Бизнес в Египте, ферма под Липецком и развод: чем сейчас занимается Андрей Чуев из «Дома-2»

Вскоре сердце Андрея заняла Яна Земит. Молодые люди даже хотели пожениться, но все испортила драка Чуева с Романом Третьяковым. По правилам проекта, зачинщик должен был покинуть «Дом-2» тут же, что и произошло. Чуев собрал чемоданы и отправился за периметр.

Правда, «на свободе» парень гулял не долго. Через три года он снова вернулся в «Дом-2», заняв должность менеджера московского кафе «Дома-2». С собой Андрей привел девушку Татьяну Киосею, с которой на тот момент крутил роман.

Первый брак и рождение дочки

Вскоре пара сыграла свадьбу и покинула телестройку. В Москве у них родилась дочь Лиза, молодые люди были счастливы. Но опять не на долго. Отношения дали трещину, пара распалась.

Татьяна уехала с ребенком к родителям, а Чуев снова отправился (вы не поверите) на «Дом-2».

И снова «Дом-2»

На телешоу Чуев стал встречаться с Мариной Африкантовой. Однако в эти отношения мало кто верил, так как приближался конкурс «Человек года» и выглядело это так, как будто молодые люди специально сговорились.

При этом участники сумели убедить зрителей, что их любовь искренняя и заняли первое место. Наградой стала квартира в Москве.

Предпринимательская жилка