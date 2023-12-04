Знаменитый ведущий вечерних ток-шоу: биография Конана О'Брайена

Пишет для телевидения

В 1988-91 годах О'Брайен писал для популярного комедийного скетч-шоу Saturday Night Live; сценаристы шоу получили премию «Эмми» за выдающийся сценарий в 1989 году. (Среди наиболее запоминающихся скетчей О'Брайена были «Девушки-наблюдательницы», впервые исполненные Томом Хэнксом и Джоном Ловитцем, исполнение «Роксаны» в лифте со Стингом и мистер Кратковременная память).

О'Брайен присоединился к «Симпсонам» в качестве сценариста, а затем главного продюсера сезона 1992-93 годов. Из эпизодов, которые он написал, он сказал, что его любимый - «В Спрингфилде есть монорельс».

Когда в 1992 году Джонни Карсон объявил, что уходит на пенсию, в качестве его преемника рассматривались как Джей Лено, который был постоянным приглашенным ведущим, так и Дэвид Леттерман, чье собственное ночное шоу последовало за шоу Карсона. NBC предпочел Лено Леттерману, и Леттерман ушел из телеканала в CBS, где его новое ночное шоу должно было идти один на один с Лено».

Бесчисленное множество личностей и комиков подавали заявки и проходили прослушивание на желанное место после The Tonight Show, и было несколько удивительно, когда неизвестный Конан О'Брайен был представлен в качестве нового ведущего Late Night. Высокий (6 футов 4 дюйма) и немного долговязый, без предыдущего опыта работы перед камерой, выбор NBC был подвергнут сомнению, критике и насмешкам со стороны некоторых.