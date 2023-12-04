Один из величайших режиссеров XX века и родоначальник триллера: как жил Альфред Хичкок

Кем был Альфред Хичкок?
Известный режиссер Альфред Хичкок некоторое время работал инженером, прежде чем прийти в киноиндустрию в 1920 году. В 1939 году он уехал в Голливуд, где его первый американский фильм «Ребекка» получил премию «Оскар» за лучшую картину.
Хичкок создал более 50 фильмов, включая классические «Окно во двор», «39 шагов» и «Психо». Прозванный «мастером саспенса», Хичкок получил премию AFI за жизненные достижения в 1979 году. Он умер в 1980 году.
Альфред Хичкок. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Альфред Джозеф Хичкок родился в Лондоне, Англия, 13 августа 1899 года и воспитывался строгими родителями-католиками. Он описал свое детство как одинокое и защищенное, отчасти из-за своего ожирения. Однажды он сказал, что отец отправил его в местный полицейский участок с запиской, в которой просил офицера запереть его на 10 минут в наказание за плохое поведение.
Он также отметил, что его мать заставляла его стоять в ногах ее кровати в течение нескольких часов в качестве наказания (сцена, упомянутая в его фильме «Психо»). Эта идея о том, что с тобой жестоко обращаются или несправедливо обвиняют, позже нашла отражение в фильмах Хичкока.
Альфред Хичкок в молодости. Фото: соцсети
Мастер неизвестности
Хичкок учился в иезуитской школе St. Ignatius College, прежде чем поступить в Лондонский университет на курсы рисования. В конце концов он получил работу чертежника и дизайнера рекламы в кабельной компании Henley's. Именно во время работы в Henley's он начал писать, представляя короткие статьи для собственного издания.
С самого первого своего произведения он с впечатляющим мастерством использовал темы ложных обвинений, противоречивых эмоций и закрученных концовок. В 1920 году Хичкок пришел в киноиндустрию на постоянную работу в компанию Famous Players-Lasky, разрабатывающую титульные карточки для немого кино. В течение нескольких лет он работал помощником режиссера.
В 1925 году Хичкок снял свой первый фильм и начал снимать триллеры, благодаря которым стал известен во всем мире. Говорят, что его фильм «Шантаж» 1929 года стал первым британским «разговором». В 1930-е годы он снял такие классические саспенс-фильмы, как «Человек, который слишком много знал» (1934) и «39 шагов» (1935).
Постер фильма Хичкока «39 шагов» 1935 года
«Ребекка», «Психо» и «Птицы»
В 1939 году Хичкок уехал из Англии в Голливуд. Первый фильм, который он снял в Соединенных Штатах, «Ребекка» (1940), получил премию «Оскар» за лучшую картину. Некоторые из его самых известных фильмов включают «Психо» (1960), «Птицы» (1963) и «Марни» (1964).
Джанет Ли в фильме Альфреда Хичкока «Психо» (1960). Фото: Global Look Press
Его работы прославились изображениями насилия, хотя многие из его сюжетов служат всего лишь приманкой, призванной служить инструментом для понимания сложных психологических характеров. Его эпизодические роли в собственных фильмах, а также интервью, трейлеры к фильмам и телевизионная программа «Альфред Хичкок представляет» (1955–1965) сделали его культурной иконой.
Альфред Хичкок в эпизодической роли в фильме «Ребекка» (1940). Фото:Global Look Press
Смерть и наследие
За свою карьеру, охватывающую шесть десятилетий, Хичкок снял более 50 полнометражных фильмов. В 1979 году он получил премию Американского института кино за жизненные достижения. Год спустя, 29 апреля 1980 года, Хичкок мирно скончался во сне в Бель-Эйр, Калифорния. У него осталась партнерша - помощник режиссера и ближайшая сотрудница Альма Ревилл, также известная как «Леди Хичкок», которая умерла в 1982 году.
Альфред Хичкок и Альма Ревилл. Фото: соцсети