Махинации на «Доме-2», тюрьма и блогерство: как живет сейчас Анастасия Дашко

Как «Дом-2» разбил ей сердце
Уроженка Салехарда Анастасия Дашко стала участницей популярного проекта «Дом-2» в октябре 2004 года, то есть через полгода со дня старта шоу.
Девушка на Лобном месте заявила, что ей нравятся сразу два парня - Роман Третьяков и Стас Каримов. Однако ни с одним, ни с другим построить отношения у нее не получилось.
Сердце блондинки завоевал мулат Сэм Селезнев, который помог ей поверить, что надежные и добрые мужчины существуют. На «Доме-2» они стали одной из самых крепких пар - числились в фаворитах у зрителей и даже выиграли конкурс, который провозгласил их королем и королевой проекта.
Кроме того, у Насти и Сэма строилась перспективная музыкальная карьера. Они сами сочинили песню «Законы любви» и гастролировали с ней по регионам России.
При этом зрители удивлялись - как вообще молодые люди могли быть вместе, ведь взгляды на жизнь у них кардинально отличались. Дашко не раз заявляла, что устала от публичности и хочет семью, детей. Однако Селезнев настаивал, что им еще рано об этом думать, надо лучше узнать друг друга.
На этом фоне у Насти и Сэма возникали крупные скандалы. Личная жизнь рушилась, а рейтинги канала росли.
Махинация на «Доме-2» и изгнание
Анастасия Дашко в программе у Андрея Малахова. Фото: кадр из шоу
В 2008 году на «Доме-2» объявили конкурс талантов, и победителям должна была достаться квартира в Москве. Настя и Сэм тогда победили с большим отрывом от всех участников.
Продюсеры стали разбираться в сомнительной истории и выяснилось, что Дашко сама за себя отправила сообщения на сумму 160 тысяч рублей.
Обман быстро вскрылся. Анастасию с позором попросили покинуть проект, ни о каком призе, разумеется, уже не шло и речи.
Сама же Дашко потом в интервью будет рассказывать, что сама ушла из проекта, не увидев в нем перспективу.
Кстати, Сэм Селезнев ушел из «Дома-2» вслед за Настей. Молодые люди попробовали построить отношения за периметром, но у них ничего не вышло. Они быстро расстались.
Суд и тюрьма
Анастасия Дашко в шоу «Перезагрузка»
В 2009 году в СМИ появилась новость, что Анастасию Дашко арестовали, ее подозревали в мошеннических действиях. Тогда сообщалось, что бывшая участница «Дома-2» в Челябинске предлагала компаниям железобетонные блоки по выгодной цене. А как только получала задаток - ее след терялся.
Вину Дашко доказали, ей грозил срок до 10 лет тюремного заключения. Но в итоге сократили до двух лет.
Мать Анастасии не смогла смириться с ситуацией и отреклась от дочери. Женщины до сих пор общаются постольку поскольку.
Жизнь после освобождения
Анастасия Дашко и Константин Кулешов. Фото: соцсети Анастасии Дашко
Дашко из тюрьмы ждал парень кикбоксер Константин Кулешов. Познакомились они за несколько лет до неприятной истории, были просто друзьями. Когда молодой человек узнал, что Настя в тюрьме - поддержал ее.
В итоге в 2017 году они поженились, еще через год Дашко родила ему сына Клима.
Снова занялась бизнесом
Сейчас Анастасия снова ударилась в бизнес. Вместе с мужем они основали транспортную компанию, которая начала приносить неплохой доход.
Кроме того, Настя открыла курсы - учит онлайн людей создавать такие же фирмы как и у нее с нуля. Пишет, что покупателя ждет полный алгоритм запуска собственного бизнеса в логистике от А до Я.
В соцсетях бывшая участница «Дома-2» тоже активна - выкладывает каждый шаг из своей жизни.
Неизвестно только, платит ли Дашко налоги, как и другие блогеры.
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