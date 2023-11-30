Женский взгляд Оксаны Пушкиной: предательство первой любви и новое счастье

В студии программы «Женский взгляд Оксаны Пушкиной» побывало немало интересных людей. И каждый из них рассказывал свою уникальную историю о взлетах и падениях, о любви и предательстве, о жизни и смерти.

В судьбе Оксаны Пушкиной тоже было немало перипетий. Когда-то она тяжело пережила развод родителей, а уже потом старалась спасти свою семью с человеком, который когда-то стал ее наставником и защитником, первой настоящей любовью. Но иногда мечты о вечной любви разбиваются о суровую реальность…

Детство и развод родителей

Оксана Пушкина появилась на свет 10 мая 1963 года в Петрозаводске. Ее отец являлся тренером сборной российских легкоатлетов. А мама работала корреспондентом новостной программы на телевидении.

В десятилетнем возрасте Оксана занималась художественной гимнастикой, а уже в 14 лет стала мастером спорта. Параллельно Пушкина увлекалась музыкой и прекрасно играла на рояле.

Но в итоге Оксана выбрала совершенно другое направление. В 1981 году она поступила на факультет журналистики Ленинградского университета.

Во время студенчества Пушкина пережила первую серьезную психологическую травму: ее родители развелись. В интервью изданию «Семь дней» женщина призналась, что когда в 17 лет узнала о разрыве отца и матери, села за руль родительской машины и просто хотела разбиться только для того, чтобы семья соединилась.

«Давя на газ, представляла себе идиллическую картинку. Я на больничной койке, и возле меня они сидят вместе, рядышком. Хорошо, что сотрудники ГАИ меня остановили», — вспоминала Оксана Пушкина.

Развод родителей повлек за собой и материальные сложности. В новой семье у отца родился ребенок, и у него уже просто не оставалось денег, чтобы помогать взрослой дочери. А тем временем она стала работать уборщицей на молочной кухне, куда приходила в шесть утра. После такой работы Оксана шла в институт. Причем, несмотря на такой график работы и интенсивные занятия, училась она хорошо.