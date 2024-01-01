7 новогодних русских блюд: что в них не так для иностранцев

Огромные тазы оливье с вареной колбасой — одна из главных русских (скорее, даже советских) традиций в новогоднюю ночь. Мы режем овощи под «Иронию судьбы» по телевизору, которая идет в эти дни фоном во всех домах нашей страны.

Жители других государств искренне не понимают? во-первых, как можно есть это «залитое майонезом» блюдо, а во-вторых, зачем его готовить в таких количествах? Они просто не знают наших анекдотов про салаты, в которые принято падать лицом после обильных возлияний…

Селедка под шубой