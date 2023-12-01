В Сети обсуждают единственную дочь Абдулова: «Александр был потрясающим актером - красивый, харизматичный, а что выйдет из дочки - время покажет»

Евгения Абдулова родилась во втором браке знаменитости с Юлии Мешиной, которая была младше его более чем на 20 лет. Девочка совсем не помнит папу, в 2023 году она отпраздновала свое 16-летие.

Девушка дебютировала в кино в шесть лет в фильме «Любовь и Сакс». Тогда многие отметили, что ей суждено пойти по стопам отца: таким ярким артистизмом она обладает.

30 ноября экраны вышла праздничная комедия с участием дочери Абдулова, где она сыграла одну из главных ролей.