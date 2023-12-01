Вернулся в родные края, женился, обвиняется в разбое: что стало с бывшим участником «Дома-2» Александром Гобозовым

Еще несколько месяцев назад поклонники радовались за бывшего участника «Дома-2» Александра Гобозова. После загулов, таинственных исчезновений, скандалов с бывшей женой Алианой Устиненко Саша Гобозов, казалось, взялся за ум. Он встретил правильную женщину, адвоката Светлану Князеву, женился и готовился вновь стать отцом. Но что-то опять пошло не так.
«Рядом с правильной женщиной»
Казалось бы, жить и радоваться. Саша Гобозов в микроблоге всю весну рассказывал, как невероятно он счастлив рядом с женой Светланой. Вместе они поселились в родных краях Гобозова, в городе Лермонтово Ставропольского края. Наслаждались прогулками в горы, воспитывали сына Светланы Сашу от предыдущих отношений и транслировали, что им очень хорошо всем вместе.
Саша Гобозов с женой, ее сыном и своим сыном Робертом в день свадьбы. Фото: соцсети Саши Гобозова
Потом Светлана забеременела, и Гобозов признался, что находится на седьмом небе от счастья. Ведь с сыном Робертом от Алианы Устиненко он почти не видится, а тут появился шанс на младенца, который будет рядом.
«Вчера мой друг Андрей Чуев сказал, что я расцвел! Все - благодаря жене. Вообще, рядом с правильной женщиной мужчина всегда становится лучше. Люблю тебя», - признавался Саша Гобозов жене публично.
Скандал с дракой и домашний арест
Но в один осенний день этот красивый паззл разрушился. Первой о жуткой истории, в которую попал Александр Гобозов, рассказала в соцсети его экс-благоверная Алиана Устиненко. По ее словам, Гобозов постоянно изменял жене с девушками, оказывающими интим-услуги. Одной из красоток он отказался платить, ты срочно вызвала своего знакомого. Саша Гобозов набросился на него, порезал ухо, отобрал мобильный телефон.
Когда Сашу Гобозова доставили в полицию, он и там вел себя неадекватно, конфликтовал с сотрудниками правоохранительных органов. В итоге, Гобозов получил десять суток ареста. А затем против него было возбуждено уголовное дело. Сейчас Саша Гобозов находится под домашним арестом. Идет следствие. Ему грозит до десяти лет колонии.
Правда, у Александра Гобозова есть своя версия ЧП, из-за которого он стал обвиняемым в преступлении. В полиции экс-участник «Дома-2» рассказал, что у него вымогали деньги и угрожали беременной жене. Девушка же, с которой произошел конфликт, не ночная бабочка, а представитель вымогателя.
«Я не нуждаюсь в жалости»
Первый комментарий, который жена Саши Гобозова дала, спустя некоторое время после происшествия, касался Алианы Устиненко, предавшей огласке эту историю. Светлана Князева назвала ее шакалом. Сейчас Гобозов и его жена объединили свои аккаунты в соцсети, блог ведет Светлана. Она делится видео с записями адвоката Саши Гобозова, который рассказывает, как обстоят дела. Оказывается, домашний арест Гобозова на два месяца – эта победа защитников. Следователи настаивали на отправлении Гобозова в СИЗО.
Беременная Светлана Князева всячески поддерживает нерадивого мужа и пресекает любые попытки подписчиков ее пожалеть.
Саша Гобозов и его жена Светлана. Фото: соцсети Саши Гобозова
«Я не нуждаюсь в жалости, я абсолютно счастлива в ожидании ребенка и с любимым мужем рядом. Жизнь - штука непредсказуемая, в ее стандартном проявлении без сериальных сплетен, с абсолютно стандартными житейскими трудностями», - сформулировала Светлана Князева.
К слову, ей примерно через пару месяцев рожать. Не исключено, что Светлана придется справляться самой с двумя детьми.
Бывшая жена Гобозова Устиненко относится к желанию Князевой поддерживать безалаберного мужа с известной долей скептицизма.
Алиана Устиненко с дочкой Микаэллой. Фото: соцсети Алианы Устиненко
«Я понимаю, хочется покрывать, я сама так по глупости и молодости делала — ни к чему хорошему это не привело», — высказалась Алиана Устиненко.
Кстати, у нее самой все хорошо. Алиана Устиненко растит сына Роберта от Гобозова и дочку Микаэллу, которую родила в апреле этого года от гражданского мужа.
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