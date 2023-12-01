Вернулся в родные края, женился, обвиняется в разбое: что стало с бывшим участником «Дома-2» Александром Гобозовым

Потом Светлана забеременела, и Гобозов признался, что находится на седьмом небе от счастья. Ведь с сыном Робертом от Алианы Устиненко он почти не видится, а тут появился шанс на младенца, который будет рядом.

«Вчера мой друг Андрей Чуев сказал, что я расцвел! Все - благодаря жене. Вообще, рядом с правильной женщиной мужчина всегда становится лучше. Люблю тебя», - признавался Саша Гобозов жене публично.

Скандал с дракой и домашний арест

Но в один осенний день этот красивый паззл разрушился. Первой о жуткой истории, в которую попал Александр Гобозов, рассказала в соцсети его экс-благоверная Алиана Устиненко. По ее словам, Гобозов постоянно изменял жене с девушками, оказывающими интим-услуги. Одной из красоток он отказался платить, ты срочно вызвала своего знакомого. Саша Гобозов набросился на него, порезал ухо, отобрал мобильный телефон.

Когда Сашу Гобозова доставили в полицию, он и там вел себя неадекватно, конфликтовал с сотрудниками правоохранительных органов. В итоге, Гобозов получил десять суток ареста. А затем против него было возбуждено уголовное дело. Сейчас Саша Гобозов находится под домашним арестом. Идет следствие. Ему грозит до десяти лет колонии.

Правда, у Александра Гобозова есть своя версия ЧП, из-за которого он стал обвиняемым в преступлении. В полиции экс-участник «Дома-2» рассказал, что у него вымогали деньги и угрожали беременной жене. Девушка же, с которой произошел конфликт, не ночная бабочка, а представитель вымогателя.

«Я не нуждаюсь в жалости»

Первый комментарий, который жена Саши Гобозова дала, спустя некоторое время после происшествия, касался Алианы Устиненко, предавшей огласке эту историю. Светлана Князева назвала ее шакалом. Сейчас Гобозов и его жена объединили свои аккаунты в соцсети, блог ведет Светлана. Она делится видео с записями адвоката Саши Гобозова, который рассказывает, как обстоят дела. Оказывается, домашний арест Гобозова на два месяца – эта победа защитников. Следователи настаивали на отправлении Гобозова в СИЗО.

Беременная Светлана Князева всячески поддерживает нерадивого мужа и пресекает любые попытки подписчиков ее пожалеть.