Как актер из «Черной любви» Каан Урганджиоглу смог завоевать сердца миллионов телезрительниц по всему миру

После школы будущий артист поступил в американский колледж. В США вместе с ним перебрались и его родители.

В 19 лет Урганджиоглу вернулся в Турцию и поступил в Университет Мармара на экономический факультет.

Как раз в это время в семье Каана начались финансовые трудности, и молодому человеку пришлось искать способы заработка. Эффектная внешность и рост 182 см позволили ему стать моделью для мужских журналов. Турецкая знаменитость попал на обложки таких журналов, как All, InStyle. На какое-то время парень даже приостановил обучение в университете, но позже все же восстановился и получил диплом.

Когда портрет юноши в очередной раз появился в журнале, его заметил продюсер Абдулла Огуз и пригласил работать в свой новый проект. Дебют в кино начался в 2002 году с главной роли в фильме «Караоглан». Несмотря на занятие актерским мастерством в школьные годы, актеру не хватало навыков и пришлось вернуться в Нью-Йорк, чтобы пройти полугодовые курсы в театральной студии Stella Adler Academy of Acting & Theatre.

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