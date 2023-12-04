Красива, хорошо играет и отлично поет: путь к успеху Ванессы Хадженс

Хадженс снялась в роли умной и начитанной Габриэллы Монтес, а Зак Эфрон сыграл Троя Болтона, звездного спортсмена средней школы маленького городка. Парень влюбился в Габриэллу на праздничной вечеринке. А когда девушка по счастливой случайности переходит в его среднюю школу, Трой и Габриэлла воссоединяются и проходят прослушивание для предстоящего школьного мюзикла.

Эшли Тисдейл играет их заклятого врага Шарпея Эванса, который замышляет свести на нет их шансы. Эти ленты положили начало карьере неизвестного актерского состава, а также проложили путь для карьеры Хадженс в звукозаписи.

Альбомы и песни

Хадженс и ее коллега Эфрон добились огромного успеха, когда их дуэт Breaking Free из «Классного мюзикла» взлетел до 4-го места в Billboard Hot 100 в 2006 году. Позже в том же году Хадженс выпустила свой дебютный альбом V, который был признан золотым благодаря синглу Come Back to Me, в который вошли сэмплы из песни Baby Come Back рок-группы 1970-х годов Player.

Ее второй альбом, Identified (2008), дебютировал под номером 23 в Billboard 200. В конечном счете, это оказалось хуже, чем у V, что вынудило Хадженс расстаться со своим звукозаписывающим лейблом Hollywood Records и сосредоточиться на актерской игре.