Тайны личной жизни Руслана Сасина: как звезда сериала «След» нашел свою любовь и похудел на 60 кг

Смешной толстячок Цлав в «Солдатах», отвязный хулиган в «Зайцев =1», умный и серьезный Андрей Холодов в «Следе», — все эти роли Руслана Сасина сделали его кумиром миллионов девушек.
Сын строителя — «золотые руки»
Руслан Сасин в детстве. Фото: страница ВК Екатерины Ручкиной
Руслан Сасин родился 19 апреля 1982 года в Москве. Отец-строитель с ранних лет обучал его всему, что умел сам, так что Руслан — человек, о котором можно сказать «золотые руки». Он умеет починить и отремонтировать буквально все — от стиральной машины до телевизора. Его любимыми предметами в школе были литература и история. Аттестат с хорошими оценками и способности позволили юноше поступить на актерский факультет Международного славянского института.
Театральная карьера
Руслан Сасин в роли рядового Цлава. Фото: кадр из сериала «Солдаты»
А после окончания института молодой актер был принят в труппу Классного театра — на его сцене ставились спектакли для детей. Там Руслан на протяжении двух лет играл Гудвина в «Волшебнике Изумрудного города», пирата Слепого Пью в «Острове сокровищ», Незнайку и других сказочных персонажей. Кроме того, ему доставались роли в «Мертвых душах», «Ревизоре» и других спектаклях для подростков.
Сериал «Солдаты» и другие роли в кино
Руслан Сасин в сериале «Зайцев +1». Фото: кадр из сериала
В 2005 году Руслан Сасин впервые появился на экране в сериале «Солдаты», который к тому времени уже стал популярным, он сыграл военнослужащего-срочника — Вадима Цлава. Персонаж Руслана быстро завоевал симпатию зрителей. Вчерашний «маменькин сынок», Цлав приезжает в часть с увесистым рюкзаком провизии.
Его любовь к вкусное еде создает в сериале множество забавных ситуаций, каждый эпизод с участием Сасина становился удачным, и героя решено было оставить и в следующих сезонах. Руслан задержался в «Солдатах» до 2013 года. За это время его персонаж из наивного новичка превратился в опытного «деда», к тому же стал крутым бизнесменом, открыв кафе в офицерском общежитии.
Молодого актера, ставшего восходящей звездой, начали приглашать и в другие проекты. Зрители увидели его в комедии «Никто не знает про секс», в фильме «Сердцеедки», в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»
Сериал «След»
Руслан Сасин в роли Андрея Холодова. Фото: кадр из сериала «След»
И все же главным проектом для Руслана Сасина стал криминальный сериал «След». Его герой, программист Андрей Холодов, совсем не похож на хитроватого и ленивого Вадима Цлава из «Солдат». Нет, Андрей — профессионал высочайшего уровня, на него можно положиться в самых сложных делах, потому что он ответственно относится ко всему, что делает.
Еще один персонаж, принесший Руслану всенародную известность и любовь, — один из братьев Хомяковых в сериале «Зайцев +1». Очень уж смешным получился в его исполнении образ избалованного «мажора» и развязного хулигана. Сериал показывался по ТВ с 2011 по 2014 годы. А в 2017-м поклонники смогли увидеть любимого артиста в музыкальной комедии «Танцы на высоте».
Сколько зарабатывает Руслан Сасин
По данным СМИ, заработок актеров сериала «След» составляет от 50 до 100 тысяч рублей за один съемочный день. При этом смена чаще всего длится 12 часов, а в неделю группа работает 5–6 дней. Более точные цифры участники «Следа» не называют, но и без того понятно: актеры одного из самых популярных на ТВ проектов зарабатывают достаточно, чтобы ни в чем не нуждаться.
Личная жизнь Руслана Сасина
Девушка Руслана. Фото: соцсети Руслана Сасина
Симпатичный, хотя и не обладающий модельными параметрами (при росте 170 см Сасин долгое время весил 137 кг) актер давно имеет свою армию поклонниц. Особенно его популярность выросла после участия в сериале «След» — девушки буквально влюбились в умного, серьезного и ответственного героя Руслана.
Многим интересно узнать, женат ли Руслан, что вообще происходит в его личной жизни? На подобные вопросы Руслан отвечать не любит, объясняя, что все свое время проводит на съемочной площадке, поэтому на что-то другое не остается буквально ни минуты. Мечта актера вот уже многие годы — банально выспаться.
Руслан Сасин до похудения. Фото: соцсети Руслана Сасина
Правда, иногда у него все же выпадают свободные часы или даже вечера. И тогда Руслан отправляется гулять по родной Москве, с удовольствием посещает музеи и выставки, смотрит театральные спектакли… Любит он и посидеть в хорошем кафе, и побродить за городом, на природе.
Что же касается подробностей личной жизни, то внимательные подписчики заметили на недавних фотографиях Руслана в его соцсети симпатичную девушку. Она появилась в жизни актера, судя по всему, несколько лет назад: побывала вместе с Русланом в Греции и в других местах. Только вот Сасин не раскрывает поклонникам ни имени подруги, ни рода ее занятий. Интрига сохраняется. По некоторым данным, девушку Руслана зовут Юлией, а познакомились они на одном из проектов, где Юлия работала вторым режиссером.
Как Руслан похудел на 60 килограммов
Руслан Сасин после похудения. Фото: соцсети Руслана Сасина
При этом зрители уверены: будущей жене Руслана несказанно повезло, потому что он не только умеет делать все по дому, но и прекрасно готовит. Никаких диет Руслан до недавнего времени не признавал — он всегда любил вкусно поесть. Но в последнее время актер сбросил несколько десятков килограммов, решив перейти на правильное питание и занявшись тренировками.
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Бесконечный «След» и домашние питомцы
Сериал «След» по праву считается одним из «долгожителей» на российских экранах. Он идет уже много лет, не теряя своей популярности. И сейчас основная работа Руслана Сасина — съемки в «Следе». При этом он готов сниматься и в других проектах. Ему интересны разноплановые роли, и он давно доказал, что ему по плечу любые образы — от серьезных до комических.
Несмотря на большую загруженность, Руслан находит время для общения с домашними животными: у него живут английский бультерьер Луна и два чихуахуа, которых зовут Фике и Каркуша.
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