В Сети обсуждают единственную дочь Абдулова: «Александр был потрясающим актером - красивый, харизматичный, а что выйдет из дочки - время покажет»

Евгения Абдулова. Фото: kp.ru

О родном ребенке Александр Абдулов мечтал всегда. Его желание осуществилось, когда он перешагнул 50-летний рубеж. Но, к сожалению, из-за болезни актер рано ушел из жизни, поэтому не успел вдоволь насладиться отцовством маленькой дочки.

Евгения Абдулова родилась во втором браке знаменитости с Юлии Мешиной, которая была младше его более чем на 20 лет. Девочка совсем не помнит папу, в 2023 году она отпраздновала свое 16-летие.

Девушка дебютировала в кино в шесть лет в фильме «Любовь и Сакс». Тогда многие отметили, что ей суждено пойти по стопам отца: таким ярким артистизмом она обладает.

30 ноября экраны вышла праздничная комедия с участием дочери Абдулова, где она сыграла одну из главных ролей.

Евгения Абдулова в фильме «Баба Мороз и тайна Нового года». Фото: кадр из трейлера к фильму «Баба Мороз и тайна Нового года»

Дочь Абдулова хочет стать режиссером

Сейчас девушка вплотную занимается учебой, впереди ЕГЭ, а потом в планах поступить во ВГИК на режиссера, чтобы оставить свой след в кино. Но и сниматься ей понравилось, во время работы она выкладывалась по максимуму.

В связи с премьерой фильма «Баба Мороз и тайна Нового года» шестнадцатилетняя Женя Абдулова впервые появилась на красной дорожке, что не могли оставить без внимания многочисленные поклонники творчества знаменитого актера. Кто-то верит в успех молодой актрисы, другие не прочь добавить и ложку дегтя.

Светлана Лисоветская: «Конечно с такой фамилией ей все двери открыты».

Наталья Данильчук: «Молодец, девочка, удачи тебе».

Сергей Лиманов: «Александр был потрясающим актером — красивый, харизматичный, а что выйдет из дочки — время покажет».

Актер Александр Абдулов. Фото: сообщество ВК «Александр Абдулов»

Талант по наследству

Дочь Александра Абдулова еще не привыкла к публичной жизни, на ее странице в ВК нет тысячи фотографий и миллионов подписчиков, поэтому ведет себя достаточно скромно и сдержанно.

Но многие зрители отметили не только изысканный стиль девушки и ее красоту, но и талант, который достался ей по наследству.

Юлия: «Какая милая, отец бы гордился. Молодец Юлия, хорошая мама».

Эллина Эллина: «Как обидно, что Александр Гаврилович ушел так рано. Он был бы счастлив», — пишут в Сети

Ранее вдова кинозвезды Юлия не хотела выводить дочь в свет, чтобы избежать чрезмерного внимания журналистов. Но девочка выросла, и сама приняла такое решение. Впрочем, пока о ее таланте говорят немного, еще не сыграно сотен ролей, чтобы можно было судить. В основном спорят, на кого похожа девочка.

Евгения Абдулова с мамой. Фото: соцсети Юлии Абдуловой

Хотя близкие и друзья артиста отмечают, что она очень похожа на своего отца не только внешне, но и по характеру: так же упряма, энергична и деятельна — поклонники не столь однозначны во мнении.

Оля Олечка: «Очень похожа на мать А. Абдулова».

Тимур: «Она так похожа на одну известную актрису которая снималась в озерах здесь тихих прям копия».

Dinka S: «Девочка милая, на маму похожа».

Наталья: «Красотка, копия папы».

Елена: «Очень похожа на бабушку. И чуть-чуть на маму. Очень красивая девочка».

Наталья Субботкина: «Девочка не похожа на отца. Обычная. А у отца был шарм и запоминающаяся внешность. Лицо, которое невозможно забыть».

Дочь Александра Абдулова Евгения в ранние годы. Фото: страница ВК Евгении Абдуловой

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Надежда Надежда: «У девочки если и не будет таланта ее все равно будут продвигать только по тому что она дочь Абдулова. А внешне обычная девочка каких тысяча, есть очень красивые».

Марина Грин: «Ой, мужики, держитесь! Такая красотулечка будет! Она очень похожа на бабушку (маму Абдулова). Здоровья и счастья!»

Красотой Бог дочь Абдулова точно не обделил, в этом схожа большая часть мнений пользователей соцсетей. Пока девушка еще не столь публична, и зрителям только предстоит с ней познакомиться поближе.

Но, как говорится, актерами не становятся, актерами рождаются. Конечно, труд и работа над собой тоже имеют важное место. И пусть талант — это дар, однако, чтобы его развивать, нужно набраться опыта, тогда все получится.

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