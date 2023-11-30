Как сейчас выглядит Луиза-Габриэла Бровина, сыгравшая Надю в «Закрытой школе»: вышла замуж, проигнорировав Даню Милохина

Яркое начало карьеры

Луиза-Габриэла Бровина особенно запомнилась российскому зрителю еще в 2011 году, когда снялась в сериале «Закрытая школа» в роли девочки Нади, ее мамы в детстве и немки Ингрид Вульф. Тогда ей было всего 8 лет, и на тот момент она уже успела сняться в более чем 10 кинопроектах.

Луиза-Габриэла привлекала очень миловидной внешностью, очарованием и умением перевоплощаться перед камерой.

Маленькая актриса училась в школе с театральным уклоном, занималась балетом и музыкой. Уже с 5 лет Бровина твердила родителям, что обязательно станет актрисой, а с 4 лет уже стала позировать фотографам в качестве модели.

К слову, ее интересное имя — не творческий псевдоним. Ее папа — испанец. И какое-то время Луиза-Габриэла даже жила с родителями на Кубе, но недолго, позже они вернулись в Россию.

Через два года после «Закрытой школы» Луиза-Габриэла вновь ярко заявила о себе, снявшись в комедийном многосерийном фильме «Последний из Магикян» в роли дочки главных героев Алисы.

Бровина подружилась с экранным отцом, которого играл Грант Тохатян, и даже стала его крестной дочкой.

Позже юная артистка засветилась в клипе Егора Крида, съемкам в котором предшествовала комедийная мелодрама «Завтрак у папы», перевоплотившись в харизматичную девочку Алю. Главный трек к этой картине и написал Егор Крид.

Далее звезда «Закрытой школы» пыталась не только строить карьеру актрисы, но и как модель, ведущая, бизнесвумен и блогер.