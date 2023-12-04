Знаменитый ведущий вечерних ток-шоу: биография Конана О'Брайена

Кто такой Конан О'Брайен?
Конан О'Брайен начинал как сценарист на телевидении, прежде чем предстать перед камерой и стать ведущим телевизионного ток-шоу. После написания текстов для Saturday Night Live и The Simpsons О'Брайен получил престижную должность ведущего Late Night и с тех пор был ведущим двух шоу: the Tonight Show и Conan.
Фото: постер ток-шоу «Конан» (2010-2021)
Ранняя жизнь
Конан Кристофер О'Брайен родился 18 апреля 1963 года в Бруклине, штат Массачусетс, третьим из шести детей. Его отец, доктор Томас О'Брайен, известный эпидемиолог, заведующий отделением микробиологии в больнице Питера Бригама и профессор Гарвардской медицинской школы. Его мать, Рут Рирдон О'Брайен, была партнером в юридической фирме Ropes & Gray под Бостоном до своего выхода на пенсию в 1997 году. У него есть три брата: Нил, коллекционер антикварных автомобилей; Люк, юрист и Джастин, бизнес-консультант, и две сестры: Кейт, учительница; и Джейн, сценарист.
О'Брайен учился в Гарвардском университете, где специализировался по американской истории. Он дважды избирался президентом пародийного журнала The Harvard Lampoon (единственным человеком, удостоенным этого звания, был юморист Роберт Бенчли в 1912 году). После окончания университета О'Брайен переехал в Лос-Анджелес и начал писать для сериала «Не обязательно новости» на кабельной станции HBO. Он также выступал с импровизационной группой The Groundlings.
Фото: кадр эпизода ток-шоу «Конан» с гостем Кристен Стюарт
Пишет для телевидения
В 1988-91 годах О'Брайен писал для популярного комедийного скетч-шоу Saturday Night Live; сценаристы шоу получили премию «Эмми» за выдающийся сценарий в 1989 году. (Среди наиболее запоминающихся скетчей О'Брайена были «Девушки-наблюдательницы», впервые исполненные Томом Хэнксом и Джоном Ловитцем, исполнение «Роксаны» в лифте со Стингом и мистер Кратковременная память).
О'Брайен присоединился к «Симпсонам» в качестве сценариста, а затем главного продюсера сезона 1992-93 годов. Из эпизодов, которые он написал, он сказал, что его любимый - «В Спрингфилде есть монорельс».
Когда в 1992 году Джонни Карсон объявил, что уходит на пенсию, в качестве его преемника рассматривались как Джей Лено, который был постоянным приглашенным ведущим, так и Дэвид Леттерман, чье собственное ночное шоу последовало за шоу Карсона. NBC предпочел Лено Леттерману, и Леттерман ушел из телеканала в CBS, где его новое ночное шоу должно было идти один на один с Лено».
Бесчисленное множество личностей и комиков подавали заявки и проходили прослушивание на желанное место после The Tonight Show, и было несколько удивительно, когда неизвестный Конан О'Брайен был представлен в качестве нового ведущего Late Night. Высокий (6 футов 4 дюйма) и немного долговязый, без предыдущего опыта работы перед камерой, выбор NBC был подвергнут сомнению, критике и насмешкам со стороны некоторых.
Фото: кадр с заставкой теле-шоу «Поздняя ночь с Конаном О'Брайеном»
«Поздняя ночь с Конаном О'Брайеном»
Несмотря на первоначальные проблемы в рейтингах (его продлевали с интервалом в 13 недель, пока он не проявил себя), О'Брайен упорствовал в своем собственном стиле нецентральной, скромной комедии, напоминающей ранние дни Леттермана, когда он зарекомендовал себя как любимец студентов колледжа и публики поколения X. После четырех лет работы в эфире NBC наконец-то заключила с О'Брайеном выгодный пятилетний контракт. В 2001 году О'Брайен основал свою собственную телевизионную продюсерскую компанию Conaco, которая участвовала в съемках шоу «Поздняя ночь».
Во время работы ведущим «Поздней ночи» О'Брайен превзошел все ожидания своими причудливыми комедийными трюками. В 2006 году он непреднамеренно создал культ последователей после того, как пошутил о веб-сайте, посвященном влюбленным ламантинам.
Два года спустя, во время забастовки Американской Гильдии сценаристов, Конан создал свою собственную серию материалов, чтобы восполнить этот пробел. Его выступления включали в себя инсценированный спор с комиком Джоном Стюартом из Daily Show и трюк, в котором О'Брайен пронесся через аудиторию к своему столу ведущего.
Фото: кадр эпизода ток-шоу «Поздняя ночь с Конаном О'Брайеном» с гостем Брюсом Уиллисом
Спор Джея Лено и «Конана»
О'Брайен заменил Лено в the Tonight Show после истечения контракта Лено в 2009 году. Комик Джимми Фэллон был выбран в качестве замены О'Брайена на Late Night, и О'Брайен переехал в штаб-квартиру Tonight Show в Калифорнии. За несколько месяцев до того, как О'Брайен взял бразды правления в свои руки, Лено пересмотрел свой контракт с NBC, перейдя в прайм-тайм как раз перед шоу О'Брайена. Когда программа Лено получила низкие рейтинги, телеканал попытался изменить расписание программ.
О'Брайен, который был на шоу всего семь месяцев, отказался переходить. «Я ошибочно полагал, что, как и мой предшественник, у меня будет время и, что не менее важно, определенная рейтинговая поддержка в прайм-тайм-графике», - сказал он своей аудитории. О'Брайен официально расторг свой контракт с NBC в 2010 году и перенес свое ночное шоу «Конан» на кабельную телевизионную сеть TBS. Действие «Конана» должно закончилось в июне 2021 года.
Прошлое и настоящее Ведущих Tonight Show: Стив Аллен, Джек Паар, Джонни Карсон, Джей Лено, Конан О'Брайен и Джимми Фэллон. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
О'Брайен познакомился с Лизой Пауэлл, руководителем отдела рекламы, в 2000 году, когда она появилась в пародии на «Поздно вечером». Они начали встречаться, а через год объявили о помолвке. Пара поженилась 12 января 2002 года в Сиэтле, штат Вашингтон. У О'Брайена и Пауэлла двое детей.
Конан О'Брайен и Лиза Пауэл на вечеринке Vanity Fair, 28 февраля 2016 г. в Беверли Хиллз, Калифорния. Фото: Global Look Press