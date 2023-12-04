Интересный актер с большим потенциалом и обаятельной улыбкой: кто такой Джеймс Франко

Кто такой Джеймс Франко?
Джеймс Франко получил свою прорывную роль в сериале NBC «Хулиганы и ботаны» в 1999 году. Он дебютировал в кино в 1999 году в фильме «Никто не целовался», за которым последовала романтическая комедия 2000 года «Чего бы это ни стоило». Его роль в байопике 2001 года о Джеймсе Дине на кабельном канале TNT принесла Франко премию «Золотой глобус» 2002 года за лучшую мужскую роль.
Более поздние работы включают в себя франшизу «Человек-паук», «Летуны», «Тристан и Изольда», «Молоко», «Ешь, молись о любви» и «127 часов», за которые он получил номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. В 2018 году Франко получил еще один «Золотой глобус» за фильм «Художник-катастрофа».
Ранняя жизнь и образование
Джеймс Эдвард Франко родился 19 апреля 1978 года в Пало-Альто, Калифорния, старший из трех братьев, родившихся у Дага Франко и писательницы Бетси Левин. Франко учился в средней школе Пало-Альто, где стал известен своими бунтарскими замашками.
«В первые два года учебы в средней школе у меня было много неприятностей с полицией из-за мелочей: граффити, кража, разбитые машины, — позже сказал он в интервью The Guardian, объяснив: — Это была подростковая тоска. Мне было неуютно в собственной шкуре. Я был застенчив. Изменил свой образ жизни как раз вовремя, чтобы получать хорошие оценки».
Джеймс Франко в юности. Фото: соцсети
После окончания средней школы в 1996 году Франко некоторое время учился в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где изучал английский язык и драматургию. Однако он бросил учебу на первом курсе, чтобы продолжить карьеру актера. (Позже он вернется в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и получит степень бакалавра.)
Работая в позднюю смену в McDonald's, чтобы свести концы с концами, Франко сыграл свою первую главную роль в возрасте 19 лет, сыграв Брайана в криминальной драме «Полицейские на велосипедах» (1997).
«Хулиганы и ботаны»
После 15 месяцев интенсивного обучения у известного тренера по драматургии Роберта Карнеги в школе актерского мастерства Северного Голливуда — театре Playhouse West, в 1999 году Франко получил свою важную роль - сердцееда Дэниела Десарио в получившем признание критиков, но недолговечном телесериале «Уроды и вундеркинды» (1999–2000), в котором также снялись Сет Роген, Буси Филиппс, Джейсон Сигел и Линда Карделлини.
Джеймс Франко в сериале «Хулиганы и ботаны». Фото: кадр из фильма
В том же году Франко дебютировал в кино в фильме Дрю Бэрримор «Нецелованная». В 2000 году он снялся в романтической комедии «Любой ценой».
«Джеймс Дин»
Но именно выдающаяся заглавная роль Франко в байопике 2001 года о Джеймсе Дине, показанном по кабельному каналу TNT, заставила критиков встать и обратить внимание на молодого актера. Роль Дина принесла ему премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в 2002 году. Позже Франко сказал, что готовился к этой роли, бросив курить — по две пачки сигарет в день.
Джеймс Франко в фильме «Джеймс Дин» (2001). Фото: Global Look Press
Франшиза «Человек-паук»
Также в 2002 году Джеймс Франко появился вместе с Робертом Де Ниро и Фрэнсис Макдорманд в криминальной драме «Последнее дело Ламарки».
Джеймс Франко и Роберт Де Ниро в фильме «Город у моря» (2002). Фото: Global Look Press
Сыграл главную роль проститутки, превратившейся в солдата, в фильме Николаса Кейджа «Сонни». В том же году он перешел на более коммерческую основу и взял на себя роль Гарри Осборна, сына злодейского Зеленого Гоблина, в фильме «Человек-паук». Актер вернется, чтобы сыграть персонажа в следующих двух частях кинофраншизы — «Человек-паук – 2» (2004) и «Человек-паук – 3» (2007).
Джеймс Франко в роли сына Зеленого Гоблина в фильме «Человек-паук». Фото: кадр из фильма
Примерно в это же время Франко стал соавтором сценария фильма о писателе, который живет с говорящей гориллой, под названием «Обезьяна» (2005). Он работал с Мерриуэзером Уильямсом, бывшим сценаристом и исполнительным директором Nickelodeon, участвующим в проекте.
«Эскадрилья «Лафайет», «Тристан и Изольда»
В 2006 году Франко получил признание за исполнение роли летчика Блейна Роулингса в фильме о Первой мировой войне «Эскадрилья «Лафайет». Чтобы сыграть эту роль, Франко должен был получить лицензию пилота. В том же году Франко снялся вместе с Софией Майлз в захватывающей драме «Тристан и Изольда», укрепив свой статус красавчика в Голливуде (и разбив сердца молодых женщин повсюду).
София Майлз и Джеймс Франко в фильме «Тристан и Изольда». Фото: Global Look Press
Номинация на премию «Оскар» за фильм «127 часов»
Два года спустя Франко вернулся к жанру романтической драмы, сыграв роль в фильме «Ночи в Роданте» (2008) с Ричардом Гиром и Дайан Лейн в главных ролях, а затем сыграл Скотта Смита в удостоенном наград фильме «Милк» (2008) вместе с известным актером Шоном Пенном.
В 2010 году Франко снялся в роли легендарного поэта Аллена Гинзберга в получившем признание критиков биографическом фильме «Вопль». В том же году актер получил свою самую большую награду от критиков на сегодняшний день — номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль — за роль в приключенческой драме «127 часов» (2010).
Фильм рассказывает правдивую историю о предсмертном состоянии альпиниста в Юте после того, как упавший валун раздробил ему руку и заманил в ловушку в каньоне.
Постер фильма «127 часов»
«Ночь свиданий», «Восстание планеты обезьян», «Весенние каникулы»
Более поздние роли в кино включают комедию «Ночь свиданий» (2010), вместе с Тиной Фей, драму «Ешь, молись, люби» (2011), вместе с Джулией Робертс, комедию «Ваше высочество» (2011), с Натали Портман и весельчаком Дэнни Макбрайдом, научно-фантастическую драму «Восстание планеты обезьян» (2011) и криминальную драму «Отвязные каникулы» режиссера Хармони Корин (2012), также в главных ролях Ванесса Хадженс и Селена Гомес.
Ванесса Хадженс, Эшли Бенсон, Рэйчел Корин и Джеймс Франко в фильме «Отвязные каникулы» 2013 года. Фото: Global Look Press
В 2014 году актер начал озвучивать «Маленького принца» — анимационную экранизацию одноименной книги Антуана де Сент-Экзюпери 1943 года, а также с рассказами Рэйчел Макадамс и Марион Котийяр.
Франко продолжал получать известность благодаря своим ролям и на телеэкране, появившись в популярной мыльной опере «Главная больница» (2009–2012) и фильме комика Минди Калинг «Проект Минди» (2013).
«Интервью»
Совсем недавно интервью Франко вызвало большой резонанс. В фильме Франко играет ведущего телевизионного ток-шоу, который берет интервью у северокорейского лидера Ким Чен Ына. Он и его продюсер, которого играет Роген, получают задание от ЦРУ убить Ким Чен Ына во время их визита в Северную Корею.
Постер фильма «Интервью». Джеймс Франко в роли Дэйва Скайларка и Сет Роген в роли Аарона Рапапорта. Фото: Global Look Press
За несколько месяцев до запланированного выхода фильма в 2014 году Северная Корея решительно выступила против фильма. Один из официальных лиц страны даже пригрозил принять меры против Соединенных Штатов из-за фильма. Группа хакеров, известных как the Guardians of Peace, также выступила против выхода фильма.
Они взломали системы Sony Pictures Entertainment, компании, стоящей за «Интервью». Группа слила конфиденциальные электронные письма компании, а также другие неизданные фильмы Sony. Они также угрожали компаниям кинотеатров, которые планировали показать «Интервью». Позже ФБР связало кибератаку на Sony с правительством Северной Кореи.
После кибератаки и других угроз Sony решила отменить свои планы по выпуску «Интервью». Несколько дней спустя компания объявила, что фильм будет доступен для онлайн-проката и выйдет в ограниченном количестве независимых кинотеатров на Рождество.
В своем заявлении председатель правления Sony Майкл Линтон сказал: «Я хочу поблагодарить наших талантливых сотрудников за «Интервью» и наших сотрудников, которые неустанно трудились, преодолевая многочисленные трудности, с которыми мы все столкнулись за последний месяц. Хотя мы надеемся, что это только первый шаг к выпуску фильма, мы гордимся тем, что сделали его доступным для публики и дали отпор тем, кто пытался подавить свободу слова».
«Горе-творец»
Франко продолжал подписываться на непопулярные проекты, включая «Меня зовут Майкл» (2015). В 2017 году он сыграл двойную роль братьев-близнецов в сериале HBO «Двойка». В том же году он также снялся вместе со своим братом Дейвом в фильме «Горе-творец», за который был удостоен премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в кинофильме — мюзикле или комедии.
Джеймс Франко и Дэйв Франко с «Золотым глобусом» за лучшую комедийную роль в фильме «Художник-катастрофа», 7 января 2018 года. Фото: Global Look Press
Последующие фильмы, в которых проявились как актерские, так и режиссерские таланты Франко, включали «Мир будущего» (2018) и «Зеровилль» (2019).
Обвинения в неправомерном поведении
В тот же вечер, когда ему вручали «Золотой глобус» в январе 2018 года, назрел новый спор, когда актриса Элли Шиди опубликовала несколько загадочных твитов, один из которых гласил: «Джеймс Франко только что победил. Пожалуйста, никогда не спрашивай меня, почему я ушла из кино- и телебизнеса».
Другая актриса, Вайолет Пейли, также обвинила Франко в неправомерном поведении. На Последнем шоу со Стивеном Колбертом Франко настаивал, что не сделал ничего неподобающего.
Однако в репортаже от 11 января 2018 года в Los Angeles Times были опубликованы жалобы пяти женщин, которые обвинили актера в неподобающем поведении. Четыре женщины, которые были студентками курсов актерского мастерства, преподаваемых Франко, описали ситуации, в которых их просили снять одежду или поучаствовать в неудобных сценах. Через своего адвоката Майкла Плонскера Франко оспорил все обвинения.
Джеймс Франко. Фото: Global Look Press
Две недели спустя, после того, как Vanity Fair представила свой ежегодный голливудский выпуск, выяснилось, что Франко был сфотографирован и взял интервью для издания, но не появился на обложке вместе с другими кинозвездами. Представитель Vanity Fair подтвердил удаление актера с обложки в цифровом виде в последнюю минуту, сказав: «Мы приняли решение не включать Джеймса Франко на обложку Hollywood cover, как только узнали об обвинениях в неправомерном поведении против него».
Несмотря на негативную прессу, в феврале 2018 года было подтверждено, что Франко вернется ко второму сезону «Двойки». Ранее соавтор Дэвид Саймон поддержал актера в заявлении для Variety. Отметив, что он может подтвердить только свой опыт работы с Франко в «Двойке», Саймон написал:
«Я посоветовался со всеми моими коллегами-продюсерами и другим персоналом. У нас нет истца, жалоб или какой-либо осведомленности о каком-либо инциденте, вызывающем озабоченность, с участием мистера Франко. <...> По нашему опыту он был полностью профессионален как актер, режиссер и продюсер».
Вопрос о неправомерных действиях Франко вновь всплыл в октябре 2019 года, когда двое бывших студентов подали в суд на актера, двух его деловых партнеров и его продюсерскую компанию за предполагаемую сексуальную эксплуатацию женщин, которые посещали занятия в его школе актерского мастерства Studio 4. По сообщениям, в феврале 2021 года было достигнуто соглашение.
Продолжая образование
Франко повторно поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе по специальности «творческое письмо» в 2006 году, пройдя ускоренный курс обучения, продолжая при этом действовать. Два года спустя он получил степень, получив средний балл 3,5/4.
Переехав в Нью-Йорк в 2008 году, Франко поступил в Колумбийский университет. Работая там над получением степени магистра изящных искусств в области творческого письма, он также посещал школу искусств Тиша Нью-Йоркского университета по кинопроизводству, посещал курсы по написанию художественной литературы в Бруклинском колледже и изучал поэзию в колледже Уоррена Уилсона в Северной Каролине.
В 2010 году Франко поступил в Йельский университет на степень доктора философии. В том же году актер получил степень M.F.A. из Колумбии. В 2011 году он получил степень магистра кинорежиссуры в Нью-Йоркском университете.
В апреле 2011 года, еще учась в Йельском университете, Франко был принят на программу литературы и творческого письма Школы дизайна Род-Айленда. Год спустя его приняли на программу творческого письма Хьюстонского университета, хотя вскоре после этого было объявлено, что он не будет посещать техасскую школу.