«Я - шут, я - Арлекин, я просто смех…»: в Сети возмущены портретом Аллы Пугачевой в Театре Эстрады

Однако пользователи Сети считают, что это несправедливо. Люди требуют снять портрет, так как Примадонна, по их мнению, недостойна такой чести. Вот что пишут в Интернете.

@MIRnaja:

«Родиться человеком - это чудо, остаться человеком - это подвиг. Пугачева не прошла этот путь».

@user-ue4kd1gy6t:

«Несильная женщина теперь плачет у европейского окна».

Ириша:

«Жила в России, потом сослала себя на остров сама. Сама себя высекла напоследок. Зачем?».

Галина:

«Я прям песню ее вспомнила: «Я - шут, я - Арлекин, я просто смех…».