Теща экс-солиста группы «На-на» Владимира Левкина горой за своего зятя: «Во всех домашних перепалках она за меня»

В связи с премьерой комедии «Теща», где мама жены показана в анекдотичном образе волевой и властной женщины, лишь подтверждающим устоявшийся стереотип, Teleprogramma.pro решила узнать, какие же тещи у наших знаменитостей.
Действительно, мама жены – это один из самых ярких персонажей российской культуры. В фольклоре теща представлена неприветливой женщиной, которая постоянно критикует жизнь молодой семьи и вмешивается в нее. А что касается реальности?
«Тещенька» и «зятек»
У Владимира Левкина, бывшего солиста группы «На-на», по его словам, совершенно прекрасная теща.
«Она учительница младших классов, и я ее называю «тещенька», она меня иногда — «зятек». Ну, и по именам: ее Римма зовут, меня Володя. Вот так и живем совершенно спокойно, нормально, и, наверное, в этом кайф».
Мама супруги Владимира много времени посвящает воспитанию их дочери Ники. Бабушка помогает внучке усваивать школьную программу, занимается ее развитием и помогает в бытовых вопросах.
«Мне очень приятно, что она постоянно занимается с Никой, развивает ее не только как учитель, но и как бабушка и прекрасно с ней ладит. Вот это мне больше всего нравится».
Жена Владимира Левкина Марина с мамой и дочерью. Фото: соцсети Марины Левкина (Ичетовкиной)
Теща Левкина за него горой
Если в семье и случаются небольшие конфликтные ситуации, Владимир Левкин не тушуется. Ведь у него есть замечательный защитник, который всегда поддержит, — это его любимая теща. Что и подтверждает своими словами.
«Во всех практически небольших домашних перепалках она за меня».
Продюсер и певец ничего особенно не предпринимал, чтобы наладить отношения с мамой Марины. Главное, по его мнению, быть самим собой.
«Чтобы расположить тещу к себе, надо, наверное, просто быть человеком, вот и все», — считает артист.
Владимир Левкин с женой - певицей и актрисой Мариной Левкина (Ичетовкиной). Фото: Global Look Press
Любишь жену — полюбишь и тещу
Но все же главным секретом своих прекрасных взаимоотношений с родственницей Владимир поделился.
«Теща — это мама жены. И если ты любишь жену, то будешь любить и тещу и тестя, всех в ее окружении. Так же, как жена любит мою маму, сестру и старшую дочь. В этом отношении мне повезло».
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Певица Маруся Левкина с мамой Риммой. Фото: соцсети Марины Левкиной (Ичетовкиной)
Римма всегда готова помочь своему зятю по любым вопросам, даст совет, а иногда и сама обращается за помощью. В семье Левкина так устроено, что все готовы выручить друг друга безоговорочно.
«Могу обратиться за помощью и советом. Никогда никаких проблем. Это вполне возможно и вероятно. Но если она просит иногда открыть теплицу по утрам, потому что я раньше всех встаю, я это делаю без каких-то там пикировок».
Теща живет у Левкиных сезонно
У Владимира большой загородный дом, где нашлось место и для мамы его супруги. Но, по словам солиста, теща живет с ними не постоянно.
«Живем не всегда на одной территории. Летом это одна ситуация, зимой — другая. Периодически видимся. Вот они на концерт приедут с тестем, поэтому все хорошо».
Владимир Левкин с женой Марусей и дочерью Никой. Фото: Global Look Press
Так что певец Владимир Левкин в очередной раз развеял стереотип о злой теще со скалкой в руках.
Напомним, бывший участник группы «На-На», сейчас счастлив в четвертом браке с актрисой Мариной Ичетовкиной, которую ласково зовет Марусей. Артисты очень любят друг друга и хорошо ладят, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте.
Пара поженилась в 2012 году. Вскоре новоиспеченные супруги стали счастливыми родителями дочери Ники.