«А вы не знаете, куда делись те старые тетки, которые писали гадости?»: в Сети обсуждают новую внешность Виктории Бони — отеки сошли

Виктория Боня развернула целое шоу и неплохо пропиарилась на своей пластической операции, показав результаты преображения. Звезда «Дома-2» согласилась лечь под нож хирурга ради вечной молодости. И как подметила часть ее поклонников, теперь экс-возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита, выглядит как девочка.
Глумились, а теперь молчат
Хейтеры не упустили случая подколоть знаменитость, когда та после операции на лице стала появляться на публике в темных очках, пряча отеки. Общественность смаковала подробности, оценивая каждый новый выход в свет теледивы. Так, над Викторией Боней подшучивал даже комик Илья Соболев и муж гимнастки Ляйсан Утяшевой шоумен Павел Воля. Модель стала гостьей их шоу, нарвавшись на смешки и подколки со стороны юмористов. Отвечать им тем же теледива не стала, но все-таки указала Илье Соболеву на его место, заявив, что могла бы в той же манера отвечать на его юмор, но не стала опускаться до такого уровня. Вообще Боня погрустила над тем, что в последнее время мужчины измельчали и позволяют себе унижать женщин. За мужа-комика вступилась возлюбленная Ильи Соболева, заявив, что в последнее время все стали уж слишком обидчивыми, а потом она сама посмотрела эфир с участием Виктории, и даже немного поняла, почему та обиделась на ее мужа. Возлюбленная юмориста призвала Боню не обращать внимание на комментарии и шутки.
Виктория Боня всюду появлялась в очках. Фото: Global Look Press
«Испортили природную красоту...»
После того, как Виктория Боня появилась на публике в очках, скрыв новое лицо от поклонников, хутейры тут же предположили, что она стесняется своей внешности и комплексует. Вот, что писали подписчики в микроблоге звезды под ее фото после пластики лица.
«Ох уж этот кризис среднего возраста», — misbehaveeee.
«Виктория! Откуда столько необходимости переделывать в себе, прокалывать, резать, операции?! Какое-то неприятие себя, поиски себя», — interoksana.
«Странно одно! Вика рассказывает про медитации и раскрытие себя, а на самом деле что?! Нелюбовь своего тела, все пытается улучшать себя, боится старости. Эх, уровень осознания у Виктории очень низок», — pro.kino.
«Не пойму, чего так все взъелись?! Все ок, отек проходит», — oksiklife_.
«Мне жаль, что такую внешность испортили. Был же идеальный рот, ну это что за спасательный круг теперь. Была шикарная женщина, зачем??» — viktoriiakarmenn.
«Мама Мия, даже через очки видно, что она сделала с собой! Брови поднялись, губы вообще кажется будет не очень», — lese.nok16.
«Мне очень жаль, но вы Боня и до пластики была красивой женщиной. Испортили свою природную красоту!» — tomysik34.
Виктория Боня до пластики. Фото: соцсети, скриншот
«Удалась ли операция...»
Сама Виктория Боня еще до пластики показывала себя в микроблоге, совсем не стесняясь того, что у нее видны мимические морщины, синяки под глазами и прочие несовершенства.
Такие снимки модель считает вполне естественными, ведь она была в горах, где нет ни стилиста, ни парикмахера, ни визажиста. Свое лицо без макияжа теледива считала вполне привлекательным.
Виктория Боня после пластики. Фото: соцсети, скриншот
«Ну что, друзья! Вот она Я. Спустя ровно три месяца после операции у гениального врача! Без фильтра уже почти без отеков. Только сейчас можно обсуждать, удалась ли операция и стоила ли она того…» — ответила Виктория Боня тем, кто раньше времени писал о ее новой внешности.
Поклонники модели ее тут же поддержали.
«Минус 20 лет! Но я бы в жизни на такое не решилась. Но речь и не обо мне!! До было тоже прекрасно, виделись летом», — пишет блогер karneeva_elena.
«Вика, считаю все прекрасно! И будет еще лучше! Мало времени прошло. А те, кто пишет гадости, это люди, которые не знают, какой это труд, следить за собой!» — подметила дизайнер одежды foka.svetlana_.
«Помимо того, что круто выглядишь, я в восторге от твоего отношения к хейту и смелости, конечно!» — добавила kseniiaburda.
«Ну все никак на себя не насмотрится! Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи! Кто красивей меня на свете?» — alya_buharova_.
Виктория Боня. Фото: соцсети, скриншот
Виктория Боня дала понять, что теперь она планирует отдых в Дубае. Видимо, на пляже теледива собирается щеголять своей новой внешностью перед иностранцами.
«Лицо замечательное! А, что делать с внутренними органами и телом, им все равно 44», — dia_zhuu.
«Кто бы что не говорил, а хирург классный результат сделал. Да и сама Вика очень красивая», — anna.moroz.ko.
«Ну просто девочка», — ylea_cereseu.
«Отеки сошли, личико идеальное! А вы не знаете, куда делись те старые несчастные тетки, которые писали гадости под каждым фото, что после операции стали похоже на Успенскую?! Они не выдержали этого?!» — anasteisha_ana__.
«Лицо такое красиво и молодое, у вас лучший результат среди всех пластических операций знаменитостей», — aleksa_polskaya.