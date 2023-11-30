Как выглядят и чем занимаются главные выпускники первой «Фабрики звезд»: кому позор, а кому слава

Первая «Фабрика звезд» на Первом канале, пожалуй, была одной из самых запоминающихся. В начале 2000-х подобных шоу не существовало, и внимание россиян было целиком и полностью приковано к вечерним телеэкранам.
Там юные таланты не только соревновались в умении исполнять музыкальные композиции, но и показывали прямое реалити своего сосуществования в общежитии проекта.
Группа «Фабрика»
Озорные девчонки из группы «Фабрика» Ирина Тонева, Сати Казанова, Александра Савельева и Мария Алалыкина запомнились зрителям всерьез и надолго. В настоящий момент в коллективе до сих пор работает только Ирина Тонева. Сати Казанова вышла замуж за итальянца и преподает йогу, с музыкой почти покончила.
Саша Савельева замужем за актером Кириллом Сафоновым, воспитывает от него сына и живет на две страны, Россию и Израиль, полностью посвятила себе семье, пока малыш подрастает. Изредка выступает на концертах.
Мария Алалыкина — самая загадочная фигура из девичьей тройки. Ее судьба неизвестна до конца. Она не только попрощалась с эстрадой, но и не появляется в социальных сетях, запретила близким общаться с прессой.
Уйдя из группы, она вышла замуж за мусульманина, приняла ислам и взяла имя Марьям. Семейной идиллии не получилось, в один момент она застала своего мужа с лучшей подругой.
После развода звезда опять вышла за мусульманина из Дагестана. Как она живет в настоящий момент, мало кому известно. Как пишет КП, согласно инсайдерским данным, в данное время она преподает арабский язык.
Маша-Марьям Алалыкина. Фото © КП
Коллектив «Корни»
Параллельно с «Фабрикой» из фабрикантов-парней сформировали второй коллектив — группу «Корни». И он тоже существует до сих пор, хотя это может многих удивить, ведь музыкантов давно не показывают на ТВ, да и об их новых хитах ничего не слышно.
Александр Бердников и Алексей Кабанов все еще работают в коллективе. А вот Александр Артемьев и Александр Асташенок покинули проект еще в 2010 году. Артемьев пытается построить сольную карьеру, а Асташенок закончил в 2014 году ГИТИС и строит карьеру актера, снявшись уже более чем в 20 фильмах. Но и музыкальную карьеру не бросает тоже.
Группа «Корни» в наши дни: Александр Бердников, Алексей Кабанов, Дмитрий Пакуличев. Фото: Global Look Press
Михаил Гребенщиков
Яркой одиночной звездочкой был на «Фабрике» Михаил Гребенщиков. Но бурно взлетев, он больно ударился о землю. Певец продолжал выступать и писать песни, но много лет не был никому интересен. Однако в какой-то момент его вдруг заметила сама Алла Пугачева и пригласила работать музыкальным креативным продюсером в свою мастерскую эстрадного искусства «Рецитал клуб».
Гребенщиков не мог поверить в чудо и с радостью взялся за работу, однако в 2017 году его с треском уволили. На музыканта пожаловались родители юных дарований, которым не понравился его тон. Никаких оправданий артиста Пугачева слушать не захотела и просто выдворила Гребенщикова за дверь.
Борис Гребенщиков и Алла Пугачева. Фото: соцстети Михаила Гребенщикова
Никита Малинин
Про старшего сына Александра Малинина Никиту, который стал известен именно во время первой «Фабрики», российские зрители вновь вспомнили во время просмотра шоу «Две звезды. Отцы и дети» в 2021 году на Первом канале. Однако артист на самом деле ни на миг не прекращал свою творческую деятельность. Просто она была гораздо скромнее родительской.
Его приглашают на корпоративы, праздники города, открытия торговых центров. Максимальный гонорар артиста, по данным КП, около 4 тысяч евро, в то время как отец берет в 10 раз больше.
Детей у 42-летнего артиста нет, а вот женат он уже 20 лет, но не показывает супругу поклонникам.
Никита Малинин сегодня. Фото: Global Look Press
Источник: КП, «Аргументы и факты», «Википедия», «Я – капиталист».
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