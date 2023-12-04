Последний из титанов рок-н-ролла по прозвищу Киллер: биография Джерри Ли Льюиса

Льюис поразил толпу, собравшуюся на открытии местного автосалона, своим мастерством игры на фортепиано. Имея небольшое формальное образование, примерно в это же время он фактически бросил школу, чтобы сосредоточиться на музыке. Льюис, однако, недолго посещал Библейский колледж в Техасе.

Песни: Whole Lotta Shakin' Goin' On и Great Balls of Fire

Льюис в конце концов оказался в Мемфисе, штат Теннесси, где нашел работу студийного музыканта Sun Studios. В 1956 году он записал свой первый сингл, кавер-версию песни Рэя Прайса Crazy Arms, которая имела успех на местном уровне. Льюис также работал на нескольких сессиях звукозаписи с Карлом Перкинсом. Работая в Sun, они с Перкинсом джемовали с Элвисом Пресли и Джонни Кэшем. Эта сессия Million Dollar Quartet была записана в то время, но выпущена значительно позже.

В 1957 году Льюис стал звездой благодаря своему уникальному фортепианному звучанию. Whole Lotta Shakin' Goin' On стала хитом в чартах поп-музыки, кантри и R & B. К этому времени Льюис также освоил некоторые из своих знаменитых сценических трюков, такие как игра стоя и даже поджигание пианино. В его выступлениях была такая энергия и энтузиазм, что он заслужил прозвище Киллер за то, как он поражал аудиторию.