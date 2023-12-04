Человек-легенда и икона стиля: как сложилась трагическая судьба Джеймса Дина

Кем был Джеймс Дин?
Джеймс Дин снялся в экранизации романа Джона Стейнбека «К востоку от Эдема», за которую он получил посмертную номинацию на премию «Оскар».
Следующая главная роль Дина в роли замученного подростка в фильме «Бунтарь без причины» сделала его воплощением своего поколения. Ранней осенью 1955 года Дин погиб в автокатастрофе, быстро став иконой кино, чье наследие сохранялось десятилетиями. Его последний фильм «Гигант» также был выпущен посмертно.
Ранняя жизнь
Джеймс Байрон Дин родился 8 февраля 1931 года в Мэрионе, штат Индиана, в семье Уинтона Дина и Милдред Уилсон. Отец Дина оставил фермерство, чтобы стать дантистом, и перевез семью в Санта-Монику, Калифорния, где Дин учился в государственной школе Брентвуда. Несколько лет спустя мать Дина, с которой он был очень близок, умерла от рака, и отец Дина отправил его обратно в Индиану, жить на ферме его тети и дяди.
Джеймс Дин в детстве. Фото: соцсети
В это время Дин обратился за советом к своему пастору, преподобному Джеймсу Девирду, который повлиял на его дальнейший интерес к автомобильным гонкам и театру.
В 1949 году Дин окончил среднюю школу и вернулся в Калифорнию. Некоторое время он учился в городском колледже Санта-Моники, но в конце концов перевелся в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и специализировался на театре.
Успех на телевидении и сцене
После появления в роли Малкольма в школьной постановке «Макбета» Дин бросил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Его первое появление на телевидении состоялось в рекламе пепси-колы, в то время как его первые роли на большом экране, не в титрах, были в фильме 1951 года «Примкнутые штыки!» и комедии 1952 года «Берегись моряка» с Джерри Льюисом и Дином Мартином в главных ролях.
Чтобы свести концы с концами, Дин работал парковщиком на студии CBS, где он познакомился с Роджерсом Брэкеттом, директором радио, который стал его наставником.
В 1951 году Дин переехал в Нью-Йорк и позже был принят в актерскую студию, чтобы учиться у Ли Страсберга, хотя ходили слухи, что они не ладили. Карьера Дина начала набирать обороты, и он выступал в таких телевизионных шоу 1950-х, как Kraft Television Theatre, Omnibus и General Electric Theater.
Его фан-клуб сформировался после его появления в роли современного Иоанна Апостола в фильме 1951 года «Холм номер один: история веры и вдохновения». После роли на Бродвее в недолгой драме 1952 года «Увидеть ягуара» успех Дина в роли арабского мальчика в фильме 1954 года «Имморалист» вызвал интерес со стороны Голливуда.
Джеймс Дин (крайний справа) в фильме «Имморалист». Фото: кадр из фильма 1954 года
«К востоку от Эдема»
В последующие месяцы Дин снялся в трех крупных кинофильмах, начиная с экранизации романа Джона Стейнбека «К востоку от Эдема» 1955 года. Режиссер Элиа Казан выбрал Дина после того, как актер встретился со Стейнбеком, который счел его идеальным для этой роли.
Многие сцены Дина в фильме были импровизациями без сценария. В конечном итоге он был бы номинирован на премию «Оскар» за эту роль, что сделало бы его первым актером в истории, получившим посмертную номинацию на «Оскар».
Джеймс Дин и Джули Харрис в фильме 1995 года «К востоку от Эдема» Фото: Global Look Press
«Бунтарь без причины»
В своем следующем фильме Дин снялся в роли страдающего подростка Джима Старка в фильме 1955 года «Бунтарь без причины», роль, которая определит его образ в американской культуре. Он снялся в фильме «Бунтарь» вместе с Натали Вуд и Сэлом Минео. Фильм посвящен эмоциональному отчуждению трех подростков и разрушительной драме, которая возникает из-за подросткового соперничества.
Джеймс Дин и Натали Вуд в фильме «Бунтарь без причины» (1955). Фото: Global Look Press
«Гигант»
Затем Дин получил второстепенную роль Элизабет Тейлор и Рока Хадсона в эпической семейной саге «Гигант», в которой Хадсон сыграл зажиточного владельца ранчо с расовыми предрассудками, а Дин — обедневшего работника ранчо с расовыми предрассудками.
«Гигант», который был последним фильмом Дина, шел более трех часов, и в нем актер изображал персонажа, судьба которого менялась на протяжении десятилетий. Он умер до завершения производства, и «Гигант» был окончательно выпущен в 1956 году. За эту роль Дин также был номинирован на премию «Оскар», что сделало его единственным актером в истории, получившим более одной номинации на премию «Оскар» посмертно.
Кадр из фильма 1956 года «Гигант». В главных ролях Рок Хадсон и Джеймс Дин (второй справа). Фото: Global Look Press
«В поисках Джека»
В конце 2019 года было объявлено, что CGI-версия Дина вернется в кинотеатры в фильме времен войны во Вьетнаме «В поисках Джека», основанном на романе Гарета Крокера. В то время, как некоторые известные актеры, такие как звезда фильма «Капитан Америка» Крис Эванс, выразили свое недовольство идеей использования оцифрованного Дина, сорежиссер фильма «В поисках Джека» Антон Эрнст выступил в защиту выбора, отметив, что «по-прежнему много поклонников Джеймса Дина по всему миру, которые хотели бы снова увидеть свою любимую икону на экране».
Смерть
Джеймс Дин на Porsche 550 Spyder. Фото: соцсети
Когда Дин не был актером, он был профессиональным автогонщиком. В пятницу, 30 сентября 1955 года, Дин и его механик Рольф Уэтерих на новом Porsche 550 Spyder отправились на гонку выходного дня в Салинас, Калифорния. В 15:30 их остановили к югу от Бейкерсфилда и выписали штраф за превышение скорости.
Позже, двигаясь по шоссе 466, 23-летний студент Калифорнийского политехнического университета по имени Дональд Тернупсид после поворота на перекрестке столкнулся с Porsche Дина. Две машины столкнулись почти лоб в лоб, при этом Spyder был разрушен от удара. Уэтерих был серьезно ранен, но выжил, в то время как Дин погиб почти сразу. Ему было 24 года.
Джеймс Дин. Авария. Фото Global Look Press