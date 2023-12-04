Теща экс-солиста группы «На-на» Владимира Левкина горой за своего зятя: «Во всех домашних перепалках она за меня»

Бывший солист группы «На-на» Владимир Левкин. Фото: Global look Press

Певец Владимир Левкин рассказал Teleprogramma.pro о маме своей жены.

В связи с премьерой комедии «Теща», где мама жены показана в анекдотичном образе волевой и властной женщины, лишь подтверждающим устоявшийся стереотип, Teleprogramma.pro решила узнать, какие же тещи у наших знаменитостей.

Действительно, мама жены – это один из самых ярких персонажей российской культуры. В фольклоре теща представлена неприветливой женщиной, которая постоянно критикует жизнь молодой семьи и вмешивается в нее. А что касается реальности?

«Тещенька» и «зятек»

У Владимира Левкина, бывшего солиста группы «На-на», по его словам, совершенно прекрасная теща.

«Она учительница младших классов, и я ее называю «тещенька», она меня иногда — «зятек». Ну, и по именам: ее Римма зовут, меня Володя. Вот так и живем совершенно спокойно, нормально, и, наверное, в этом кайф».

Мама супруги Владимира много времени посвящает воспитанию их дочери Ники. Бабушка помогает внучке усваивать школьную программу, занимается ее развитием и помогает в бытовых вопросах.

«Мне очень приятно, что она постоянно занимается с Никой, развивает ее не только как учитель, но и как бабушка и прекрасно с ней ладит. Вот это мне больше всего нравится».

Жена Владимира Левкина Марина с мамой и дочерью. Фото: соцсети Марины Левкина (Ичетовкиной)

Теща Левкина за него горой

Если в семье и случаются небольшие конфликтные ситуации, Владимир Левкин не тушуется. Ведь у него есть замечательный защитник, который всегда поддержит, — это его любимая теща. Что и подтверждает своими словами.

«Во всех практически небольших домашних перепалках она за меня».

Продюсер и певец ничего особенно не предпринимал, чтобы наладить отношения с мамой Марины. Главное, по его мнению, быть самим собой.

«Чтобы расположить тещу к себе, надо, наверное, просто быть человеком, вот и все», — считает артист.

Владимир Левкин с женой - певицей и актрисой Мариной Левкина (Ичетовкиной). Фото: Global Look Press

Любишь жену — полюбишь и тещу

Но все же главным секретом своих прекрасных взаимоотношений с родственницей Владимир поделился.

«Теща — это мама жены. И если ты любишь жену, то будешь любить и тещу и тестя, всех в ее окружении. Так же, как жена любит мою маму, сестру и старшую дочь. В этом отношении мне повезло».

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Певица Маруся Левкина с мамой Риммой. Фото: соцсети Марины Левкиной (Ичетовкиной)

Римма всегда готова помочь своему зятю по любым вопросам, даст совет, а иногда и сама обращается за помощью. В семье Левкина так устроено, что все готовы выручить друг друга безоговорочно.

«Могу обратиться за помощью и советом. Никогда никаких проблем. Это вполне возможно и вероятно. Но если она просит иногда открыть теплицу по утрам, потому что я раньше всех встаю, я это делаю без каких-то там пикировок».

Теща живет у Левкиных сезонно

У Владимира большой загородный дом, где нашлось место и для мамы его супруги. Но, по словам солиста, теща живет с ними не постоянно.

«Живем не всегда на одной территории. Летом это одна ситуация, зимой — другая. Периодически видимся. Вот они на концерт приедут с тестем, поэтому все хорошо».

Владимир Левкин с женой Марусей и дочерью Никой. Фото: Global Look Press

Так что певец Владимир Левкин в очередной раз развеял стереотип о злой теще со скалкой в руках.

Напомним, бывший участник группы «На-На», сейчас счастлив в четвертом браке с актрисой Мариной Ичетовкиной, которую ласково зовет Марусей. Артисты очень любят друг друга и хорошо ладят, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте.

Пара поженилась в 2012 году. Вскоре новоиспеченные супруги стали счастливыми родителями дочери Ники.

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