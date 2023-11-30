Женский взгляд Оксаны Пушкиной: предательство первой любви и новое счастье

В студии программы «Женский взгляд Оксаны Пушкиной» побывало немало интересных людей. И каждый из них рассказывал свою уникальную историю о взлетах и падениях, о любви и предательстве, о жизни и смерти.
В судьбе Оксаны Пушкиной тоже было немало перипетий. Когда-то она тяжело пережила развод родителей, а уже потом старалась спасти свою семью с человеком, который когда-то стал ее наставником и защитником, первой настоящей любовью. Но иногда мечты о вечной любви разбиваются о суровую реальность…
Детство и развод родителей
Оксана Пушкина появилась на свет 10 мая 1963 года в Петрозаводске. Ее отец являлся тренером сборной российских легкоатлетов. А мама работала корреспондентом новостной программы на телевидении.
В десятилетнем возрасте Оксана занималась художественной гимнастикой, а уже в 14 лет стала мастером спорта. Параллельно Пушкина увлекалась музыкой и прекрасно играла на рояле.
Но в итоге Оксана выбрала совершенно другое направление. В 1981 году она поступила на факультет журналистики Ленинградского университета.
Во время студенчества Пушкина пережила первую серьезную психологическую травму: ее родители развелись. В интервью изданию «Семь дней» женщина призналась, что когда в 17 лет узнала о разрыве отца и матери, села за руль родительской машины и просто хотела разбиться только для того, чтобы семья соединилась.
«Давя на газ, представляла себе идиллическую картинку. Я на больничной койке, и возле меня они сидят вместе, рядышком. Хорошо, что сотрудники ГАИ меня остановили», — вспоминала Оксана Пушкина.
Развод родителей повлек за собой и материальные сложности. В новой семье у отца родился ребенок, и у него уже просто не оставалось денег, чтобы помогать взрослой дочери. А тем временем она стала работать уборщицей на молочной кухне, куда приходила в шесть утра. После такой работы Оксана шла в институт. Причем, несмотря на такой график работы и интенсивные занятия, училась она хорошо.
Оксана Пушкина с мамой в детстве. Фото: соцсети Оксаны Пушкиной
Карьера журналиста Оксаны Пушкиной началась по воле случая. Посмотрев документальный фильм «Дети раздоров», девушка решила написать письмо в редакцию, поделившись личной тяжелой историей развода родителей. Видимо, письмо вышло настолько пронзительным и при этом по-журналистки отточенным, что ведущий Владислав Коновалов, один из авторов кинокартины, проговорил с ней шесть часов, признавшись, что Оксана — это он, только двадцать лет назад, а потом предложил девушке работать вместе.
Как вспоминала Пушкина, Владислав стал ее наставником, учил профессии, иногда довольно жестко, но при этом и защищал от всех. Девушка чувствовала, что постепенно влюбляется и хотела быть только с этим мужчиной, которого почему-то называла Вадимом. А впоследствии Владислав Коновалов женился на ней. Но об этом чуть позже.
Учеба и первые успехи
После окончания университета Оксана работала в Молодежной редакции Ленинградского телевидения (ныне «Пятый канал»), вела программы «Человек результата» и «Госпожа Удача».
В 1993 году Оксана училась и стажировалась в Америке, трудилась корреспондентом на местном телеканале ABC. В США Оксана Пушкина познакомилась и подружилась с прославленной фигуристкой Ириной Родниной. А вернувшись в Россию спустя четыре года, Оксана посвятила Ирине спецвыпуск программы «Взгляд».
А затем идея спецвыпуска о судьбе человека переросла в целый цикл программ на эту тему и стала называться «Женские истории Оксаны Пушкиной». Он выходил с 1997 по 1999 годы на канале ОРТ (ныне Первый канал).
Потом Оксана Пушкина появилась с аналогичным проектом «Женский взгляд Оксаны Пушкиной» на канале НТВ. Интересно, что на ОРТ проект закрывать не стали, пригласив в качестве ведущей однофамилицу Оксаны — Татьяну Пушкину. Однако, несмотря на смену ведущей, в 2001 году шоу было все равно закрыто.
Оксана Пушкина в программе «Женский взгляд Оксаны Пушкиной». Фото: телеканал НТВ
Вскоре Оксана Пушкина была награждена премией «Олимпия», которая вручается женщинам, добившимся больших успехов в работе.
В 2013 году на Первом канале выходил проект ведущей «Я подаю на развод», однако вскоре он был закрыт по неизвестным причинам.
Весной 2016 года Оксана Пушкина вела передачу «Зеркало для героя» на канале НТВ, однако и она не продержалась в эфире долго.
Оксана Пушкина и Алексей Ягудин в шоу «Звезды на льду». Фото: Первый канал
Нельзя не упомянуть и об участии Оксаны Пушкиной в шоу «Звезды на льду» в 2006 году, где она выступала в паре с Алексеем Ягудиным. Пара нередко ссорилась, но в итоге ведущая и фигурист нашли общий язык.
Общественная деятельность
Помимо телевизионной, Оксана Пушкина сумела сделать и политическую карьеру. Так, в 2015 году она становится уполномоченной по правам ребенка в Московской области. Следующий этап – должность депутата Госдумы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва от партии «Единая Россия».
Оксана Пушкина являлась зампредседателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей и представителем по женскому предпринимательству во Всемирном банке в рамках G20. Также по поручению Вячеслава Володина участвовала в доработке законопроекта «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин».
Оксана ратовала за внедрение закона, направленного на борьбу с домашним насилием, и за появление бэби-боксов.
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Оксана Пушкина с коллегами по Госдуме. Фото: Global Look Press
В 2020 году Оксана Пушкина получила награду «Женщины года» журнала Glamour как соавтор законопроектов по борьбе с домашним насилием. В 2021 году известная телеведущая закончила свою депутатскую карьеру.
Муж Владислав Коновалов
В браке со своим мужем Владиславом Коноваловым, о котором упоминалось выше, Оксана Пушкина прожила 27 лет. Казалось бы, что все было идеально. После окончания журналистской карьеры Владислав Коновалов стал заниматься бизнесом, семья жила в шоколаде: дорогие вещи, интересные поездки. В этом союзе родился сын Артем.
Но однажды женщина узнала, что ее любимый муж жил на две семьи. Как вспоминала Оксана в интервью изданию «Семь дней», в один из дней на Артема в соцсетях вышел его однофамилец. Какое-то время они общались, а потом парень спросил: «А ты знаешь, что я твой брат? Родители против нашего общения, но я предлагаю дружить». По словам Оксаны, Артем держал полученную информацию в тайне около года.
А она же знала об измене мужа давно, еще когда сын был маленьким. Чтобы не было так больно, какое-то время решила пожить в Америке. Потом вернулась в Россию, вплотную занялась журналистикой, а у мужа меж тем рухнул бизнес. Как вспоминала Оксана Пушкина, супруг ни одним движением не показал, как ему было плохо: не спился и даже не закурил.
Оксана Пушкина и Владислав Коновалов в молодоси. Фото: Global Look Press
Но однажды тяжело заболел, возникли проблемы с сосудами сердца. Мужчину экстренно прооперировали, ввели стенты. А после операции ему сказали: «Вас спасла Оксана. Еще несколько минут, и вы бы ушли из этого мира».
Но брак все равно был обречен. Оксана знала, что измены со стороны мужа сопровождали всю их семейную жизнь. И когда-то надо было поставить точку. Однажды Владислав просто исчез из дома, не оставив даже записки. Официально же пара развелась на 27 году брака.
А 11 июля 2023 года Владислава Коновалова не стало. Ему было 80 лет.
«Десять дней назад ушел из жизни выдающийся журналист, обладатель отечественных и международных профессиональных наград. Мой учитель, мой коллега и моя первая настоящая любовь. Мы прожили вместе 27 лет, потом наши пути разошлись», - написала телеведущая в соцсетях.
Алексей Широких
Однако потом Оксана Пушкина все же нашла свое личное счастье с вице-президентом крупного банка Алексеем Широких, который моложе телеведущей на пять лет. Познакомились они благодаря переписке в Twitter.
Пара встречалась два года, а 9 октября 2012 года официально поженились. Впрочем, на этой истории есть темные пятна. До женитьбы на Оксане Алексей был женат на женщине по имени Юлия, с которой прожил свыше 20 лет и которая в свое время переехала за ним в США.
Оксана Пушкина и Алексей Широких. Фото: соцсети Оксаны Пушкиной
«Еще на стадии переписки Алексей сказал, что женат, но семейные отношения переживают кризис и постепенно сходят на нет». «Я подумала тогда: мне лично этого ничего не надо. Хочешь — завоевывай. Леша оказался настойчивым и целеустремленным», —рассказывала телеведущая в одном из своих интервью.
А сама Юлия рассказывала, что на самом деле жила с мужем в мире и согласии. Но когда он захотел остаться с Оксаной Пушкиной, не стала удерживать его, что-то выяснять, скандалить и требовать.
Оксана Пушкина. Фото: Global Look Press
Рост и вес
Рост Оксаны Пушкиной - 165 сантиметров, вес - 63 килограмма.
Оксана Пушкина сейчас
Сейчас Оксана Пушкина занимается проблемами насилия и гендерного равенства. В соцсетях по этим вопросам к ней обращаются разные люди. И телеведущая по возможности старается помочь им, не обойдя никого своим вниманием.
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