Откуда взялись предсказания Ванги: история жизни и сбывшиеся пророчества болгарской провидицы

Детство и юность
Вангелия Пандева Димитрова начала свой жизненный путь 31 января 1911 года. Родители — болгарские крестьяне — проживали в то время на территории современной Республики Македония. Когда девочка появилась на свет, то была очень слаба, поэтому ей сначала даже не дали имя: сомневались, что она выживет.
После рождения малышку завернули в полушубок и положили под печь. Она впервые заплакала только через два месяца. Тогда все поняли, что будущая ясновидящая будет жить. Ее тут же окрестили в церкви и дали имя Вангелия — «приносящая благую весть».
В три года девочка осталась без матери, а вскоре и отца призвали на фронт. Ванга осталась под присмотром своей соседки. Когда отец вернулся домой, то снова женился, поэтому девочку стала воспитывать мачеха. Как в истории с Золушкой, жена Панде видела в малышке только рабочую силу и заставляла выполнять всю работу по дому.
У Вангелии в детстве была очень странная игра: она с завязанными глазами любила искать спрятанные предметы, а также лечила свои игрушки. Возможно, уже тогда девочка начала проявлять свой дар и предчувствовала, как изменится ее жизнь.
В 12 лет она возвращалась с пастбища, когда вдруг налетел смерч и унес ее на несколько сотен метров от дома. Когда девочку нашли в поле, ее глаза были крепко закрыты, потому что наполнились песком. Она больше не смогла восстановить свое зрение, несмотря на то что отец с мачехой пытались ее вылечить. Денег на операцию не было, и через четыре года зрение у Ванги пропало совсем.
Слепая провидица Ванга в молодости. Фото: «группа ВК Ванга.ру»
Потерявшую зрение девочку отдали в дом слепых в Сербии. Здесь сотрудники интерната обучали ребят с подобными проблемами, хорошо ухаживали за детьми, учили справляться с бытовыми задачами. Ванга, помимо самого необходимого, овладела умением играть на фортепиано, научилась вязать, а также прошла весь школьный курс по адаптивной программе.
Спустя три года, будущая пророчица вынуждена была вернуться домой. Ее мачеха погибла в очередных родах, и нужно было помогать отцу. Девушка сама вела домашнее хозяйство, ухаживала за младшими братьями и сестрами, а также зарабатывала на пропитание семьи. Она шила и вязала для всего села, а они платили одеждой и продуктами.
Дар
В 1940 году у Ванги начал проявляться дар. Сначала она предсказывала судьбу односельчан и расшифровывала их сны. При этом ее голос менялся на мужской. Сама ясновидящая говорила, что начала слышать голоса давно ушедших в мир иной и даже общаться с Богом.
Тогда девушка боялась кому-либо признаться в своих видениях, так как ее могли признать сумасшедшей. Но близким знакомым и подругам она все же рассказала о своей тайне, которая вскоре распространилась на весь мир.
Ясновидящая Ванга. Фото: «группа ВК Ванга.ру»
Ванге было страшно рассказывать о своих способностях, а что если ее признают колдуньей. Но когда целительский дар начал помогать людям, а предсказания стали сбываться, она поняла, что ее дар — божественный подарок.
Во время войны она предрекала судьбу мужчин-фронтовиков, девушка рассказывала родственникам, где находятся пропавшие без вести, и вернутся ли они домой целыми и невредимыми.
Тогда к предсказательнице начались целые паломничества. Она могла в день принимать до 130 посетителей. Работала женщина с помощью кусочка рафинада. Каждый, кто приходил к Ванге, должен был поспать на нем ночь. Историки свидетельствуют, что за всю жизнь ясновидящей принесли около 2 тонн сахарных кубиков, а это значит, она помогла более чем миллиону человек.
В 1967 году предсказательница устроилась на государственную службу, где ее пророчества стали оплачиваться. До этого времени Ванга не брала с людей деньги. Тогда к ней стали приходить знаменитости и политические деятели, которые желали узнать о своей судьбе и судьбе страны.
Частыми гостями были болгарский царь Симеон Второй, лидер коммунистов Болгарии Тодор Живков, представители бывшего президента России Бориса Ельцина, а также советские писатели Леонид Леонов и Юрий Семенов.
Ванга всю жизнь была очень религиозной. И людей призывала верить в Бога и быть добрее.
Церковь Святой Петки в Рупите, которая построена на месте, выбранном Вангой в 1992 году. Фото: Global Look Press
В то же самое время ясновидящая придумывала собственные молитвы и по-своему трактовала библейские притчи. Так, по словам Ванги, знаменитый Ноев ковчег стоял возле дома слепой, и женщина очень любила трогать его теплое дерево.
Личная жизнь
Как и вся биография Ванги, ее личная жизнь не нашла официальных подтверждений. Впервые влюбилась ясновидящая во время проживания в доме слепых. Она даже собиралась выйти замуж за своего возлюбленного, но отец забрал ее домой.
В 1942 году Ванга стала женой Димитра Гуштерова, который увез ее в Петрич — город на границе Болгарии, Греции и Македонии. Брак длился до самой смерти супруга, который ушел из жизни из-за своего пристрастия к алкоголю.
Известно, что у предсказательницы не было родных детей, но она усыновила мальчика Димитра и девочку Виолетту. Оба, благодаря воспитанию пророчицы, выросли достойными людьми.
Ванга с мужем Димитром. Фото: сообщество «ВК Прорицательница Ванга»
Смерть
Ванга умерла 11 августа 1996 года. За месяц до своей гибели она уже предсказала, что случится с ней.
Смерть наступила от рака груди. Ясновидящая была рада своему уходу и ушла из жизни с улыбкой на устах. Для нее тот груз, который она несла, был очень тяжел, поэтому она просила не оплакивать ее.
Могила болгарской пророчицы Ванги в Рупите, Болгария. Фото: Global Look Press
Сбывшиеся предсказания Ванги
Некоторые сбывшиеся предсказания под авторством Ванги, которые можно найти в Интернете, не имеют официального подтверждения. Скептики не верят в существование ясновидящей и считают, что это было сделано болгарским правительством для привлечения потока туристов в страну.
В то же время за свою жизнь пророчица сделала 7 тысяч предсказаний, которые сбылись. Она знала о Второй мировой войне, о событиях в Сирии, Никарагуа и Праге. В 1943 году Ванга рассказала о будущей смерти Гитлера в войне с Россией. Тогда Адольф только посмеялся, но, как оказалось, зря.
Предсказательница Ванга. Фото: группа «ВК Ванга.ру»
Также сбылись пророчества о «бархатной» революции в Черногории, гибели индийской политической деятельницы Индиры Ганди, смерти Леонида Брежнева и даже развал СССР. Что касается научного мира, ясновидящая видела, что скоро наступит время чудес, будут сделаны грандиозные открытия в нематериальном мире.
Трагедию с подлодкой «Курск», которая произошла в 2000 году и стала причиной гибели 118 членов экипажа, Ванга предсказала еще в 1980 году. В начале 90-х провидица сказала о теракте в США в сентябре 2001 года. По ее словам, «братьев американцев заклюют железные птицы». Некоторые ученые утверждают, что болгарская ясновидящая предсказывала, что пост президента США займет «черный человек», который станет последним главой этой страны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
К Ванге всегда были большие очереди. Фото: группа «ВК Ванга.ру»
Слава о пророчице не утихла даже после ее смерти. И если в мире происходят какие-то важные события, в Сети тут же находится предсказание об этом бабы Ванги. Якобы она говорила о пандемии, которая охватит весь мир. И эта напасть, судя по источникам, затем «уйдет в никуда».
Слепая предрекала установлении окончательного мире на планете, когда «придет Восьмой», а два крупнейших мировых лидера пожмут руки. Конечно, над этим посланием бились многие эксперты, пытаясь разгадать личность таинственного Восьмого. Так, согласно интерпретации ученых, мир на планете должен был наступить с избранием следующего главы Америки после Джо Байдена.
Дом и музей Ванги в Рупите, Болгария. Фото: Global Look Press
В СМИ появилось еще одно предсказание о пяти двойках. Ванга говорила, что в этот год произойдет судьбоносное событие. Позже в этом увидели отражение событий на Украине. Ясновидящая также добавила, что к России вернутся ее «младшие сестры», но не указала, когда конкретно.
К середине XXI века болгарская ясновидящая предрекала победу мусульманского мира и появление кораблей, движущихся со скоростью света. Предсказывала и новую пандемию, из-за которой люди будут умирать очень быстро. А встреча с инопланетянами произойдет в начале XXII века.
К 2340 году из-за аварии на искусственном Солнце, по мнению слепой провидицы, человечество погибнет или переедет на другую планету.
Образ Ванги в кино. Фото: кадр из сериала «Вангелия»
Память
В честь Ванги в Петриче в 2008 году был открыт музей, а в 2011 году в Рупите, где прожила последние годы ясновидящая, было установлено изваяние весом 400 кг.
Монумент Ванги в Рупите. Фото: группа «ВК Ванга.ру»
В 2013 году на экраны вышел художественный биографический сериал о жизни болгарской целительницы и предсказательницы «Вангелия». Здесь показывается жизнь Ванги как человека. Роль Ванги в разные годы жизни исполнили сразу пять актрис: Елена Яковлева, Ирина Рахманова, Наталья Николаева, Дарья Отрошко, Кристина Пакарина.
В 2014 году сняли документальный проект «Настоящая Ванга». За все время появилось 18 художественных и документальных картин о знаменитой пророчице.
В 2021 году на Первом канале показали документальный фильм, посвященный дню рождения предсказательницы.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro