Теща экс-солиста группы «На-на» Владимира Левкина горой за своего зятя: «Во всех домашних перепалках она за меня»

В связи с премьерой комедии «Теща», где мама жены показана в анекдотичном образе волевой и властной женщины, лишь подтверждающим устоявшийся стереотип, Teleprogramma.pro решила узнать, какие же тещи у наших знаменитостей.

Действительно, мама жены – это один из самых ярких персонажей российской культуры. В фольклоре теща представлена неприветливой женщиной, которая постоянно критикует жизнь молодой семьи и вмешивается в нее. А что касается реальности?

«Тещенька» и «зятек»

У Владимира Левкина, бывшего солиста группы «На-на», по его словам, совершенно прекрасная теща.

«Она учительница младших классов, и я ее называю «тещенька», она меня иногда — «зятек». Ну, и по именам: ее Римма зовут, меня Володя. Вот так и живем совершенно спокойно, нормально, и, наверное, в этом кайф».

Мама супруги Владимира много времени посвящает воспитанию их дочери Ники. Бабушка помогает внучке усваивать школьную программу, занимается ее развитием и помогает в бытовых вопросах.