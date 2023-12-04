Человек-легенда и икона стиля: как сложилась трагическая судьба Джеймса Дина

В это время Дин обратился за советом к своему пастору, преподобному Джеймсу Девирду, который повлиял на его дальнейший интерес к автомобильным гонкам и театру.

В 1949 году Дин окончил среднюю школу и вернулся в Калифорнию. Некоторое время он учился в городском колледже Санта-Моники, но в конце концов перевелся в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и специализировался на театре.

Успех на телевидении и сцене

После появления в роли Малкольма в школьной постановке «Макбета» Дин бросил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Его первое появление на телевидении состоялось в рекламе пепси-колы, в то время как его первые роли на большом экране, не в титрах, были в фильме 1951 года «Примкнутые штыки!» и комедии 1952 года «Берегись моряка» с Джерри Льюисом и Дином Мартином в главных ролях.

Чтобы свести концы с концами, Дин работал парковщиком на студии CBS, где он познакомился с Роджерсом Брэкеттом, директором радио, который стал его наставником.

В 1951 году Дин переехал в Нью-Йорк и позже был принят в актерскую студию, чтобы учиться у Ли Страсберга, хотя ходили слухи, что они не ладили. Карьера Дина начала набирать обороты, и он выступал в таких телевизионных шоу 1950-х, как Kraft Television Theatre, Omnibus и General Electric Theater.

Его фан-клуб сформировался после его появления в роли современного Иоанна Апостола в фильме 1951 года «Холм номер один: история веры и вдохновения». После роли на Бродвее в недолгой драме 1952 года «Увидеть ягуара» успех Дина в роли арабского мальчика в фильме 1954 года «Имморалист» вызвал интерес со стороны Голливуда.