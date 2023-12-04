«Вам и не снилось…»: почему Вера ненавидит девушку своего сына – странная ревность

Если вы видели фильм «Вам и не снилось…», то наверняка вас озадачило поведение Веры Васильевны — мамы Романа Лавочкина. Эта женщина грудью бросается на «защиту» сына-старшеклассника от хрупкой девочки. Вера не скрывает своего возмущения: какая любовь в десятом классе, учиться надо, а «таких Кать у тебя будет миллион!»
Почему же она так напугана и растеряна? Что такого уж страшного в любви шестнадцатилетних? Ведь это самый подходящий возраст для первой влюбленности!
«Бывшая» мужа поселилась по соседству
Фото: кадр из фильма «Вам и не снилось…»
Внимательные зрители, впрочем, понимают: это говорит в Вере не страх перед любовью сына как таковой, а ревность. Дикая, мощная ревность. Прежде всего, она ревнует собственного мужа к его «бывшей» — красотке Люсе, маме Кати. Надо же было такому случиться: Роман влюбился в дочку той самой «принцессы», которая когда-то отвергла Костю Лавочкина! И эта принцесса теперь, оказывается, живет по соседству. Ну как тут Вере спать спокойно?
Фото: кадр из фильма «Вам и не снилось…»
Первая же случайная встреча двух семейств получается бурной, нелепой и смешной. «Вечно больной» Костя, не вылезающий из больничных, тот самый Костя, которому в первых кадрах фильма заботливая жена лечит спину горячим утюгом, проглаживая через полотенце радикулит, внезапно показывает цирковые номера: он лихо перепрыгивает через препятствия и несется к своей первой любви с диким криком «Люся!» И Вера, и их сын Роман, и сама Люся, увидев такое, просто застывают на месте, не в силах проронить ни слова.
Муж сразу заказал себе новый костюм
Фото: кадр из фильма «Вам и не снилось…»
Потом события разворачиваются со скоростью курьерского поезда. «Умирающий» Костя восстает словно птица феникс. Он на глазах молодеет и здоровеет, заказывает в ателье модный костюм — в надежде однажды встретить Люсю и произвести на нее впечатление. Бедная Вера, привыкшая годами ухаживать за проблемным, но тихим и безропотным мужем, в шоке.
Она даже не задумывается о том, что нарядной и счастливой красавице Люсе, наслаждающейся жизнью с молодым любимым мужем, абсолютно не нужен ее Костя. И прежде не был нужен, в молодости, а уж теперь — и подавно!
Нет, Вера уже напридумывала себе разные ужасы: о том, как Костик уходит от нее, позабыв все хорошее, что Вера делала для него все эти годы. Согласитесь, со стороны Кости это как-то совсем некрасиво — демонстрировать интерес к Люсе, не стесняясь собственной семьи. Ну нельзя же так — вприпрыжку, на глазах у всех, бежать, потеряв рассудок, к замужней женщине!
Сын влюбился в дочку «разлучницы»
Фото: кадр из фильма «Вам и не снилось…»
А потом еще и выясняется, что их дети учатся в одном классе. Мало того — Роман влюбился в Катю! Тут уж Верина система безопасности начинает мигать красными лампочками и выть на повышенных оборотах, предупреждая о страшных рисках. Веру можно понять. Одобрить любовь Ромы и Кати — значит, смириться с тем, что теперь в их жизни на постоянной основе появится Люся.
Фото: кадр из фильма «Вам и не снилось…»
Если влюбленные поженятся — с Люсей придется породниться и видеться постоянно! На Веру эта мысль наводит ужас и панику. Нет, подальше, подальше от этого семейства! Любой ценой! Обманом, хитростью, подлостью — плевать, главное — разлучить Романа с этой девчонкой.
Тем более, что «яблоко от яблоньки недалеко падает», и, если Катя пошла в свою маму, можно представить, что для Ромы это окончится душевной травмой. Именно так думает Вера. Она мобилизует на борьбу всех — собственную маму, директора школы…
Вера сражается за семью
Фото: кадр из фильма «Вам и не снилось…»
Можно ли ее за это осуждать? Она борется, как может, за свое семейное счастье — выстраданное, нелегкое, бесценное. Роман — единственный сын, и Вере невыносимо думать, что ему могут причинить боль.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Знаете, а ведь Вера во многом права. Эта женщина вызывает не только искреннее сочувствие — но и уважение. Она делает все, чтобы сохранить спокойствие своей семьи. Она уверена в своей правоте — эту уверенность дает ей любовь к мужу и сыну. Возможно, Вера перестаралась, но в таких вопросах, согласитесь, очень трудно соблюдать меру. И Катю, которая в общем-то ни в чем не виновата, Вера возненавидела, возможно, напрасно. Но иначе она не может.