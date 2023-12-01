Махинации на «Доме-2», тюрьма и блогерство: как живет сейчас Анастасия Дашко

Анастасия Дашко и Сэм Селезнев на «Доме-2». Фото: кадр из шоу

Бывшей возлюбленной Сэма Селезнева уже 40 лет.

Как «Дом-2» разбил ей сердце

Уроженка Салехарда Анастасия Дашко стала участницей популярного проекта «Дом-2» в октябре 2004 года, то есть через полгода со дня старта шоу.

Девушка на Лобном месте заявила, что ей нравятся сразу два парня - Роман Третьяков и Стас Каримов. Однако ни с одним, ни с другим построить отношения у нее не получилось.

Сердце блондинки завоевал мулат Сэм Селезнев, который помог ей поверить, что надежные и добрые мужчины существуют. На «Доме-2» они стали одной из самых крепких пар - числились в фаворитах у зрителей и даже выиграли конкурс, который провозгласил их королем и королевой проекта.

Кроме того, у Насти и Сэма строилась перспективная музыкальная карьера. Они сами сочинили песню «Законы любви» и гастролировали с ней по регионам России.

При этом зрители удивлялись - как вообще молодые люди могли быть вместе, ведь взгляды на жизнь у них кардинально отличались. Дашко не раз заявляла, что устала от публичности и хочет семью, детей. Однако Селезнев настаивал, что им еще рано об этом думать, надо лучше узнать друг друга.

На этом фоне у Насти и Сэма возникали крупные скандалы. Личная жизнь рушилась, а рейтинги канала росли. 

Махинация на «Доме-2» и изгнание

Анастасия Дашко в программе у Андрея Малахова. Фото: кадр из шоу

В 2008 году на «Доме-2» объявили конкурс талантов, и победителям должна была достаться квартира в Москве. Настя и Сэм тогда победили с большим отрывом от всех участников. 

Продюсеры стали разбираться в сомнительной истории и выяснилось, что Дашко сама за себя отправила сообщения на сумму 160 тысяч рублей.

Обман быстро вскрылся. Анастасию с позором попросили покинуть проект, ни о каком призе, разумеется, уже не шло и речи.

Сама же Дашко потом в интервью будет рассказывать, что сама ушла из проекта, не увидев в нем перспективу.

Кстати, Сэм Селезнев ушел из «Дома-2» вслед за Настей. Молодые люди попробовали построить отношения за периметром, но у них ничего не вышло. Они быстро расстались.

Суд и тюрьма

Анастасия Дашко в шоу «Перезагрузка»

В 2009 году в СМИ появилась новость, что Анастасию Дашко арестовали, ее подозревали в мошеннических действиях. Тогда сообщалось, что бывшая участница «Дома-2» в Челябинске предлагала компаниям железобетонные блоки по выгодной цене. А как только получала задаток - ее след терялся.

Вину Дашко доказали, ей грозил срок до 10 лет тюремного заключения. Но в итоге сократили до двух лет.

Мать Анастасии не смогла смириться с ситуацией и отреклась от дочери. Женщины до сих пор общаются постольку поскольку.

Жизнь после освобождения

Анастасия Дашко и Константин Кулешов. Фото: соцсети Анастасии Дашко

Дашко из тюрьмы ждал парень кикбоксер Константин Кулешов. Познакомились они за несколько лет до неприятной истории, были просто друзьями. Когда молодой человек узнал, что Настя в тюрьме - поддержал ее.

В итоге в 2017 году они поженились, еще через год Дашко родила ему сына Клима.

Снова занялась бизнесом

Сейчас Анастасия снова ударилась в бизнес. Вместе с мужем они основали транспортную компанию, которая начала приносить неплохой доход. 

Кроме того, Настя открыла курсы - учит онлайн людей создавать такие же фирмы как и у нее с нуля. Пишет, что покупателя ждет полный алгоритм запуска собственного бизнеса в логистике от А до Я.

В соцсетях бывшая участница «Дома-2» тоже активна - выкладывает каждый шаг из своей жизни.

Неизвестно только, платит ли Дашко налоги, как и другие блогеры. 

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