Что известно о 7-летнем сыне Алсу, которого она не показывает народу: редкие фото Рафаэля с мамой и его уникальный дар

Алсу вместе с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, воспитывает троих детей. По словам певицы, все ее наследники совершенно разные. Старшая Сафина — тихая и спокойная, она увлекается музыкой, но на сцену не рвется. Тогда как младшая Микелла полная противоположность своей сестры. Девочка уже принимала участие в проекте «Голос. Дети» на Первом канале и дошла до финала. А вот про сына Рафаэля поп-дива рассказывает крайне редко. Хотя в последнее время звезда стала чаще показывать его в соцсети, но прежнему продолжает скрывать лицо мальчика от поклонников.
«Я никогда не делала пиар за счет своих детей...»
В беседе с журналистами Алсу как-то призналась, почему она продолжает прятать младшего ребенка от публики. Сына Рафаэля певица фотографирует исключительно со спины или так, чтобы в кадр не попало его лицо. Поклонники артистки считали, что может быть на этом настаивал муж Алсу бизнесмен Ян Абрамов, который далек от мира шоу-бизнеса и сторонится публичности. Правда, возлюбленный певицы не смог воспрепятствовать младшей дочке, когда та решила принять участие в шоу «Голос. Дети». Ян Абрамов даже присутствовал в зале на одном из выступлений дочери, показав тем самым, что во всем ее поддерживает и гордится ее достижениями.
По словам Алсу, на конкурс они отпустили дочку только после того, как серьезно с ней поговорили. Они с мужем объяснили Микелле, что помимо нее на проекте будут и другие талантливые дети, и вполне возможно, что они смогут ее обойти. Но это не значит, что она не наделена талантом. Опасения Алсу насчет того, что ее дочь не пройдет «слепые» прослушивания были напрасными. Девочка сумела впечатлить наставников своим вокалом.
И если Микеллу певица все-таки отпустила на проект Первого канала, то выводить в свет единственного сына, она не спешит, объясняя это тем, что Рафаэль еще слишком маленький. Своих дочерей Сафину и Микеллу артистка показала, когда им уже было шесть лет.
«Если вспомнить, когда я показала своих старших детей, им было по 5–6 лет, и это не потому, что я что-то скрывала, просто я, во-первых, никогда не делала пиар за счет своих детей, во-вторых, пытаешься оберегать от чужих глаз, пока у них самих не появится желание, чтобы их увидели», — отметила Алсу в одном из YouTube-шоу.
Алсу с дочерьми Сафиной и Микеллой, а также сыном Рафаэлем. Фото: соцсети, скриншот
Мальчик с уникальным слухом
В одном из недавних интервью Алсу призналась, что их с Яном сын посещает развивающие музыкальные уроки. Такие занятия, как подметила артистка, у всех ее детей есть с раннего детства.
«Рафаэль очень музыкальный. Такого уникального слуха, как у него, ни у Сафины, ни у Микеллы в шесть лет не было. Пою песню в непривычной для него тональности, затем прошу Рафаэля исполнить мелодию в оригинальной тональности, и сын легко это делает!» — удивляется Алсу.
По ее словам, даже Сафина, у которой совершенный слух, не может скрыть своего восторга: «Мама, как такое возможно?!» Певица считает, что их сынишка вырос таким талантливым непросто так, он появился в музыкальной семье — дома у Алсу постоянно звучит и классика, и эстрада. Рафаэльчик, так домашние называют мальчугана, сейчас все стремится повторять за сестрами. Микелле нравится ставить ему своих любимых исполнителей.
Алсу с сыном Рафаэлем на одном из свежих фото. Фото: соцсети, скриншот
Если нужно, то мама скажет «нет»
Алсу дала понять, что когда сама стала мамой, то поняла, как важно вырастить дочерей и сына неизбалованными. Ее сын Рафаэль, как и дочки Сафина и Микелла, обращают внимание на то, что и сколько стоит. Они никогда не будут бесцельно тратить родительские деньги, считая, что они падают с неба.
«Я много раз слышала, как некоторые дети говорят: А ты знаешь, сколько стоит наша машина? А ты знаешь, кем работает мой папа?» Я такие разговоры вообще не приемлю. И нам с Яном удалось вырастить детей с абсолютно нормальным пониманием, что деньги не падают с неба, что нужно трудиться», — уточнила певица.
Алсу с дочерьми Сафиной и Микеллой, а также сыном Рафаэлем. Фото: соцсети, скриншот
Рафаэль стал любимцем семьи
Алсу дала понять, что когда в семье появился третий ребенок, никакой ревности не было. На тот момент Сафине было почти 10 лет, а Микелле — 8, вполне сознательный возраст. Они были рады братику. А вот между собой девочки иногда соперничают.
«Когда малыш появился в семье, какая тут ревность и конкуренция? Девочки — мои самые большие помощницы в воспитании сына, а для него они безусловный пример во всем», — уточнила артистка.
Алсу с дочерьми Микеллой и Сафиной в родном селе. Фото: соцсети, скриншот
«Рафаэльчик еще совсем маленький, хотя музыкой он тоже увлекается. У него прекрасный слух, он занимается фортепиано и поет песни. Но, естественно, говорить о профессии еще рано. Сафина, скорее всего, пойдет в каком-то научном направлении», — добавила певица.
По материалам 7days.ru, woman.ru