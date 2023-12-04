Один из величайших режиссеров XX века и родоначальник триллера: как жил Альфред Хичкок

Мастер неизвестности

Хичкок учился в иезуитской школе St. Ignatius College, прежде чем поступить в Лондонский университет на курсы рисования. В конце концов он получил работу чертежника и дизайнера рекламы в кабельной компании Henley's. Именно во время работы в Henley's он начал писать, представляя короткие статьи для собственного издания.

С самого первого своего произведения он с впечатляющим мастерством использовал темы ложных обвинений, противоречивых эмоций и закрученных концовок. В 1920 году Хичкок пришел в киноиндустрию на постоянную работу в компанию Famous Players-Lasky, разрабатывающую титульные карточки для немого кино. В течение нескольких лет он работал помощником режиссера.

В 1925 году Хичкок снял свой первый фильм и начал снимать триллеры, благодаря которым стал известен во всем мире. Говорят, что его фильм «Шантаж» 1929 года стал первым британским «разговором». В 1930-е годы он снял такие классические саспенс-фильмы, как «Человек, который слишком много знал» (1934) и «39 шагов» (1935).