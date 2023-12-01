Что известно о 7-летнем сыне Алсу, которого она не показывает народу: редкие фото Рафаэля с мамой и его уникальный дар

Алсу вместе с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, воспитывает троих детей. По словам певицы, все ее наследники совершенно разные. Старшая Сафина — тихая и спокойная, она увлекается музыкой, но на сцену не рвется. Тогда как младшая Микелла полная противоположность своей сестры. Девочка уже принимала участие в проекте «Голос. Дети» на Первом канале и дошла до финала. А вот про сына Рафаэля поп-дива рассказывает крайне редко. Хотя в последнее время звезда стала чаще показывать его в соцсети, но прежнему продолжает скрывать лицо мальчика от поклонников.

«Я никогда не делала пиар за счет своих детей...»

В беседе с журналистами Алсу как-то призналась, почему она продолжает прятать младшего ребенка от публики. Сына Рафаэля певица фотографирует исключительно со спины или так, чтобы в кадр не попало его лицо. Поклонники артистки считали, что может быть на этом настаивал муж Алсу бизнесмен Ян Абрамов, который далек от мира шоу-бизнеса и сторонится публичности. Правда, возлюбленный певицы не смог воспрепятствовать младшей дочке, когда та решила принять участие в шоу «Голос. Дети». Ян Абрамов даже присутствовал в зале на одном из выступлений дочери, показав тем самым, что во всем ее поддерживает и гордится ее достижениями.

По словам Алсу, на конкурс они отпустили дочку только после того, как серьезно с ней поговорили. Они с мужем объяснили Микелле, что помимо нее на проекте будут и другие талантливые дети, и вполне возможно, что они смогут ее обойти. Но это не значит, что она не наделена талантом. Опасения Алсу насчет того, что ее дочь не пройдет «слепые» прослушивания были напрасными. Девочка сумела впечатлить наставников своим вокалом.

И если Микеллу певица все-таки отпустила на проект Первого канала, то выводить в свет единственного сына, она не спешит, объясняя это тем, что Рафаэль еще слишком маленький. Своих дочерей Сафину и Микеллу артистка показала, когда им уже было шесть лет.