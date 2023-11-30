Тайны личной жизни Руслана Сасина: как звезда сериала «След» нашел свою любовь и похудел на 60 кг

В 2005 году Руслан Сасин впервые появился на экране в сериале «Солдаты», который к тому времени уже стал популярным, он сыграл военнослужащего-срочника — Вадима Цлава. Персонаж Руслана быстро завоевал симпатию зрителей. Вчерашний «маменькин сынок», Цлав приезжает в часть с увесистым рюкзаком провизии.

Его любовь к вкусное еде создает в сериале множество забавных ситуаций, каждый эпизод с участием Сасина становился удачным, и героя решено было оставить и в следующих сезонах. Руслан задержался в «Солдатах» до 2013 года. За это время его персонаж из наивного новичка превратился в опытного «деда», к тому же стал крутым бизнесменом, открыв кафе в офицерском общежитии.

Молодого актера, ставшего восходящей звездой, начали приглашать и в другие проекты. Зрители увидели его в комедии «Никто не знает про секс», в фильме «Сердцеедки», в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»

Сериал «След»