 1980 году, после окончания университета, он начал работать подмастерьем аниматора в студии Уолта Диснея. Через год Бертону надоела его работа в Disney, и он решил начать все самостоятельно. В 1982 году он выпустил отмеченный наградами короткометражный фильм «Винсент», в котором отдал дань уважения творчеству своего кумира детства.
Фильмы: «Франкенвини», «Большое приключение Пи-ви» и «Битлджюс»
В 1984 году Бертон создал уникальную версию истории Франкенштейна с короткометражным фильмом «Франкенвини» в прямом эфире. Впечатленный «Франкенвини», Пол Рубенс поручил Бертону снять невероятно изобретательную комедию «Большое приключение Пи-Ви» (1985).
Успех «Большого приключения Пи-ви» привел к появлению других возможностей, включая призрачную историю 1988 года «Битлджюс» с Майклом Китоном, Алеком Болдуином и Джиной Дэвис в главных ролях. Часто считающийся прототипом фильма Бертона, «Битлджюс» был признан за свой визуальный талант и переплетение тем фэнтези и ужасов.
Тим Бертон на съемках комедии ужасов «Битлджюс». Фото: Global Look Press
«Бэтмен» и «Эдвард Руки-ножницы»
После создания собственной продюсерской компании Бертон снял роскошную постановку «Бэтмен» (1989). С актерским составом, в который входили Майкл Китон, Джек Николсон и Ким Бейсингер, полнометражный фильм стал первым фильмом, собравшим 100 миллионов долларов за первые 10 дней проката.
В следующем году Бертон снял причудливый, но трогательный фильм «Эдвард руки-ножницы». Благодаря заметным выступлениям перспективных звезд Джонни Деппа и Вайноны Райдер (а также последней полнометражной роли Винсента Прайса в роли эксцентричного изобретателя), «Эдвард руки-ножницы» получил признание как социальная сатира, так и простая история о любви и нетерпимости.
Руководя ансамблем, в который входили Мишель Пфайффер, Дэнни Де Вито и Кристофер Уокен, Бертон вновь объединился с Майклом Китоном для сиквела «Бэтмена» 1992 года » Бэтмен возвращается».
Тим Бертон и Джонни Депп. Фото: кадр со съемок фильма «Эдвард руки-ножницы» 1990 г.
От «Кошмара перед Рождеством» до «Марс атакует!»
В следующем году он продюсировал анимационный мюзикл Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством». Созданный с помощью кропотливого процесса анимации в режиме стоп-кадра, фильм имел критический и коммерческий успех, а Бертону воздали должное за его техническое мастерство.
В 1994 году Бертон выбрал Деппа на главную роль в фильме «Эд Вуд» — черно-белом портрете режиссера средней руки и его всепоглощающей страсти к успеху. Несмотря на высокую оценку критиков (Мартин Ландау получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за роль наркомана Белы Лугоши), фильм не смог понравиться массовой аудитории.
После продюсирования третьей части «Бэтмен навсегда» (1995) и полнометражного мультфильма «Джеймс и гигантский персик» (1996) Бертон снял научно-фантастическую пародию «Марс атакует!». Фильм провалился в прокате, несмотря на звездный актерский состав, в который вошли Джек Николсон, Гленн Клоуз, Аннет Бенинг и Пирс Броснан.
Тим Бертон и Генри Селик на съемках фильма «Кошмар перед Рождеством» 1993 г. Фото: Global Look Press
«Сонная лощина», «Крупная рыба» и «Труп невесты»
В 1999 году Бертон снял свободно адаптированную киноверсию «Сонная лощина» захватывающей повести Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной лощине», в которой Депп сыграл героического Икабода Крейна. В 2001 году он снял амбициозный ремейк культовой классической «Планеты обезьян» 1968 года с Марком Уолбергом и Хеленой Бонэм Картер в главных ролях.
2003 год принес выход фантастической драмы «Крупная рыба», в которой снялись Юэн Макгрегор и Альберт Финни. Фильм получил четыре номинации на «Золотой глобус». В 2005 году Бертон выпустил ремейк «Чарли и шоколадной фабрики», снова с Деппом в главной роли, и полнометражный анимационный фильм «Труп невесты», который получил премию «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм.
Тим Бертон режиссер анимационного фильма «Труп невесты» 2005 г. Фото: Global Look Press
«Суини Тодд» и «Алиса в стране чудес»
Продолжая интересоваться омерзительными сюжетами, в 2007 году Бертон снял экранизацию популярного мюзикла «Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит». Фильм воссоединил Бертона с давним другом Деппом и Бонэм Картер. Все трое получили высокую оценку критиков за свою работу над фильмом, включая несколько номинаций на «Золотой глобус».
В 2010 году они снова воссоединились для экранизации «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, где Депп сыграл роль Безумного Шляпника, а Бонэм Картер - Красной королевы. Позже Бертон снял продолжение «Алисы в Зазеркалье», которое вышло в 2016 году.
Тим Бертон и Джонни Депп на съемках фильма «Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит». Фото: Global Look Press
«Мрачные тени», «Большие глаза», «Мисс Перегрин» и «Дамбо»
В 2012 году Бертон работал с Деппом над экранизацией культового телесериала «Мрачные тени». Сценарист Сет Грэм-Смит написал сценарий для этого юмористического взгляда на вампира, живущего среди своих потомков.
Бертон также вернулся к одной из своих ранних работ, превратив короткометражный фильм «Франкенвини» 1984 года в полнометражный художественный фильм. Заглавный персонаж — собака, возвращенная к жизни после смерти, — был вдохновлен одним из его собственных питомцев. У Пепе «просто был хороший характер, у этой собаки», - сказал Бертон Entertainment Weekly. «Персонаж Франкенвини не должен был быть похож на него. Это была скорее память и дух о нем».
В 2014 году Бертон снял биографический фильм «Большие глаза» о жизни художницы Маргарет Кин, чьи картины с изображениями персонажей с огромными глазами стали культовыми. Вернувшись к жанру фэнтези, в 2016 году он снял фильм «Дом странных детей Мисс Перегрин» по мотивам популярного романа Рэнсома Риггса «Я».
Следующей работой известного режиссера стала экранизация классического диснеевского фильма «Дамбо» (2019) с Дэнни Де Вито, Майклом Китоном, Колином Фарреллом и Евой Грин в главных ролях.
Тим Бертон и Эми Адамс на съемочной площадке биографического фильма «Большие глаза» 2014 г. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Помимо своих киноработ, Бертон выставил более 700 рисунков, картин и других произведений искусства в Музее современного искусства Нью-Йорка в 2009 и 2010 годах.
Бертон познакомился со звездой «Планеты обезьян» Хеленой Бонэм Картер в 2001 году. У них двое детей: сын Билли, родившийся в октябре 2003 года, и дочь Нелл, родившаяся в декабре 2007 года. В 2014 году сообщалось, что пара рассталась после 13 лет совместной жизни.
Тим Бертон и Хелена Бонэм Картер с детьми на открытии Зимней страны чудес, Гайд-парк, Лондон, 20 ноября 2014 г. – Лондон, Великобритания – Фото: Global Look Press
В феврале 2023 года из французского журнала Paris Match стало известно о романе 59-летней актрисы Моники Беллуччи и 65-летнего режиссера, возникшем, после того как они встретились на кинофестивале имени братьев Люмьер в октябре 2022 года.
Моника Беллуччи и Тим Бертон присутствуют на 18-м Римском кинофестивале, 20 октября 2023 года в Риме, Италия. Фото: Global Look Press