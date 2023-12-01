Откуда взялись предсказания Ванги: история жизни и сбывшиеся пророчества болгарской провидицы

Детство и юность

Вангелия Пандева Димитрова начала свой жизненный путь 31 января 1911 года. Родители — болгарские крестьяне — проживали в то время на территории современной Республики Македония. Когда девочка появилась на свет, то была очень слаба, поэтому ей сначала даже не дали имя: сомневались, что она выживет.

После рождения малышку завернули в полушубок и положили под печь. Она впервые заплакала только через два месяца. Тогда все поняли, что будущая ясновидящая будет жить. Ее тут же окрестили в церкви и дали имя Вангелия — «приносящая благую весть».

В три года девочка осталась без матери, а вскоре и отца призвали на фронт. Ванга осталась под присмотром своей соседки. Когда отец вернулся домой, то снова женился, поэтому девочку стала воспитывать мачеха. Как в истории с Золушкой, жена Панде видела в малышке только рабочую силу и заставляла выполнять всю работу по дому.

У Вангелии в детстве была очень странная игра: она с завязанными глазами любила искать спрятанные предметы, а также лечила свои игрушки. Возможно, уже тогда девочка начала проявлять свой дар и предчувствовала, как изменится ее жизнь.

В 12 лет она возвращалась с пастбища, когда вдруг налетел смерч и унес ее на несколько сотен метров от дома. Когда девочку нашли в поле, ее глаза были крепко закрыты, потому что наполнились песком. Она больше не смогла восстановить свое зрение, несмотря на то что отец с мачехой пытались ее вылечить. Денег на операцию не было, и через четыре года зрение у Ванги пропало совсем.