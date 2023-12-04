Один из величайших режиссеров XX века и родоначальник триллера: как жил Альфред Хичкок

Альфред Хичкок (1899–1980). Фото: Global Look Press

Многие режиссеры пытались ставить ремейки по его фильмам, но ни один не достиг вершин Хичкока.

Кем был Альфред Хичкок?

Известный режиссер Альфред Хичкок некоторое время работал инженером, прежде чем прийти в киноиндустрию в 1920 году. В 1939 году он уехал в Голливуд, где его первый американский фильм «Ребекка» получил премию «Оскар» за лучшую картину. 

Хичкок создал более 50 фильмов, включая классические «Окно во двор», «39 шагов» и «Психо». Прозванный «мастером саспенса», Хичкок получил премию AFI за жизненные достижения в 1979 году. Он умер в 1980 году.

Альфред Хичкок. Фото: Global Look Press

Ранняя жизнь

Альфред Джозеф Хичкок родился в Лондоне, Англия, 13 августа 1899 года и воспитывался строгими родителями-католиками. Он описал свое детство как одинокое и защищенное, отчасти из-за своего ожирения. Однажды он сказал, что отец отправил его в местный полицейский участок с запиской, в которой просил офицера запереть его на 10 минут в наказание за плохое поведение. 

Он также отметил, что его мать заставляла его стоять в ногах ее кровати в течение нескольких часов в качестве наказания (сцена, упомянутая в его фильме «Психо»). Эта идея о том, что с тобой жестоко обращаются или несправедливо обвиняют, позже нашла отражение в фильмах Хичкока.

 

Альфред Хичкок в молодости. Фото: соцсети

Мастер неизвестности

Хичкок учился в иезуитской школе St. Ignatius College, прежде чем поступить в Лондонский университет на курсы рисования. В конце концов он получил работу чертежника и дизайнера рекламы в кабельной компании Henley's. Именно во время работы в Henley's он начал писать, представляя короткие статьи для собственного издания. 

С самого первого своего произведения он с впечатляющим мастерством использовал темы ложных обвинений, противоречивых эмоций и закрученных концовок. В 1920 году Хичкок пришел в киноиндустрию на постоянную работу в компанию Famous Players-Lasky, разрабатывающую титульные карточки для немого кино. В течение нескольких лет он работал помощником режиссера.

В 1925 году Хичкок снял свой первый фильм и начал снимать триллеры, благодаря которым стал известен во всем мире. Говорят, что его фильм «Шантаж» 1929 года стал первым британским «разговором». В 1930-е годы он снял такие классические саспенс-фильмы, как «Человек, который слишком много знал» (1934) и «39 шагов» (1935).

Постер фильма Хичкока «39 шагов» 1935 года

«Ребекка», «Психо» и «Птицы»

В 1939 году Хичкок уехал из Англии в Голливуд. Первый фильм, который он снял в Соединенных Штатах, «Ребекка» (1940), получил премию «Оскар» за лучшую картину. Некоторые из его самых известных фильмов включают «Психо» (1960), «Птицы» (1963) и «Марни» (1964).

Джанет Ли в фильме Альфреда Хичкока «Психо» (1960). Фото: Global Look Press

Его работы прославились изображениями насилия, хотя многие из его сюжетов служат всего лишь приманкой, призванной служить инструментом для понимания сложных психологических характеров. Его эпизодические роли в собственных фильмах, а также интервью, трейлеры к фильмам и телевизионная программа «Альфред Хичкок представляет» (1955–1965) сделали его культурной иконой.

 

Альфред Хичкок в эпизодической роли в фильме «Ребекка» (1940). Фото:Global Look Press

Смерть и наследие

За свою карьеру, охватывающую шесть десятилетий, Хичкок снял более 50 полнометражных фильмов. В 1979 году он получил премию Американского института кино за жизненные достижения. Год спустя, 29 апреля 1980 года, Хичкок мирно скончался во сне в Бель-Эйр, Калифорния. У него осталась партнерша - помощник режиссера и ближайшая сотрудница Альма Ревилл, также известная как «Леди Хичкок», которая умерла в 1982 году.

Альфред Хичкок и Альма Ревилл. Фото: соцсети

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