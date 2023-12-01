В Сети обсуждают единственную дочь Абдулова: «Александр был потрясающим актером - красивый, харизматичный, а что выйдет из дочки - время покажет»

Евгения Абдулова родилась во втором браке знаменитости с Юлии Мешиной, которая была младше его более чем на 20 лет. Девочка совсем не помнит папу, в 2023 году она отпраздновала свое 16-летие.
Девушка дебютировала в кино в шесть лет в фильме «Любовь и Сакс». Тогда многие отметили, что ей суждено пойти по стопам отца: таким ярким артистизмом она обладает.
30 ноября экраны вышла праздничная комедия с участием дочери Абдулова, где она сыграла одну из главных ролей.
Евгения Абдулова в фильме «Баба Мороз и тайна Нового года». Фото: кадр из трейлера к фильму «Баба Мороз и тайна Нового года»
Дочь Абдулова хочет стать режиссером
Сейчас девушка вплотную занимается учебой, впереди ЕГЭ, а потом в планах поступить во ВГИК на режиссера, чтобы оставить свой след в кино. Но и сниматься ей понравилось, во время работы она выкладывалась по максимуму.
В связи с премьерой фильма «Баба Мороз и тайна Нового года» шестнадцатилетняя Женя Абдулова впервые появилась на красной дорожке, что не могли оставить без внимания многочисленные поклонники творчества знаменитого актера. Кто-то верит в успех молодой актрисы, другие не прочь добавить и ложку дегтя.
Светлана Лисоветская: «Конечно с такой фамилией ей все двери открыты».
Наталья Данильчук: «Молодец, девочка, удачи тебе».
Сергей Лиманов: «Александр был потрясающим актером — красивый, харизматичный, а что выйдет из дочки — время покажет».
Актер Александр Абдулов. Фото: сообщество ВК «Александр Абдулов»
Талант по наследству
Дочь Александра Абдулова еще не привыкла к публичной жизни, на ее странице в ВК нет тысячи фотографий и миллионов подписчиков, поэтому ведет себя достаточно скромно и сдержанно.
Но многие зрители отметили не только изысканный стиль девушки и ее красоту, но и талант, который достался ей по наследству.
Юлия: «Какая милая, отец бы гордился. Молодец Юлия, хорошая мама».
Эллина Эллина: «Как обидно, что Александр Гаврилович ушел так рано. Он был бы счастлив», — пишут в Сети
Ранее вдова кинозвезды Юлия не хотела выводить дочь в свет, чтобы избежать чрезмерного внимания журналистов. Но девочка выросла, и сама приняла такое решение. Впрочем, пока о ее таланте говорят немного, еще не сыграно сотен ролей, чтобы можно было судить. В основном спорят, на кого похожа девочка.
Евгения Абдулова с мамой. Фото: соцсети Юлии Абдуловой
Хотя близкие и друзья артиста отмечают, что она очень похожа на своего отца не только внешне, но и по характеру: так же упряма, энергична и деятельна — поклонники не столь однозначны во мнении.
Оля Олечка: «Очень похожа на мать А. Абдулова».
Тимур: «Она так похожа на одну известную актрису которая снималась в озерах здесь тихих прям копия».
Dinka S: «Девочка милая, на маму похожа».
Наталья: «Красотка, копия папы».
Елена: «Очень похожа на бабушку. И чуть-чуть на маму. Очень красивая девочка».
Наталья Субботкина: «Девочка не похожа на отца. Обычная. А у отца был шарм и запоминающаяся внешность. Лицо, которое невозможно забыть».
Дочь Александра Абдулова Евгения в ранние годы. Фото: страница ВК Евгении Абдуловой
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Надежда Надежда: «У девочки если и не будет таланта ее все равно будут продвигать только по тому что она дочь Абдулова. А внешне обычная девочка каких тысяча, есть очень красивые».
Марина Грин: «Ой, мужики, держитесь! Такая красотулечка будет! Она очень похожа на бабушку (маму Абдулова). Здоровья и счастья!»
Красотой Бог дочь Абдулова точно не обделил, в этом схожа большая часть мнений пользователей соцсетей. Пока девушка еще не столь публична, и зрителям только предстоит с ней познакомиться поближе.
Но, как говорится, актерами не становятся, актерами рождаются. Конечно, труд и работа над собой тоже имеют важное место. И пусть талант — это дар, однако, чтобы его развивать, нужно набраться опыта, тогда все получится.