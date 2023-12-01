Как Алена Петровская подружилась с Еленой Ваенгой и покорила зрителей неформатными песнями

Певицу Алену Петровскую называют продолжательницей музыкальных традиций Лидии Руслановой и Анны Герман. В ее репертуаре народные песни, романсы, произведения в жанре шансона, лирические композиции, которые не всегда назовешь форматными, но которые она исполняет по зову сердца и души.

Талант артистки высоко ценит Елена Ваенга, которая, кстати, стала почетной гостьей на ее свадьбе. Подробнее о судьбе Алены — в материале Teleprogramma.pro

Детство

Алена Петровская родилась 30 сентября 1981 года в белорусском городе Могилеве. Ее мама работала воспитателем в детском саду, а отец занимался реставрацией старинных часов.

Интерес к народному фольклору возник у Алены благодаря бабушке, знавшей множество сказок и частушек. Кстати, настоящее имя артистки — Елена Петровская, но в детстве бабушка звала ее Аленка. Так и осталось…

Пытаясь повторить мотивы народных композиций, Алена демонстрировала мощный вокальный диапазон. Вскоре девушка записалась в музыкальную школу, стала ходить на занятия по баяну и хору.

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