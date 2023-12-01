В Сети возмущены долгами Елены Блиновской: «Заплатила бы сразу все налоги и спала спокойно. Жадность»

Новость о том, сколько задолжала «королева марафонов» Елена Блиновская, заставила многих обывателей схватиться за голову. Почти миллиард. Но оказалось, что это не предел.
Какой долг у Блиновской
В Сети появилась информация, что Федеральная налоговая служба выставила новый счет блогеру Елене Блиновской на 1 402 202 042 рубля.
Но почему сумма долга выросла? Адвокат блогера пояснила, что долг увеличился с учетом пени и штрафа, потому что Блиновская так и не погасила его полностью. Правозащитник в одном из своих интервью подчеркнула, что это решение налогового органа, а не счет, и оно пока еще не вступило в законную силу.
За что задержали Блиновскую
По данным Следственного комитета, блогер зарабатывала на учебных курсах и тренинг-марафонах, как и многие ее коллеги, не переходя на общую систему налогообложения и не уплачивая предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ.
Предпринимательница в течение нескольких лет «дробила» свой бизнес, создала несколько фирм, записанных не только на нее, но и на родственников. Муж «марафонщицы» тоже не остался в стороне. Ему нельзя пользоваться связью и интернетом, но, в отличие от своей супруги, мужчина не находится под домашним арестом.
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Инста-фея Елена Блиновская с мужем и детьми. Фото: Global look Press
Как живет сейчас Блиновская
Пока блогер находится под домашним арестом в своем подмосковном особняке, который не может покидать.
Однажды Блиновскую уже подозревали в нарушении домашнего ареста. Но, когда правоохранители прибыли к дому блогера, она находилась на месте. Кроме того, коучу нельзя выходить в соцсети и общаться с подписчиками.
Создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская. Фото: Global Look Press
Как зарабатывала Блиновская
Таланту Елены Блиновской зарабатывать деньги мог бы позавидовать даже сам Мавроди. В «Марафонах желаний» приняли участие более 150 тысяч человек.
Когда блогера арестовали, в ее соцсетях стартовала продажа. За 1000 рублей, Елена обещала рассказать все. Тех, кто перевел деньги, собрали в отдельный чат. И оказалось, что они просто купили скидку на любой марафон Блиновской.
Около года назад коуч собрала желающих на «психотерапевтическое шоу», где практически все время молчала на сцене. К слову, билеты на мероприятие стоили от 5 до 30 тысяч рублей. Исполнительница желаний пообещала, что инсайт придет позже.
В своих тренингах Елена передавала азы психологии, пропагандировала позитивный взгляд на жизнь, внушала людям, что они могут все. Она открыто демонстрировала свое богатство и говорила, что зарабатывать миллион рублей в месяц — это ни о чем.
Потом марафоны стали множиться, цены расти.
Свое 40-летие Блиновская отпраздновала на Алтае. Собрала на мероприятии мегазвезд. А деньги на все это собирала со своих же подписчиков: опубликовала номер карты и просила подарить ей, кто сколько хочет. Таким образом собрала около миллиона рублей. Также она сделала и на одном из своих финансовых марафонов: попросила назвать сумму денег, с которой не жалко расстаться, и перевести эту сумму на ее счет. А если кто-то сжульничает и не переведет, то Вселенная услышит и не исполнит желание.
Кроме того, инста-фея руководила онлайн-магазином с мерчем и девайсами для духовных практик — чудо-кристаллами и мандалами, за которые ее подписчики платили немалые деньги.
На самом деле Блиновская просто создала себе такой образ — обычной, не очень красивой, но поверившей в себя девушки, которая когда-то загадала желание, и оно сбылось. А теперь она хочет поделиться этой способностью со всем миром. И люди верили. А если мечта все-таки не сбылась, то, значит, формулировка была неправильной. Вот и все. Критериев оценки здесь нет.
Елена Блиновская во время задержания закрыла свое лицо. Фото: Global Look Press
Что говорят в Сети
В Сети пользователи не прекращают обсуждать Елену Блиновскую. Причем если раньше еще находились защитники, то в настоящее время их голос совсем неслышен среди негодования обманутых людей и тех, кого сумма задолженности по налогам возмутила до крайности.
Сергей Аркадьев: « Полтора ярда... пусть на икону молится, чтобы не закрыли лет на ...надцать».
Григорий Стефашов: «Что сказать, молодец баба. Не перевелись еще дураки, которые ей по доброй воле деньги несли. Зажралась немного, заплатила бы сразу все налоги, и спи спокойно. Жадность»
Инна: «Даааа, не врач ,не ткач , в космос не летала. За бла-бла-бла, за воздух в миллиардерши! БРАВО!!! А вы легковерные потребители инфолапши все никак не наедитесь, позволяете за свои деньги тупо наживаться таким Блиновским».
Некоторые, иронизируя, оставляют комментарии на сайте Блиновской, которые, впрочем, быстро подчищает команда СММ-специалистов блогера.
Алексей В.: «Марафон желаний работает! Я загадал желание, что бы ее посадили. И все сработало!»
И в основном звучит давно избитая истина: «на наш век дураков хватит», которому, судя по всему, и следуют фея-марафонщица и ей подобные блогеры.
Фамилия Имя: «Каждый получил то, что хотел. Блиновская получила деньги. Люди получили иллюзию достижения благополучия через какую-то метафизику».
Император Нолимоций: «Только налоговой стало обидно, что она ничего не получила»
Никита Трифонов: «100% большинство из тех, кто отдал деньги, остались еще и очень довольны. Причем чем больше отдали — тем довольнее остались. Богатым я (подарив лям, взятый в кредит) не стал, но зато какой прекраснейший опыт! Какое откровение снизошло на меня! И чем больше идиота убеждай, что он просто в никуда слил деньги, тем сильнее он замкнется в себе и будет думать, что это ты дурак».
Андрей Невернов: «Ленка! Теперь к Лерчеку подселят, будешь ей натальную карту составлять, а так, конечно, молодец, на лохах нормально бабла подняла, но в итоге систему не смогла обмануть»
Впрочем, некоторые считают, что, когда дело Блиновской закончится, она продолжит организовывать свои марафоны.
Но все же большинство пользователей уверены, что Елена вряд ли сможет вернуть доверие подписчиков. Так что со стороны общества ей уже вынесен своего рода приговор.