Красива, хорошо играет и отлично поет: путь к успеху Ванессы Хадженс

Кто такая Ванесса Хадженс?
Ванесса Хадженс рано полюбила шоу-бизнес, что побудило ее выступать в местных музыкальных постановках в возрасте восьми лет. Своего большого прорыва она добилась в 2006 году, когда получила главную роль в безумно популярной диснеевской музыкальной кинофраншизе «Старшеклассники».
За этим последовали более серьезные роли в таких фильмах, как «Молокосос», «Отвязные каникулы» и «Замерзшая земля». Хадженс также выпустила два альбома, выступала в качестве судьи на So You Think You Can Dance и снималась в телевизионных постановках Grease и Rent в прямом эфире.
Ванесса Хадженс. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Ванесса Энн Хадженс родилась 14 декабря 1988 года в Салинасе, Калифорния, в семье госсекретаря Джины Гуанко и пожарного Грега Хадженса. Она и ее младшая сестра Стелла выросли в Сан-Диего. Позже семья переехала в Лос-Анджелес, когда ее постоянные прослушивания начали приносить результаты. Она недолго училась в средней школе искусств округа Ориндж, но затем перешла на домашнее обучение.
Ванесса Хадженс с отцом в детстве. Фото: Global Look Press
В 2003 году Хадженс получила небольшую роль в получившем признание критиков кассовом фильме «Тринадцать». В 2006 году она сыграла роль в сериале «Жизнь Зака и Коди», а затем получила свою важную роль Габриэллы Монтес в «Классном мюзикле».
«Классный мюзикл»
В 2006 году фильм «Классный мюзикл» на канале Disney, снятый режиссером Кенни Ортегой, стал глобальным явлением, которое только расширилось с продолжениями, «Школьный мюзикл – 2» 2007 года и «Школьный мюзикл – 3: выпускной год» 2008 года.
Олеся Рулин, Ванесса Хадженс и Зак Эфрон в фильме «Классный мюзикл – 2» 2007 года. Фото: Global Look Press
Хадженс снялась в роли умной и начитанной Габриэллы Монтес, а Зак Эфрон сыграл Троя Болтона, звездного спортсмена средней школы маленького городка. Парень влюбился в Габриэллу на праздничной вечеринке. А когда девушка по счастливой случайности переходит в его среднюю школу, Трой и Габриэлла воссоединяются и проходят прослушивание для предстоящего школьного мюзикла.
Эшли Тисдейл играет их заклятого врага Шарпея Эванса, который замышляет свести на нет их шансы. Эти ленты положили начало карьере неизвестного актерского состава, а также проложили путь для карьеры Хадженс в звукозаписи.
Альбомы и песни
Хадженс и ее коллега Эфрон добились огромного успеха, когда их дуэт Breaking Free из «Классного мюзикла» взлетел до 4-го места в Billboard Hot 100 в 2006 году. Позже в том же году Хадженс выпустила свой дебютный альбом V, который был признан золотым благодаря синглу Come Back to Me, в который вошли сэмплы из песни Baby Come Back рок-группы 1970-х годов Player.
Ее второй альбом, Identified (2008), дебютировал под номером 23 в Billboard 200. В конечном счете, это оказалось хуже, чем у V, что вынудило Хадженс расстаться со своим звукозаписывающим лейблом Hollywood Records и сосредоточиться на актерской игре.
Ванесса Хадженс и Зак Эфрон. Фото: соцсети
«Бэндслэм», «Запрещенный прием»
На бумаге роль Хадженс в фильме «Бэндслэм» 2009 года не звучит как большой скачок по сравнению с «Классным мюзиклом»: она новенькая, которая приезжает в город и решает собрать рок-группу, чтобы конкурировать с другими группами. Однако Хадженс рассказала New York Times, что ее привлекло описание ее персонажа в сценарии как «невозмутимого», «интровертированного» и «немного не в себе».
Ванесса Хадженс, Гэлан Коннелл и Али Михалка в фильме «Бэндслэм» (2009) Фото: Global Look Press
В картине «Запрещенный прием» 2011 года Хадженс сыграла молодую женщину в психиатрической лечебнице.
«Путешествие-2: таинственный остров», «Весенние каникулы», «Дай мне убежище»
В 2012 году Хадженс перешла от высокобюджетного фильма «Путешествие-2: Таинственный остров» (2012), в котором она играла вместе с Дуэйном Скалой Джонсоном и Джошем Хатчерсоном, к «Отвязным каникулам» (2012) с Джеймсом Франко и Эшли Бенсон.
Постер фильма 2012 года «Путешествие-2: Таинственный остров» (2012)
В 2013 году она снялась в роли бездомного подростка в «Подари мне убежище» и в роли стриптизерши в «Мерзлой земле» (вместе с Николасом Кейджем и Джоном Кьюсаком). У нее также была небольшая роль дочери Софии Вергары в звездном фильме «Мачете убивает».
«Собачья жара», «Начни сначала», «На месте принцессы»
После главной роли в недолговечном комедийном сериале «Бессильные», основанном на вселенной DC Comics, Хадженс вернулась к работе над художественными фильмами в 2018 году. В «Собачьей жаре» она играет разочарованную барменшу.
У нее также была роль второго плана в фильме «Начни сначала» (в главных ролях Дженнифер Лопес и Майло Вентимилья), и исполнила две роли в романтической комедии Netflix «На месте принцессы».
Ванесса Хадженс в комедии «На месте принцессы». Фото: кадр из фильма 2018 года
«Полярный», «Рыцарь перед Рождеством», «Плохие парни навсегда»
Продолжая сотрудничество с Netflix, Хадженс открыла 2019 год одной из главных ролей в экранизации комиксов «Полярный». В конце того же года она стала хедлайнером еще одной романтической комедии на тему праздников для стримингового сервиса с «Рыцарем перед Рождеством», прежде чем присоединиться к Уиллу Смиту и Мартину Лоуренсу в фильме «Плохие парни навсегда» в январе 2020 года.
Ванесса Хадженс в фильме «Плохие парни навсегда (2020). Фото: кадр из фильма
Театральная работа и телевизионные мюзиклы
Хадженс начала работать в музыкальных театральных постановках, когда была еще ребенком, выступая в различных ролях в таких шоу, как «Волшебник страны Оз», «Король и я», «Карусель», «Музыкальный человек» и «Золушка».
В 2015 году она дебютировала на Бродвее в главной роли любимой актрисы фильма и мюзикла «Джиджи», удостоенной премий «Оскар» и «Тони». К сожалению, адаптация шоу не нашла отклика у критиков и зрителей и была закрыта после 20 анонсов и 86 представлений.
Шон Хук и Ванесса Хадженс выступают во время празднования Дня WE в центре Air Canada в Торонто, Канада. 28 сентября 2017 г. Фото: Global Look Press
Хадженс пришла в норму в 2016 году благодаря своей главной роли Бетти Риццо в фильме «Бриолин: Живи!», который был номинирован на 10 премий «Эмми» и выиграл пять. Затем она работала судьей в течение двух сезонов конкурсной серии So You Think You Can Dance, прежде чем снова продемонстрировать свои навыки танца и пения в потрясающем исполнении в роли Морин Джонсон в Rent: Live в январе 2019 года.
Ванесса Хадженс в фильме «Бриолин: Живи!». Фото: кадр из фильма 2016 года
Расширение возможностей красоты с помощью EcoTools
В 2017 году Хадженс объединилась с EcoTools и их национальной кампанией #MyTrueBeauty, целью которой было убедить молодых девушек ценить свою индивидуальную красоту.
В интервью Teen Vogue она сказала: «Все дело в том, чтобы избавиться от запугивания при нанесении макияжа. А также в том, чтобы дать женщинам возможность осознать свою истинную красоту, что, на мой взгляд, очень важно. Мне также нравится партнерство, которое они заключают с The Girl Project — вырученные средства идут на образование женщин по всему миру. Мне нравится то, за что они выступают».
Личная жизнь
Хадженс встречалась со своим коллегой по «Классному мюзиклу» Заком Эфроном. Их популярный роман длился на протяжении обоих продолжений франшизы до 2010 года. Затем в сентябре 2011 года Хадженс начала встречаться с актером Остином Батлером, они расстались в начале 2020 года.
Ванесса Хадженс и Остин Батлер. Фото: Global Look Press