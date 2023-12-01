Махинации на «Доме-2», тюрьма и блогерство: как живет сейчас Анастасия Дашко

Как «Дом-2» разбил ей сердце

Уроженка Салехарда Анастасия Дашко стала участницей популярного проекта «Дом-2» в октябре 2004 года, то есть через полгода со дня старта шоу.

Девушка на Лобном месте заявила, что ей нравятся сразу два парня - Роман Третьяков и Стас Каримов. Однако ни с одним, ни с другим построить отношения у нее не получилось.

Сердце блондинки завоевал мулат Сэм Селезнев, который помог ей поверить, что надежные и добрые мужчины существуют. На «Доме-2» они стали одной из самых крепких пар - числились в фаворитах у зрителей и даже выиграли конкурс, который провозгласил их королем и королевой проекта.

Кроме того, у Насти и Сэма строилась перспективная музыкальная карьера. Они сами сочинили песню «Законы любви» и гастролировали с ней по регионам России.

При этом зрители удивлялись - как вообще молодые люди могли быть вместе, ведь взгляды на жизнь у них кардинально отличались. Дашко не раз заявляла, что устала от публичности и хочет семью, детей. Однако Селезнев настаивал, что им еще рано об этом думать, надо лучше узнать друг друга.

На этом фоне у Насти и Сэма возникали крупные скандалы. Личная жизнь рушилась, а рейтинги канала росли.

Махинация на «Доме-2» и изгнание