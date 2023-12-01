Как Алена Петровская подружилась с Еленой Ваенгой и покорила зрителей неформатными песнями

Певицу Алену Петровскую называют продолжательницей музыкальных традиций Лидии Руслановой и Анны Герман. В ее репертуаре народные песни, романсы, произведения в жанре шансона, лирические композиции, которые не всегда назовешь форматными, но которые она исполняет по зову сердца и души.
Талант артистки высоко ценит Елена Ваенга, которая, кстати, стала почетной гостьей на ее свадьбе. Подробнее о судьбе Алены — в материале Teleprogramma.pro
Детство
Алена Петровская родилась 30 сентября 1981 года в белорусском городе Могилеве. Ее мама работала воспитателем в детском саду, а отец занимался реставрацией старинных часов.
Интерес к народному фольклору возник у Алены благодаря бабушке, знавшей множество сказок и частушек. Кстати, настоящее имя артистки — Елена Петровская, но в детстве бабушка звала ее Аленка. Так и осталось…
Пытаясь повторить мотивы народных композиций, Алена демонстрировала мощный вокальный диапазон. Вскоре девушка записалась в музыкальную школу, стала ходить на занятия по баяну и хору.
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Алена Петровская в молодости. Фото: соцсети Алены Петровской
Учеба и первые успехи
В 1997 году девушка поступила в музыкальное училище «Могилевский ГМК им. Н. А. Римского-Корсакова», по классу баяна.
Понемногу девушка стала выступать на площадках разных российских и белорусских конкурсов. По словам самой певицы, однажды на ежегодном фестивале «Золотой шлягер» в Могилеве ее прослушала сама Людмила Зыкина и сказала: «Девочка, у тебя красивый тембр голоса. Тебе надо петь».
В 2001 году Алена Петровская поступила в Санкт-Петербургский государственный институт культуры и искусств на кафедру русского народного песенного искусства и окончила его в 2006 году.
Учась в вузе, она развивала свои вокальные таланты и играла на разных инструментах. И в это же время выступала в ансамбле «Теремок», оркестре «Скоморохи» и группе «Град-квартет».
Алена Петровская с Еленой Ваенгой. Фото: личная страница Алены Петровской во «ВКонтакте»
В 2007 году Алена Петровская стала бэк-вокалисткой Елены Ваенги. Впоследствии две артистки спели дуэтом песни «Всем ветрам скажу» и «Два голоса»
Впрочем, Алена и сама выходила на сцену и исполняла песни «А кто-то третий» и «Где ты был?». Также певица записала композицию под названием «Сережка» и исполнила ее на «Славянском базаре», затем приняла участие в музыкальном конкурсе Алены Апиной и исполнила песни «Метет метель» и «Мама говорила», попавшие в новогодний хит-парад 2013 года. Вскоре на свет появился и ее дебютный альбом под названием «Васильковая канва».
Проект «Главная сцена»
Большим событием стало участие Алены Петровской во втором сезоне телеконкурса «Главная сцена» на канале «Россия». Исполненная ею песня «Очередь за счастьем» не только покорило судей проекта, но и впоследствии зажила самостоятельной жизнью. На нее был снят видеоклип.
В итоге Алена Петровская вошла в суперфинал конкурса и выступила на сцене Кремля. А ее песни «Бабушка» и «Прости», прозвучавшие в рамках конкурса, также обрели самостоятельность и стали хитами.
Алена Петровская в проекте «Главная сцена». Фото: телеканал «Россия»
В середине 2019 года артистка вновь выпустила альбом под названием «Любовь окаянная» и выступила на радио с сольным концертом. Также в копилке Алены — альбом «Непокорное сердце», презентованный на радио «Шансон».
В марте 2021 года певица записала совместный дуэт с Евгением Россом на песню «Донская бравада» и приняла участие в создании мультфильма, где в исполнении Алены Петровской прозвучала песня «Мамины глазки».
Также она сотрудничала с певцом Ярославом Сумишевским, выступала на его сольном концерте. Кроме того, в компании с ним, а также с Анитой Цой принимала участие в создании песни «Умом Россию не понять».
Алена Петровская и Ярослав Сумишевский. Фото: личная страница Алены Петровской во «ВКонтакте»
Нередко Алена Петровская выступает на сцене во время российских праздников, например, во время Дня Победы. Певица — постоянная участница фестивалей «Славянский базар», «Весна романса», «Праздник песни», «Праздник победы», «Праздник романса».
«То, что я делаю на сцене, это, наверное, такая тонкая, почти забытая эстрада. Не попса… На попсовый мой голос не тянет, у меня он слишком «народный». Я же родилась в Белоруссии, и мое детство — это Ольга Воронец, Людмила Зыкина и ранняя Алла Пугачева. Мне очень нравилась Мария Пахоменко. Я занимаюсь своей карьерой маленькими шажочками. Чтобы показать людям, что я умею и завоевать их внимание», — сказала Алена в интервью изданию argumenti.ru.
Алена Петровская. Фото: личная страница Алены Петровской во «ВКонтакте»
Муж и сын
О муже Алены, Сергее, известно немного, преимущественно то, что он не связан с миром искусства. Встречалась пара недолго, но уже после нескольких свиданий решили пожениться.
Торжество проходило в Санкт-Петербурге. Во время свадьбы Алена Петровская посвятила мужу песню. Почетной гостьей бракосочетания стала Елена Ваенга, под хит которой молодожены исполнили свой свадебный танец.
Алена Петровская с мужем и сыном. Фото: личная страница Алены Петровской во «ВКонтакте»
В 2018 году у супругов родился сын Иван. Они живут в мире и согласии. Нередко Алена делится фотографиями сына и семейной идиллии.
Рост и вес
Рост Алены Петровской — 164 сантиметра, вес — 54 килограмма.
Алена Петровская сейчас
Алена живет и работает в любимом Санкт-Петербурге. В 2009 году она стала солисткой Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа.
В 2023 году Алена Петровская выпустила альбом «Мои чувства». В июле выступила с Оркестром народных инструментов имени Леонида Иванова на «Славянском базаре». А в конце ноября у нее прошел сольный концерт на арене «Колизей» в Санкт-Петербурге. Также недавно Алена приняла участие в фестивале шансона «Ээхх, разгуляй!».
Алена Петровская со своими музыкантами. Фото: личная страница Алены Петровской во ВКонтакте
В соцсетях певица публикует свои творческие новости и отвечает на вопросы подписчиков. Со своими поклонниками артистка очень коммуникабельна и доброжелательна.
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