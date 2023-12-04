«Вам и не снилось…»: почему Вера ненавидит девушку своего сына – странная ревность

Потом события разворачиваются со скоростью курьерского поезда. «Умирающий» Костя восстает словно птица феникс. Он на глазах молодеет и здоровеет, заказывает в ателье модный костюм — в надежде однажды встретить Люсю и произвести на нее впечатление. Бедная Вера, привыкшая годами ухаживать за проблемным, но тихим и безропотным мужем, в шоке.

Она даже не задумывается о том, что нарядной и счастливой красавице Люсе, наслаждающейся жизнью с молодым любимым мужем, абсолютно не нужен ее Костя. И прежде не был нужен, в молодости, а уж теперь — и подавно!

Нет, Вера уже напридумывала себе разные ужасы: о том, как Костик уходит от нее, позабыв все хорошее, что Вера делала для него все эти годы. Согласитесь, со стороны Кости это как-то совсем некрасиво — демонстрировать интерес к Люсе, не стесняясь собственной семьи. Ну нельзя же так — вприпрыжку, на глазах у всех, бежать, потеряв рассудок, к замужней женщине!

Сын влюбился в дочку «разлучницы»