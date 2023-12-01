В Сети возмущены долгами Елены Блиновской: «Заплатила бы сразу все налоги и спала спокойно. Жадность»

Новость о том, сколько задолжала «королева марафонов» Елена Блиновская, заставила многих обывателей схватиться за голову. Почти миллиард. Но оказалось, что это не предел.

Какой долг у Блиновской

В Сети появилась информация, что Федеральная налоговая служба выставила новый счет блогеру Елене Блиновской на 1 402 202 042 рубля.

Но почему сумма долга выросла? Адвокат блогера пояснила, что долг увеличился с учетом пени и штрафа, потому что Блиновская так и не погасила его полностью. Правозащитник в одном из своих интервью подчеркнула, что это решение налогового органа, а не счет, и оно пока еще не вступило в законную силу.

За что задержали Блиновскую

По данным Следственного комитета, блогер зарабатывала на учебных курсах и тренинг-марафонах, как и многие ее коллеги, не переходя на общую систему налогообложения и не уплачивая предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ.

Предпринимательница в течение нескольких лет «дробила» свой бизнес, создала несколько фирм, записанных не только на нее, но и на родственников. Муж «марафонщицы» тоже не остался в стороне. Ему нельзя пользоваться связью и интернетом, но, в отличие от своей супруги, мужчина не находится под домашним арестом.

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