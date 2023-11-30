Как выглядят и чем занимаются главные выпускники первой «Фабрики звезд»: кому позор, а кому слава

Первая «Фабрика звезд» на Первом канале, пожалуй, была одной из самых запоминающихся. В начале 2000-х подобных шоу не существовало, и внимание россиян было целиком и полностью приковано к вечерним телеэкранам.

Там юные таланты не только соревновались в умении исполнять музыкальные композиции, но и показывали прямое реалити своего сосуществования в общежитии проекта.

Группа «Фабрика»

Озорные девчонки из группы «Фабрика» Ирина Тонева, Сати Казанова, Александра Савельева и Мария Алалыкина запомнились зрителям всерьез и надолго. В настоящий момент в коллективе до сих пор работает только Ирина Тонева. Сати Казанова вышла замуж за итальянца и преподает йогу, с музыкой почти покончила.

Саша Савельева замужем за актером Кириллом Сафоновым, воспитывает от него сына и живет на две страны, Россию и Израиль, полностью посвятила себе семье, пока малыш подрастает. Изредка выступает на концертах.

Мария Алалыкина — самая загадочная фигура из девичьей тройки. Ее судьба неизвестна до конца. Она не только попрощалась с эстрадой, но и не появляется в социальных сетях, запретила близким общаться с прессой.

Уйдя из группы, она вышла замуж за мусульманина, приняла ислам и взяла имя Марьям. Семейной идиллии не получилось, в один момент она застала своего мужа с лучшей подругой.

После развода звезда опять вышла за мусульманина из Дагестана. Как она живет в настоящий момент, мало кому известно. Как пишет КП, согласно инсайдерским данным, в данное время она преподает арабский язык.