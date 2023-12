Красива, хорошо играет и отлично поет: путь к успеху Ванессы Хадженс

Кто такая Ванесса Хадженс?

Ванесса Хадженс рано полюбила шоу-бизнес, что побудило ее выступать в местных музыкальных постановках в возрасте восьми лет. Своего большого прорыва она добилась в 2006 году, когда получила главную роль в безумно популярной диснеевской музыкальной кинофраншизе «Старшеклассники».

За этим последовали более серьезные роли в таких фильмах, как «Молокосос», «Отвязные каникулы» и «Замерзшая земля». Хадженс также выпустила два альбома, выступала в качестве судьи на So You Think You Can Dance и снималась в телевизионных постановках Grease и Rent в прямом эфире.