7 новогодних русских блюд: что в них не так для иностранцев

На Новый год мы традиционно стараемся приготовить побольше вкусного — чтобы порадовать семью и гостей, чтобы приманить удачу на следующий год, наконец — чтобы наслаждаться праздником несколько дней, не подходя к плите! А ведь многие любимые в России праздничные блюда иностранцы считают непонятными, странными и… невкусными.
Салат оливье
Фото: Global Look Press
Огромные тазы оливье с вареной колбасой — одна из главных русских (скорее, даже советских) традиций в новогоднюю ночь. Мы режем овощи под «Иронию судьбы» по телевизору, которая идет в эти дни фоном во всех домах нашей страны.
Жители других государств искренне не понимают? во-первых, как можно есть это «залитое майонезом» блюдо, а во-вторых, зачем его готовить в таких количествах? Они просто не знают наших анекдотов про салаты, в которые принято падать лицом после обильных возлияний…
Селедка под шубой
Фото: Global Look Press
Не меньшее удивление вызывает у иностранцев любимая русским народом селедка под шубой. Как можно сочетать соленую рыбу и сладкие овощи — свеклу и морковь? И снова этот майонез… Жирно, тяжело, непонятно.
А для нас нет ничего приятнее, чем наутро после встречи Нового года открыть холодильник и торжественно вытащить из него огромную салатницу с нежной селедкой, утопающей в розовом от свеклы майонезе! Вся семья придет в восторг.
Холодец
Фото: Global Look Press
Как только не называют наш холодец на Западе — «мясной мармелад», «желе из бульона», «пирог из мяса»… Многие иностранцы буквально передергиваются, когда видят, что слой застывшего холодца дрожит и колеблется, а под прозрачным желе скрываются мелкие кусочки холодного мяса.
А когда узнают, что для приготовления холодца используются свиные уши, хрящи и даже копыта, и вовсе приходят в ужас. Структура этого блюда для них непривычна, они не понимают, для чего сначала варить мясо, а потом «замораживать» его.
Заливная рыба
И этот «холодный пирог» вызывает неприязнь у тех, кто не привык к русской кухне. Иностранцы часто выражают неприязнь к заливному из рыбы: они считают, что такая закуска неаппетитно выглядит, странно пахнет и не может служить украшением праздничного стола.
Красная икра
Фото: Global Look Press
Даже семьи со скромным достатком стараются купить к Новому году хотя бы маленькую баночку красной икры, чтобы на праздничном столе появились бутерброды или тарталетки, символизирующие изобилие. Наше восхищение красной икрой разделяют, пожалуй, только французы и немцы, а еще — финны и японцы.
Остальные народы считают «яйца рыбы» отходами. Особенно их ужасает наша традиция есть красную икру с блинами. По их мнению, тесто совершенно не сочетается с соленой начинкой. Блинчики иностранцы могут есть только с джемами, сиропами и другими сладостями.
Винегрет
Фото: Global Look Press
Еще одно «безобразное», с точки зрения иностранцев, сочетание продуктов — это винегрет. Как можно положить в одно блюдо сладкую свеклу, кислую капусту и соленые огурцы? Это выше их понимания!
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Голубцы
Многие хозяйки в России балуют свою семью и гостей голубцами – это блюдо нередко ставится на праздничный стол, к нему подают сметану и зелень, и после холодных закусок голубцы идут на ура. Для иностранцев же это просто дико — заворачивать мясо и рис в листья капусты. Капуста вообще не слишком популярна за границей. Да и томатная подливка вызывает у них подозрение.
Стоит ли обижаться на иностранцев, презрительно отзывающихся о русской кухне? Наверное, это бессмысленно — мы никого не переубедим. И не надо. Лучше вспомните русскую поговорку — «Нам больше достанется»!