«Я - шут, я - Арлекин, я просто смех…»: в Сети возмущены портретом Аллы Пугачевой в Театре Эстрады

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Пользователи требуют снять его.

В Сети разразился скандал, откуда не ждали. В московском Театре Эстрады вывесили портрет Аллы Пугачевой, и многие россияне возмутились этим событием. Мол, Примадонна из страны уехала в сложное время - надо бы убрать.

В Театре Эстрады заявили, что портрет Пугачевой висел всегда наряду с другими народными артистами СССР. Снимали только в связи с ремонтом.

«Зачем ее снимать?» - удивлены в пресс-службе театра.

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Однако пользователи Сети считают, что это несправедливо. Люди требуют снять портрет, так как Примадонна, по их мнению, недостойна такой чести. Вот что пишут в Интернете.

@MIRnaja:

«Родиться человеком - это чудо, остаться человеком - это подвиг. Пугачева не прошла этот путь».

@user-ue4kd1gy6t: 

«Несильная женщина теперь плачет у европейского окна».

Ириша:

«Жила в России, потом сослала себя на остров сама. Сама себя высекла напоследок. Зачем?».

Галина:

«Я прям песню ее вспомнила: «Я - шут, я - Арлекин, я просто смех…».

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Но нашлись и те, кто поддерживает Аллу Пугачеву и считает артистку частью нашей страны.

@user-ij8uz9cb2u:

«Алла - часть моей жизни, как природа, родные, друзья, детский сад, школа, вуз, работа».

@user-rk7ub7mz2j:

«Пугачева много сделала для России. И не помнит это только неблагодарный человек».

Где сейчас находится Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева вместе со своей семьей сейчас живет на Кипре, куда она переехала из Израиля. В той стране начались военные действия и поддерживать новую родина артистка тоже не пожелала.

В прошлом году Минюст РФ внес ее мужа Максима Галкина* в реестр иноагентов. На эмоциях Примадонна тогда попросила ведомство разобраться и с ней.

Знаменитый замок в Подмосковье пока стоит бесхозно. В Сети появляется информация, что артисты продают его, но ценник явно завышен. По некоторым данным, Пугачева и Галкин* хотят получить за особняк один миллиард рублей. Но никто не рискует приобретать столь сомнительное строение.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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