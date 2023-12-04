Бизнес в Египте, ферма под Липецком и развод: чем сейчас занимается Андрей Чуев из «Дома-2»

Андрей Чуев стал одним из самых ярких участников популярного проекта «Дом-2». Молодой человек был красивым, но острым на язык. Девушки его обожали, мужчины предпочитали не связываться, так как он мог и ответить. За драку, кстати, Чуева даже выгонят с проекта, но об этом позже…
«Я вижу Стаса Пьеху!»
Андрей Чуев на «Доме-2». Фото: кадр из шоу
Впервые в «Дом-2» Чуев пришел летом 2005 года к Марине Кришкунас.
«Я уже вижу Стаса Пьеху», - вскрикнула ведущая Ксения Собчак.
У Чуева была модная прическа - такая, какую носил тогда внук Эдиты Пьехи, 25-летний молодой человек направо и налево раздавал комплименты девушкам шоу, поэтому вечером решено было его оставить.
Андрей приехал в Москву и города Старый Оскол. На тот момент он продавал обувь на городском рынке.
С Мариной у Чуева ничего не получилось, и он привел свою бывшую возлюбленную на «Дом-2». Ей стала Валерия Шевцова. У участников телестройки даже дошло дело до свадьбы. Но невеста сбежала из-под венца, так как Чуев отказался покидать шоу после торжественного события.
Драка, изгнание из шоу и торжественное возращение
Андрей Чуев и Марина Африкантова. Фото: соцсети Марины Африкантовой
Вскоре сердце Андрея заняла Яна Земит. Молодые люди даже хотели пожениться, но все испортила драка Чуева с Романом Третьяковым. По правилам проекта, зачинщик должен был покинуть «Дом-2» тут же, что и произошло. Чуев собрал чемоданы и отправился за периметр.
Правда, «на свободе» парень гулял не долго. Через три года он снова вернулся в «Дом-2», заняв должность менеджера московского кафе «Дома-2». С собой Андрей привел девушку Татьяну Киосею, с которой на тот момент крутил роман.
Первый брак и рождение дочки
Вскоре пара сыграла свадьбу и покинула телестройку. В Москве у них родилась дочь Лиза, молодые люди были счастливы. Но опять не на долго. Отношения дали трещину, пара распалась.
Татьяна уехала с ребенком к родителям, а Чуев снова отправился (вы не поверите) на «Дом-2».
И снова «Дом-2»
На телешоу Чуев стал встречаться с Мариной Африкантовой. Однако в эти отношения мало кто верил, так как приближался конкурс «Человек года» и выглядело это так, как будто молодые люди специально сговорились.
При этом участники сумели убедить зрителей, что их любовь искренняя и заняли первое место. Наградой стала квартира в Москве.
Предпринимательская жилка
Андрей Чуев и Виктория Морозова. Фото: соцсети Виктории Морозовой
Кстати, столичные квадратные метры Чуев сразу продал, а деньги вложил в строительство загородных домов в Подмосковье. Сейчас он строит уже целые коттеджные поселки - какие-то дома продает, а какие-то сдает в аренду и получает пассивный доход.
Также у Чуева есть бизнес в Египте, в этой стране он живет последние годы. Подробности экс-участник «Дома-2» не рассказывает, но это связано с яхтами и лодками.
Второй брак
В настоящее время Андрей женат на Виктории Морозовой, которая младше его в два раза. Чуев построил в Липецкой области ферму, в которой хозяйничают его нынешняя супруга со своей мамой, пока тот находится в Египте.
Периодически он навещает семью, а каждую зиму все вместе переезжают в разные страны, скрываясь от российских холодов.
Виктория родила Чуеву сына Сашу. Мальчик сейчас ходит в детский сад в Дубае.
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