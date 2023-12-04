Интересный актер с большим потенциалом и обаятельной улыбкой: кто такой Джеймс Франко

Кто такой Джеймс Франко?

Джеймс Франко получил свою прорывную роль в сериале NBC «Хулиганы и ботаны» в 1999 году. Он дебютировал в кино в 1999 году в фильме «Никто не целовался», за которым последовала романтическая комедия 2000 года «Чего бы это ни стоило». Его роль в байопике 2001 года о Джеймсе Дине на кабельном канале TNT принесла Франко премию «Золотой глобус» 2002 года за лучшую мужскую роль.

Более поздние работы включают в себя франшизу «Человек-паук», «Летуны», «Тристан и Изольда», «Молоко», «Ешь, молись о любви» и «127 часов», за которые он получил номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. В 2018 году Франко получил еще один «Золотой глобус» за фильм «Художник-катастрофа».

Ранняя жизнь и образование

Джеймс Эдвард Франко родился 19 апреля 1978 года в Пало-Альто, Калифорния, старший из трех братьев, родившихся у Дага Франко и писательницы Бетси Левин. Франко учился в средней школе Пало-Альто, где стал известен своими бунтарскими замашками.