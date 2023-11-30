Как Алина Алексеева была фетиш-моделью, стала звездой сериала «Ольга» и голодала в Африке

Алина Александровна Алексеева родилась в обычной московской семье 21 августа 1988 года. С детства занималась бальными танцами, успевала совмещать музыкальную школу и театральную студию, хорошо училась в школе. И собиралась выбрать творческую профессию.
Алина Алексеева (справа) в детстве с подругой. Фото: соцсети
Так и случилось — по окончании школы она легко стала студенткой режиссерского факультета ГИТИСа. Во время учебы в вузе начала развиваться как модель, а потом создала собственное шоу, первое в России в стиле бурлеск.
Алина Сталина
В 16 лет Алина стала работать моделью для фотосессий и рекламы корсетов. Затем снимки модели Диты Фон Тиз вдохновили ее на идею о разработке костюмов в стиле фетиш, она выступила лицом этой кампании. Стройная фигура, рост — 171 см и вес —56 кг, обеспечили ей успех на этом поприще. Ее стали приглашать на съемки в мужские журналы. Для участия в фотосессиях и перфомансах Алексеева взяла псевдоним Алина Сталина.
Алина Алексеева в бурлеск-шоу. Фото: соцсети А. Алексеевой
С этим псевдонимом Алина в 2012 году сыграла в опере «Сверлийцы» своего преподавателя Бориса Юхананова русалку.
Алина Алексеева в роли Русалки. Фото: соцсети А.Алексеевой
Затем Алексееву пригласили сниматься в клипах. Она появилась в видео отечественных альтернативных групп «Биопсихоз», DEFORM, «БеZумные Усилия».
Кинокарьера
В вузе Алина дебютировала в кино. Она появилась в эпизодах сериалов «Кухня», «Деньги» и «Дружба народов». В 2015 году, окончив вуз, Алексеева снялась сразу в двух проектах — «Про любовь» и «Страна чудес».
Алина Алексеева в сериале «Вечный отпуск». Кадр из сериала
Прорыв в карьере Алины случился в 2016 году. Она снялась в комедийном телесериале «Вечный отпуск», а также сыграла одну из главных ролей в сериале «Ольга», первый сезон которого стал лучшим проектом года, а по итогам 2017-го два следующих сезона получили призы Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинациях «Лучший комедийный сериал» и «Лучший сценарий».
Алина Алексеева в сериале «Ольга». Кадр из сериала
В 2018 году Алексеева снималась в сериале «Оптимисты», затем — в комедии «Год свиньи», которая вышла в канун нового, 2019 года. Тогда же на экранах появилась биографическая лента «Дау» про физика Льва Ландау, в которой актриса снималась еще в 2011 году. Затем с участием Алины зрители увидели картины «Папа, сдохни», «Пекарь и красавица», «Магомаев».
Алина Алексеева на съемках сериала «Роддом». Фото: соцсети А. Алексеевой
В 2020 году Алексеева снялась в новогодней комедии «Самый Новый год!», следом — в сериалах и кино «Настя, соберись!», «Нефутбол». «Родком-2», «Беспринципные-3», «Эскортница» «Елки-иголки».
Другие проекты
Актриса стала телеведущей и вела тревел-шоу «Мама Russia» с музыкантом МС Дони, посетив несколько российских регионов. И вскоре сама стала участницей популярного реалити-шоу «Форт Боярд».
Алина Алексеева в шоу «Звезды в Африке». Фото: соцсети А. Алексеевой
В 2022 году Алексеева приняла участие в шоу «Звезды в Африке» и, несмотря на страхи, смогла достойно заявить о себе.
Личная жизнь
В сериале «Вечный отпуск» Алина снималась с Константином Крючковым, жена которого — полная тезка актрисы. И с того момента девушек часто путают. Хотя супруга Крюкова далека от кино и занимается юриспруденцией.
Алина Алексеева и Дмитрий Кузнец занимались фастфуд-бизнесом. Фото: соцсети А. Алексеевой
А актриса Алексеева старается беречь личную жизнь от лишних взглядов. Известно, что в 2015 году она встречаться с журналистом Дмитрием Кузнецом, с которым также начала деловые отношения: они основали лавку крафтовых бургеров «Мясник и его девочка». Сначала готовили дома на кухне, потом открыли производство и даже точки общепита на фуд-кортах. Но в 2018 году этот проект, на который Алина, к слову, потратила гонорар от сериала «Ольга», закрылся.
Карьера сегодня
Весной 2023 года на экраны вышел пятый, последний сезон сериала «Ольга», принесший широкую известность Алексеевой. А осенью поклонники смогли увидеть любимую актрису в сказке «По щучьему велению», в которой Алина исполнила роль царской дочки Анфисы.
Также Алексеева задействована в проектах «Развод по расчету», «Сидоровы».
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