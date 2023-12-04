Британская актриса театра и кино, дама-командор: путь к успеху Джуди Денч

Кто такая Джуди Денч?
Дама Джуди Денч - актриса, дебютировавшая на сцене в 1957 году. Завоевав поклонников благодаря своим ролям в театре, кино и на телевидении, она получила международное признание в 1990-х годах как персонаж франшизы фильмов о Джеймсе Бонде.
Денч получила премию «Оскар» в 1999 году за роль второго плана в фильме «Влюбленный Шекспир» и получила дополнительные номинации, среди прочих, за работу в фильмах «Шоколад» и «Филомена». Восьмидесятилетняя актриса продолжает сниматься и сегодня, и среди ее последних фильмов - «Белфаст» и «Аллилуйя».
Джуди Денч в роли миссис Фэйрфакс в фильме «Джейн Эйр» 2011 г. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Джудит Оливия Денч родилась 9 декабря 1934 года в Северном Йоркшире, Англия, в семье врача Реджинальда и Элеоноры. С раннего возраста Денч получила значительное представление об актерском мире. Отец Денч был врачом-ординатором Королевского театра в Йорке, и для нее не было редкостью сопровождать его во время визитов туда.
Даже будучи маленькой девочкой, Денч проявляла страсть к выступлениям. Она любила наряжаться и петь, пока ее мать играла на пианино. Ее первый выход на сцену состоялся в «Йоркских мистериях», где Элеонора помогала с гардеробом, а ее отец также немного играл.
Денч посещала квакерскую школу для девочек, затем ненадолго остановилась в Йоркской школе искусств, прежде чем сменить курс и отправиться в Лондонскую центральную школу обучения речи и драматическому искусству. Позже Денч сказала, что в этом решении можно винить ее брата Джеффри, другого начинающего актера, который также посещал школу и подтолкнул свою сестру к сценической деятельности.
«Я бы никогда не подумала об актерстве, если бы не Джефф», - сказала она.
Профессиональный актерский дебют: роли в театре и на телевидении
Врожденный талант и разносторонность Денч было трудно игнорировать. Она дебютировала на сцене в 1957 году в постановочной труппе «Олд Вик» при Королевском дворе, обратив внимание зрителей в роли Офелии в «Гамлете» Шекспира. Денч продолжала работать с «Олд Вик» еще четыре года.
В 1961 году Денч присоединилась к Королевской шекспировской труппе, положив начало 30-летнему сотрудничеству с этим театром, в ходе которого актриса исполнила все ведущие женские роли Шекспира.
Но Денч не ограничивалась только Шекспиром или драматургией. В 1959 году она дебютировала на телевидении в сериале «Хильда Лессуэйз». Она проявила себя еще больше, взявшись за комедийную работу, включая постановки пьес Оскара Уайльда. В 1968 году у нее была главная роль Салли Боулз в фильме «Кабаре».
Джуди Денч в роли Салли Боулз с Дэвидом Бексоном и хористками на заднем плане в новый мюзикле «Кабаре». Фото: Global Look Press
Фильмы
1960-е годы также вывели Денч на большой экран. Ее исполнение роли молодой жены в фильме «Утром вчетвером» (1965) принесло Денч ее первую премию Британской академии кино и телевидения. За этим последовали другие яркие роли в других британских фильмах. Вкупе с ее продолжающейся сценической деятельностью имя Денч только приобрело известность в ее родной Англии.
Закрепиться для американской аудитории было совсем другим делом. Ранняя игровая деятельность Денч привела ее в Штаты, и позже она завоевала большую международную популярность как звезда телевизионного романтического комедийного сериала «Время идет».
Однако именно ее роль М., босса Джеймса Бонда в фильме «Золотой глаз» (1995), утвердила ее в качестве законного представителя Голливуда. Денч повторила роль персонажа еще в шести фильмах о Бонде, закончив в 2012 году фильмом «007: Координаты «Скайфолл».
Джуди Денч в роли «М» - главы британской секретной службы MИ-6 в фильме «Квант милосердия» 2008 г. Фото: Global Look Press
В 1997 году она покорила кинозрителей своей первой главной ролью королевы Виктории в биографическом фильме «Ее величество Миссис Браун». Но это было еще одно королевское выступление, на этот раз в роли королевы Елизаветы I в фильме «Влюбленный Шекспир» (1998), которое оказалось достойным «Оскара».
Несмотря на то, что экранное время составило всего восемь минут, игра Денч была настолько ослепительной, что она ушла с наградой за лучшую женскую роль второго плана. Фильм победил в обеих категориях за лучшую женскую роль, так как Гвинет Пэлтроу также получила награду за главную роль.
Колин Ферт в роли Лорда Уэссекса и Джуди Денч в роли королевы Елизаветы в фильме «Влюбленный Шекспир» 1998 г. Фото: Global Look Press
За этим последовали другие запоминающиеся роли в таких фильмах, как «Шоколад» (2000), «Айрис» (2001), «Миссис Хендерсон представляет» (2005) и «Скандальный дневник» (2006). Денч присоединилась к актерскому составу известных британских актеров для хита 2011 года «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических» и вернулась для его продолжения 2015 года «Отель «Мэриголд». Заселение продолжается». Она также исполнила трогательную роль главной героини фильма «Филомена» (2013), основанного на книге о реальных поисках матерью сына, отданного на усыновление.
Кейт Бланшетт и Джуди Денч в фильме «Скандальный дневник» (2006). Фото: Global Look Press
В 2015 году Денч снялась вместе с Дастином Хоффманом в экранизации Роальда Даля «Ахап Ереч». В 2016 году она появилась в экранизации Тима Бертона «Дом странных детей Мисс Перегрин», а в следующем году получила номинацию на «Золотой глобус» за исполнение роли королевы Виктории в фильме Стивена Фрира «Виктория и Абдул», фильме о невероятной дружбе между королевой и одним из ее индийских подданных.
Джуди Денч. Фото: кадр из к/ф «Виктория и Абдул» 2017 г.
После совместной работы с режиссером Кеннетом Браной над обновленными фильмами «Убийство в Восточном экспрессе» (2017) и «Чистая правда» (2018), посвященными Шекспиру, Денч стал хедлайнером звездной экранизации бродвейского мюзикла «Кошки» (2019). Среди ее последних фильмов - номинированный на «Оскар» «Белфаст» (2021), «Аллилуйя» (2022) и «В духе Рождества» (2022).
Джуди Денч и Оливия Колман. Фото: кадр из к/ф «Убийство в Восточном экспрессе» 2017 г.
Награды и достижения
В 1996 году Денч получила беспрецедентные две премии Лоуренса Оливье за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль в мюзикле. Два года спустя она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме «Влюбленный Шекспир». В 1999 году Денч получила премию «Тони» за главную роль в фильме «Взгляд Эми».
Подход Денч к своей работе необычен. Известно, что она не читает роли, прежде чем принять их, предпочитая вместо этого положиться на слово своих друзей и коллег, которые помогут ей принять решение. Из-за своей сценической работы она часто приходит на репетиции, не прочитав пьесу целиком.
«Отказ от чтения подталкивает меня к своего рода опасному краю, и что-то во мне нуждается в этом», - объяснила она.
Трудно поспорить с результатами. За свою карьеру Денч получила признание, как немногие другие актеры. Наряду с ее «Оскаром» 1998 года, она получила еще семь номинаций на премию «Оскар», в том числе пять за лучшую женскую роль. Она также получила два «Золотых глобуса», шесть премий Лоуренса Оливье и 10 премий Британской академии кино и телевидения.
Кроме того, Денч была награждена орденом Британской империи в 1970 году и удостоена звания Дамы-командора Британской империи в 1988 году. Она была отмечена стипендией Королевского общества искусств в 2006 году, а также стипендией Британского института кино в 2011 году.
Джуди Денч на церемонии вручения премии Donostia Awards за труд всей своей жизни на 66-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, 25 сентября 2018 г. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Денч вышла замуж за актера Майкла Уильямса в 1971 году. Пара несколько раз работала вместе, в том числе в британском телесериале «Прекрасный роман» и фильме 1999 года «Чай с Муссолини». Они оставались вместе до самой смерти Майкла от рака легких в 2001 году. У Денч и Уильямса была общая дочь, актриса Финти Уильямс.
Уильямс и ее сын Сэм поддерживают очень тесные отношения с Денч. Сэм переехал к Денч во время пандемии COVID-19 в 2020 году, и позже пара стала популярной благодаря серии видеороликов TikTok, которые они сняли во время карантина.
Джуди Денч и Финти Уильямс на дне прессы на выставке цветов в Челси, 22 мая 2023 года, Лондон, Великобритания. Фото: Global Look Press
Денч повторно замуж не вышла, у нее отношения с Дэвидом Миллзом, фермером и защитником дикой природы, которые начались в 2010 году.
По данным Celebrity Net Worth, по состоянию на июль 2023 года состояние Денч составляло примерно 45 миллионов долларов.
Дама Джуди Денч с Дэвидом Миллзом на премьере фильма «Отель «Мэриголд». Заселение продолжается», 17 февраля 2015 г. – Лондон, Великобритания – Фото: Global Look Press
Здоровье
88-летняя оскароносная актриса Джуди Денч призналась в интервью журналу Notebook в июле 2023 года, что она едва может видеть из-за дегенерации желтого пятна. «Я имею в виду, что я больше не могу видеть на съемочной площадке», - сказала она изданию Daily Mirror. «И я не могу читать. Но, знаете, вы просто справляетесь с этим. Продолжаете». Актрисе впервые поставили диагноз «дегенеративное заболевание глаз» в 2012 году.
В 2013 году Денч перенесла операцию по замене коленного сустава из-за хронической боли.