Как турецкая актриса Афра Сарачоглу стала любимицей телезрителей и почему добавила в свой контракт пункт о запрете поцелуев

Детство и юность
Афра Сарачоглу родилась 2 декабря 1997 года в турецком провинциальном городе Эдремите. Брак ее родителей распался, когда девочка была совсем крошкой. Отец больше не появлялся в жизни малышки, из-за чего она очень обиделась на него.
Афра Сарачоглу в детстве. Фото: соцсети Афры Сарачоглу
Мама в одиночку воспитывала девочку и немного позже решила переехать с дочерью в Анталию. Чтобы обеспечить ребенку хорошее будущее, женщине приходилось много работать. Да и сама Афра рано начала трудиться, чтобы помочь маме.
Турецкая звезда сериалов Афра Сарачоглу с мамой. Фото: соцсети Афры Сарачоглу
Получив среднее образование, Афра поступила на факультет литературоведения в Эскишехирском университете Османгази.
Маленькая Афра Сарачоглу. Фото: соцсети Афры Сарачоглу
Карьера
Однажды мама Афры увидела объявление о кинопробах и отправила туда дочь. Девушке повезло, она прошла кастинг и вскоре получила второстепенную роль Чичек в картине «Второй шанс».
Когда фильм появился на телеэкранах, на красивую актрису обратили внимание турецкие режиссеры и продюсеры. Посыпались приглашения на пробы, но Сарачоглу сразу поставила условие: она не будет целоваться в кадре, а тем более участвовать в постельных сценах, никаких поцелуев из-за своей юности. Когда Афра стала старше, этот пункт исчез из ее контактов.
Самую большую популярность ей принесла роль девушки Эдже в сериале «Госпожа Фазилет и ее дочери».
В 2018 году Афра появилась сразу в двух проектах, где работала параллельно, что было чрезвычайно сложно. Она играла разных по характеру девушек и вживаться в роль приходилось очень быстро. Впрочем, актриса успешно это воплощала.
В «Хорошей игре» она была уверенной в себе, энергичной киберспортсменкой и блогером Адой. Кстати, это фильм стал первым в подобном электронно-спортивном жанре в Турции. В съемках также участвовал Керем Бюрсин.
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Афра Сарачоглу в роли Ады. Фото: кадр из фильма «Хорошая игра»
В то же время в «Это ли любовь?» актриса становилась серьезной карьеристкой Гюлум, у которой постоянно не хватает времени на личную жизнь. Это образ был близок Афре, потому что она тоже большую часть своей жизнь проводила в работе.
В картине «Дети сестер» Сарачоглу перевоплотилась в застенчивую провинциалку Хаят. В 2020 году сыграла девушку с именем Гизем в драме «Учитель». Следующим проектом актрисы стал исторический фильм «Йешильчам», повествующем о Турции 60-х годах. Афра предстала в образе невинной идеалистки Тюлим. Партнером по съемкам стал Чагатай Улусой, с которым удалось они так убедительно сыграли любовь, что им приписывали роман и в жизни.
Афра Сарачоглу возле моря. Фото: соцсети Афры Сарачоглу
Личная жизнь
Личная жизнь такой красавицы всегда была центром притяжения поклонников. Актрисе приписывали множество романов с коллегами, но в 2018 году появилась информация об отношениях Афры с Мертом Языджыоглу. Пара часто выкладывала совместные фото в соцсетях, но через четыре года распалась.
В 2023 году в Сети заговорили о том, что Афра встречается со своим коллегой Мертом Рамазаном Демиром. Их часто видели вместе в свободное от работы время, но актриса опровергла это в своем интервью, заявив, что они просто друзья.
Афра Сарачоглу с Мертом Рамазаном Демиром. Фото: соцсети Афры Сарачоглу
В свободное время артистка любит играть в волейбол и танцевать. Это помогает ей сохранять стройную фигуру и весить 52 кг при росте 168 см.
Афра Сарачоглу в настоящее время
Афра продолжает сниматься в кино. В 2023 году на российские экраны вышел сериал «Зимородок», который стал хитом в Турции За роль Сейран Сарачоглу удостоилась турецкой «Молодежной премии» как лучшая телевизионная актриса. Компанию в кадре ей составил Мерт Рамазан Демир.
Телезвезда Афра Сарачоглу. Фото: соцсети Афры Сарачоглу
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