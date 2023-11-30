Как актер из «Черной любви» Каан Урганджиоглу смог завоевать сердца миллионов телезрительниц по всему миру

Детство и юность
В Измире 8 мая 1981 года появился новый житель. Им стал Каан Урганджиоглу.
Семья мальчика была обеспеченной. Это позволило юноше окончить одну из частных школ Турции. С детства Каан тянулся к творчеству. Учась в школе, он принимал участие во всех школьных постановках. Во время своего самого первого выступления, которое состоялось в семь лет, Урганджиоглу так разволновался, что забыл текст. Однако тут же собрался и начал заново.
Одним из самых больших увлечений юности Каана были лошади. Все свободное время он проводил в измирском конному клубе, где занимался конным спортом.
Каан Урганджиоглу обожает лошадей. Фото: соцсети Каана Урганджиоглу
После школы будущий артист поступил в американский колледж. В США вместе с ним перебрались и его родители.
В 19 лет Урганджиоглу вернулся в Турцию и поступил в Университет Мармара на экономический факультет.
Как раз в это время в семье Каана начались финансовые трудности, и молодому человеку пришлось искать способы заработка. Эффектная внешность и рост 182 см позволили ему стать моделью для мужских журналов. Турецкая знаменитость попал на обложки таких журналов, как All, InStyle. На какое-то время парень даже приостановил обучение в университете, но позже все же восстановился и получил диплом.
Когда портрет юноши в очередной раз появился в журнале, его заметил продюсер Абдулла Огуз и пригласил работать в свой новый проект. Дебют в кино начался в 2002 году с главной роли в фильме «Караоглан». Несмотря на занятие актерским мастерством в школьные годы, актеру не хватало навыков и пришлось вернуться в Нью-Йорк, чтобы пройти полугодовые курсы в театральной студии Stella Adler Academy of Acting & Theatre.
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Актер Каан Урганджиоглу с любимой бабушкой. Фото: соцсети Каана Урганджиоглу
Карьера в кино
Когда актерское образование было получено, Каан занялся своей карьерой. Он регулярно стал появляться в разных турецких сериалах.
2015 год стал успешным для Урганджиоглу. Его пригласили на одну из главных ролей второго плана в многосерийную драму «Черная любовь». Вместе с Кааном в сериале снимались Неслихан Атагюль Догулу и Бурак Озчивит. Роль коварного Эмира стала прорывом в карьере молодого актера.
В 2018 году картина транслировалась на российских телеканалах. Этот сериал стал одним из самых успешных и даже получил международную премию «Эмми» в номинации «Лучшая теленовелла». Каан получил награду Ayaklı Newspaper Awards как лучший актер второго плана.
Каан Урганджиоглу и Неслихан Атагюль Догулу. Фото: кадр из сериала «Черная любовь»
Затем артист ненадолго взял паузу в творческой деятельности. В 2018 году актеру предложили сыграть в первом сезоне шпионского триллера «Джек Райан» студии Paramount Television. Сериал транслировался на канале Amazon Video.
В 2020 году Каан вернулся в турецкие сериалы и принял участие в проекте «Любовь 101». В следующем году фильмография актера пополнилась сериалом «Приговор», где он сыграл главную роль в дуэте с коллегой по «Любви 101» Пынар Дениз. Теленовелла заслужила много наград на турецком телевидении, а исполнители главных ролей получили персональные награды от фонда Engellisiz Hayat Vakfı.
Каан Урганджиоглу и его коллега Хазал Филиз Кючюкесе. Фото: соцсети Каана Урганджиоглу
Личная жизнь
Личная жизнь Урганджиоглу всегда интересовала поклонниц. Самые долгие отношения были у артиста со светской львицей Дерин Мермерси. Но в 2013 году они расстались.
Некоторое время спустя Каан познакомился с актрисой и фотографом Зейнеп Оймак. В 2016 году они был помолвлены и даже познакомили друг друга с родителями. Летом 2017 должна была состояться их свадьба, но пара рассталась.
19 июня 2023 года кинозвезда женился на Бурджу Денизер. По слухам, Бурджу была девушкой друга Каана, который, после того как узнал, что они проводят лето вместе, отписался от актера в соцсетях .
Семья Бурджу Денизер является оператором одного из самых известных ресторанов Стамбула. Красавица владеет бутиком и кафе в Джихангире.
Каан Урганджиоглу и его жена Бурджу Денизер. Фото: соцсети Каана Урганджиоглу
Каан Урганджиоглу в настоящее время
Актер продолжает сниматься в кино. В 2022 году он принял участие в российско-узбекистанском проекте «Позывной «Барон» (рабочее название — «Барон. Возвращение») режиссера Рустама Сагдиева. Каан сыграл вместе Виктором Вержбицким, Игорем Лифановым, Викторией Толстогановой.
На международной интернет-платформе Netflix вышел фильм с участием Урганджиоглу «Ты продолжай жить». Также актер снялся в шпионском триллере Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» вместе с Хью Грантом и Джейсоном Стейтемом.
Турецкий актер Каан Урганджиоглу с братом. Фото: соцсети Каана Урганджиоглу
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