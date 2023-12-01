Как турецкая актриса Афра Сарачоглу стала любимицей телезрителей и почему добавила в свой контракт пункт о запрете поцелуев

Карьера

Однажды мама Афры увидела объявление о кинопробах и отправила туда дочь. Девушке повезло, она прошла кастинг и вскоре получила второстепенную роль Чичек в картине «Второй шанс».

Когда фильм появился на телеэкранах, на красивую актрису обратили внимание турецкие режиссеры и продюсеры. Посыпались приглашения на пробы, но Сарачоглу сразу поставила условие: она не будет целоваться в кадре, а тем более участвовать в постельных сценах, никаких поцелуев из-за своей юности. Когда Афра стала старше, этот пункт исчез из ее контактов.

Самую большую популярность ей принесла роль девушки Эдже в сериале «Госпожа Фазилет и ее дочери».

В 2018 году Афра появилась сразу в двух проектах, где работала параллельно, что было чрезвычайно сложно. Она играла разных по характеру девушек и вживаться в роль приходилось очень быстро. Впрочем, актриса успешно это воплощала.

В «Хорошей игре» она была уверенной в себе, энергичной киберспортсменкой и блогером Адой. Кстати, это фильм стал первым в подобном электронно-спортивном жанре в Турции. В съемках также участвовал Керем Бюрсин.

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