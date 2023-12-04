Британская актриса театра и кино, дама-командор: путь к успеху Джуди Денч

Ранние годы

Джудит Оливия Денч родилась 9 декабря 1934 года в Северном Йоркшире, Англия, в семье врача Реджинальда и Элеоноры. С раннего возраста Денч получила значительное представление об актерском мире. Отец Денч был врачом-ординатором Королевского театра в Йорке, и для нее не было редкостью сопровождать его во время визитов туда.

Даже будучи маленькой девочкой, Денч проявляла страсть к выступлениям. Она любила наряжаться и петь, пока ее мать играла на пианино. Ее первый выход на сцену состоялся в «Йоркских мистериях», где Элеонора помогала с гардеробом, а ее отец также немного играл.

Денч посещала квакерскую школу для девочек, затем ненадолго остановилась в Йоркской школе искусств, прежде чем сменить курс и отправиться в Лондонскую центральную школу обучения речи и драматическому искусству. Позже Денч сказала, что в этом решении можно винить ее брата Джеффри, другого начинающего актера, который также посещал школу и подтолкнул свою сестру к сценической деятельности.