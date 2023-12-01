«Я - шут, я - Арлекин, я просто смех…»: в Сети возмущены портретом Аллы Пугачевой в Театре Эстрады

В Сети разразился скандал, откуда не ждали. В московском Театре Эстрады вывесили портрет Аллы Пугачевой, и многие россияне возмутились этим событием. Мол, Примадонна из страны уехала в сложное время - надо бы убрать.
В Театре Эстрады заявили, что портрет Пугачевой висел всегда наряду с другими народными артистами СССР. Снимали только в связи с ремонтом.
«Зачем ее снимать?» - удивлены в пресс-службе театра.
Однако пользователи Сети считают, что это несправедливо. Люди требуют снять портрет, так как Примадонна, по их мнению, недостойна такой чести. Вот что пишут в Интернете.
@MIRnaja:
«Родиться человеком - это чудо, остаться человеком - это подвиг. Пугачева не прошла этот путь».
@user-ue4kd1gy6t:
«Несильная женщина теперь плачет у европейского окна».
Ириша:
«Жила в России, потом сослала себя на остров сама. Сама себя высекла напоследок. Зачем?».
Галина:
«Я прям песню ее вспомнила: «Я - шут, я - Арлекин, я просто смех…».
Но нашлись и те, кто поддерживает Аллу Пугачеву и считает артистку частью нашей страны.
@user-ij8uz9cb2u:
«Алла - часть моей жизни, как природа, родные, друзья, детский сад, школа, вуз, работа».
@user-rk7ub7mz2j:
«Пугачева много сделала для России. И не помнит это только неблагодарный человек».
Где сейчас находится Пугачева
Алла Пугачева вместе со своей семьей сейчас живет на Кипре, куда она переехала из Израиля. В той стране начались военные действия и поддерживать новую родина артистка тоже не пожелала.
В прошлом году Минюст РФ внес ее мужа Максима Галкина* в реестр иноагентов. На эмоциях Примадонна тогда попросила ведомство разобраться и с ней.
Знаменитый замок в Подмосковье пока стоит бесхозно. В Сети появляется информация, что артисты продают его, но ценник явно завышен. По некоторым данным, Пугачева и Галкин* хотят получить за особняк один миллиард рублей. Но никто не рискует приобретать столь сомнительное строение.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».