«А вы не знаете, куда делись те старые тетки, которые писали гадости?»: в Сети обсуждают новую внешность Виктории Бони — отеки сошли

Виктория Боня развернула целое шоу и неплохо пропиарилась на своей пластической операции, показав результаты преображения. Звезда «Дома-2» согласилась лечь под нож хирурга ради вечной молодости. И как подметила часть ее поклонников, теперь экс-возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита, выглядит как девочка.

Глумились, а теперь молчат

Хейтеры не упустили случая подколоть знаменитость, когда та после операции на лице стала появляться на публике в темных очках, пряча отеки. Общественность смаковала подробности, оценивая каждый новый выход в свет теледивы. Так, над Викторией Боней подшучивал даже комик Илья Соболев и муж гимнастки Ляйсан Утяшевой шоумен Павел Воля. Модель стала гостьей их шоу, нарвавшись на смешки и подколки со стороны юмористов. Отвечать им тем же теледива не стала, но все-таки указала Илье Соболеву на его место, заявив, что могла бы в той же манера отвечать на его юмор, но не стала опускаться до такого уровня. Вообще Боня погрустила над тем, что в последнее время мужчины измельчали и позволяют себе унижать женщин. За мужа-комика вступилась возлюбленная Ильи Соболева, заявив, что в последнее время все стали уж слишком обидчивыми, а потом она сама посмотрела эфир с участием Виктории, и даже немного поняла, почему та обиделась на ее мужа. Возлюбленная юмориста призвала Боню не обращать внимание на комментарии и шутки.