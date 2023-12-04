Последний из титанов рок-н-ролла по прозвищу Киллер: биография Джерри Ли Льюиса

Кто такой Джерри Ли Льюис?
Джерри Ли Льюис начал играть на фортепиано в возрасте девяти лет, копируя стили проповедников и чернокожих музыкантов. Он подписал контракт с Sun Records и стал звездой рокабилли. В 1958 году Льюис женился на своей 13-летней двоюродной сестре, что вызвало бойкот записи, но Льюис продолжал выступать и вернулся. В 1986 году он был включен в Зал славы рок-н-ролла. Джон Леннон в 70-х годах прошлого века при встрече с Джерри Ли Льюисом встал перед ним на колени и поцеловал его ноги.
Джон Леннон и Джерри Ли Льюис. Фото: соцсети
Ранняя жизнь
Благодаря своей новаторской и яркой игре на фортепиано и запоминающимся песням в стиле uptempo Джерри Ли Льюис стал одним из первых шоуменов рок-музыки 1950-х годов. Льюис родился 29 сентября 1935 года в Ферридее, штат Луизиана, небольшой общине, где рано проявились его музыкальные таланты. В детстве он самостоятельно научился играть на фортепиано и пел в церкви. По радио Льюис слушал такие шоу, как Grand Ole Opry и Louisiana Hayride. Джимми Роджерс, Хэнк Уильямс и Эл Джолсон были одними из первых, кто оказал на него влияние.
Когда Льюису было 10 лет, у него появилось собственное пианино. Его отец заложил семейную ферму, чтобы купить инструмент. (Говорят, в доме Льюиса до самой его смерти стояло то самое пианино, которое подарил ему отец.) Свое первое публичное выступление он дал в возрасте 14 лет.
Джерри Ли Льюис в молодые годы за фортепиано. Фото: соцсети
Льюис поразил толпу, собравшуюся на открытии местного автосалона, своим мастерством игры на фортепиано. Имея небольшое формальное образование, примерно в это же время он фактически бросил школу, чтобы сосредоточиться на музыке. Льюис, однако, недолго посещал Библейский колледж в Техасе.
Песни: Whole Lotta Shakin' Goin' On и Great Balls of Fire
Льюис в конце концов оказался в Мемфисе, штат Теннесси, где нашел работу студийного музыканта Sun Studios. В 1956 году он записал свой первый сингл, кавер-версию песни Рэя Прайса Crazy Arms, которая имела успех на местном уровне. Льюис также работал на нескольких сессиях звукозаписи с Карлом Перкинсом. Работая в Sun, они с Перкинсом джемовали с Элвисом Пресли и Джонни Кэшем. Эта сессия Million Dollar Quartet была записана в то время, но выпущена значительно позже.
В 1957 году Льюис стал звездой благодаря своему уникальному фортепианному звучанию. Whole Lotta Shakin' Goin' On стала хитом в чартах поп-музыки, кантри и R & B. К этому времени Льюис также освоил некоторые из своих знаменитых сценических трюков, такие как игра стоя и даже поджигание пианино. В его выступлениях была такая энергия и энтузиазм, что он заслужил прозвище Киллер за то, как он поражал аудиторию.
Джерри Ли Льюис на сцене. Фото: соцсети
Льюис, казалось, был в ударе. Его следующий сингл, Great Balls of Fire, стал еще одним большим хитом в декабре 1957 года. В марте следующего года Льюис снова выступил с песней Breathless, которая попала в топ-10 поп-чартов. Однако за кулисами некоторые жизненные решения Льюиса вскоре поставили крест на его карьере.
Международный скандал
Джерри Ли Льюис в молодости. Фото: соцсети
За плечами Льюиса уже было два коротких брака, когда в 1957 году он решил жениться на своей двоюродной сестре Майре Гейл Браун. В их свидетельстве о браке Браун указала, что ей было 20 лет, но на самом деле в то время ей было намного меньше.
Новость о его несовершеннолетней невесте разлетелась, когда Льюис начал турне по Соединенному Королевству в 1958 году, вызвав такой резонанс, что тур был быстро отменен. Даже когда Льюис вернулся в Штаты, он обнаружил, что дома его встретили не слишком тепло. Радиостанции отказывались крутить его песни, и Льюису было нелегко организовать какие-либо живые выступления.
Тем не менее Льюису удалось добиться еще одного успеха с High School Confidential в 1958 году, прежде чем его карьера пошла на спад. Он исполнил эту песню в одноименном фильме с Мэми Ван Дорен и Рассом Тэмблином в главных ролях.
Более поздние альбомы
Джерри Ли Льюис в 1964 году. Фото: соцсети
В 1960-х годах Льюис вернулся к музыке своей юности. Он начал новую карьеру кантри-исполнителя, записав хит 1968 года «В другом месте, в другое время». В течение следующих нескольких лет Льюис записал несколько кантри-альбомов, в том числе Old Tyme Country Music 1970 года выпуска и Boogie Woogie Country Man 1975 года выпуска.
Льюис никогда полностью не покидал рок-мир. В 1973 году он добился успеха в чартах альбомов The Session. Он пересмотрел некоторые из своих старых песен, а также работы Чака Берри и Джона Фогерти на этой популярной пластинке. Однако в личной жизни Льюис, казалось, испытывал трудности. Он был арестован за вождение в нетрезвом виде в Мемфисе в 1973 году, а кровоточащая язва едва не стоила ему жизни в 1981 году.
К счастью, остаток 1980-х сложился для музыкальной легенды намного лучше. В 1986 году он был включен в Зал славы рок-н-ролла, став одним из первых исполнителей, удостоенных этой чести. Слушатели музыки нового поколения познакомились с Льюисом благодаря биографическому фильму 1989 года «Большие огненные шары». Льюиса сыграл актер Деннис Куэйд.
Деннис Куэйд в фильме 1989 года «Большие огненные шары». Фото: кадр из фильма
Последние проекты
Почти всю жизнь он записывал музыку и выступал. За последние годы он выпустил два хорошо принятых альбома. Для альбома 2006 года Last Man Standing Льюис исполнил несколько классических песен в стиле рок, блюз и кантри с некоторой помощью таких известных поклонников, как Мик Джаггер, Кит Ричардс, Крис Кристофферсон, Вилли Нельсон и Бадди Гай.
Джерри Ли Льюис выступает с концертом Farm Aid в Tweeter Center. 30 сентября 2006 г. Камден, Нью-Джерси, США. Фото: Global Look Press
Соавтор Кристофферсон описал Льюиса как «одного из немногих, кто может исполнять рок-н-ролл, кантри или соул, и каждая песня аутентична». Он сказал USA Today, что Льюис — «один из лучших американских голосов всех времен».
Льюис и Кристофферсон снова работали вместе над следующей работой Льюиса, фильмом 2010 года Mean Old Man. Среди звездных гостей этого релиза были Эрик Клэптон, Тим Макгроу и Шерил Кроу, среди прочих.
Джерри Ли Льюис на музыкальном фестивале «Дилижанс» 2017 года. Индио, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Льюис проводил большую часть своего времени на своем ранчо в Несбите, штат Миссисипи. Его дочь, Фиби Льюис, работала его менеджером и продюсером на некоторых его альбомах. Фиби — от его третьего брака с Майрой Гейл Браун. Последние годы он жил со своей седьмой женой, Джудит Браун, которая когда-то была замужем за двоюродным братом Льюиса Расти. Пара поженилась в 2012 году.
28 октября 2022 года Джерри Ли Льюис скончался в силу естественных причин, то есть от старости.
Звезда Джерри Ли Льюиса на голливудской «Аллее славы». Фото: Global Look Press