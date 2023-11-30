Как Алина Алексеева была фетиш-моделью, стала звездой сериала «Ольга» и голодала в Африке

Так и случилось — по окончании школы она легко стала студенткой режиссерского факультета ГИТИСа. Во время учебы в вузе начала развиваться как модель, а потом создала собственное шоу, первое в России в стиле бурлеск.

Алина Сталина

В 16 лет Алина стала работать моделью для фотосессий и рекламы корсетов. Затем снимки модели Диты Фон Тиз вдохновили ее на идею о разработке костюмов в стиле фетиш, она выступила лицом этой кампании. Стройная фигура, рост — 171 см и вес —56 кг, обеспечили ей успех на этом поприще. Ее стали приглашать на съемки в мужские журналы. Для участия в фотосессиях и перфомансах Алексеева взяла псевдоним Алина Сталина.