Как сейчас выглядит Луиза-Габриэла Бровина, сыгравшая Надю в «Закрытой школе»: вышла замуж, проигнорировав Даню Милохина

Яркое начало карьеры
Луиза-Габриэла Бровина особенно запомнилась российскому зрителю еще в 2011 году, когда снялась в сериале «Закрытая школа» в роли девочки Нади, ее мамы в детстве и немки Ингрид Вульф. Тогда ей было всего 8 лет, и на тот момент она уже успела сняться в более чем 10 кинопроектах.
Луиза-Габриэла привлекала очень миловидной внешностью, очарованием и умением перевоплощаться перед камерой.
Маленькая актриса училась в школе с театральным уклоном, занималась балетом и музыкой. Уже с 5 лет Бровина твердила родителям, что обязательно станет актрисой, а с 4 лет уже стала позировать фотографам в качестве модели.
К слову, ее интересное имя — не творческий псевдоним. Ее папа — испанец. И какое-то время Луиза-Габриэла даже жила с родителями на Кубе, но недолго, позже они вернулись в Россию.
Через два года после «Закрытой школы» Луиза-Габриэла вновь ярко заявила о себе, снявшись в комедийном многосерийном фильме «Последний из Магикян» в роли дочки главных героев Алисы.
Бровина подружилась с экранным отцом, которого играл Грант Тохатян, и даже стала его крестной дочкой.
Позже юная артистка засветилась в клипе Егора Крида, съемкам в котором предшествовала комедийная мелодрама «Завтрак у папы», перевоплотившись в харизматичную девочку Алю. Главный трек к этой картине и написал Егор Крид.
Далее звезда «Закрытой школы» пыталась не только строить карьеру актрисы, но и как модель, ведущая, бизнесвумен и блогер.
Луиза-Габриэла Бровина. Фото: личная страница Луизы-Габриэлы Бровиной во «ВКонтакте»
Бизнес Луизы-Габриэлы Бровиной
В 2016 году она открыла рекламно-информационный портал по квестам. В 2017 году провела открытие Недели детской моды в Москве (Moscow Piccolo Fashion Week), а также выступила на мероприятии как модель.
В 2020 году вошла в ряды тиктокеров дома Sweet House. Через год Бровина отправилась на «Реалити-шоу ангелов» Angels Home, где наделала много шума романтической историей с тиктокером Слэвом.
Впрочем, это увлечение быстро прошло, как и предыдущее с 23-летним бизнесменом Иваном Фишбейном (на тот момент ей было всего 16 лет).
Луиза-Габриэла Бровина со своим мужем. Фото: личная страница Луизы-Габриэлы Бровиной во «ВКонтакте»
Любовь и замужество на малоизвестном музыканте
Кроме того, год назад ходили слухи, что у нее роман с Даней Милохиным. Молодые люди вместе снимались в сериале СТС «Классная Катя» и слишком убедительно целовались перед камерой согласно роли.
Луиза-Габриэла Бровина и Даня Милохин. Фото: личная страница Луизы-Габриэлы Бровиной в соцсетях
А вот малоизвестный музыкант Никита Макаров неожиданно для многих задержался в судьбе Луизы-Габриэллы. Этим летом они поженились, отметив свадьбу в узком кругу.
Никита Макаров читает рэп и пока не написал ни одного трека, который бы стал популярен. Многие поклонники 20-летней артистки недоумевают, почему их любимица выбрала именно его, ведь она хороша сбой и знаменита.
Хейт в Сети
«Зачем она его везде пиарит? Вообще неинтересный тип. На нее смотрят, потому что интересно увидеть, какой стала девочка из «Закрытой школы», он же никому не нужен», «Не могла лучше найти? Такая красивая, парень же — ни о чем», «Это ее дело, с кем ей жить. Луиза, никого не слушайте, вам просто завидуют», «Админ ВК, пожалуйста, не показывайте мне этих типов сладких. Невозможно смотреть ни на нее, ни на ее парня. Оба ни о чем», — пишут поклонники Луизы-Габриэллы в социальных сетях.
Луиза-Габриэлла игнорирует травлю и негативные комментарии во Всемирной паутине и преспокойно выкладывает в свои микроблоги фотографии с мужем. Судя по ним, артистка проводит с ним практически все свободное время. Они много вместе гуляют, ходят на вечеринки, в рестораны, любят наведываться в театр. Макаров обожает Бровину и часто дарит ей цветы.
Луиза-Габриэла Бровина. Фото: личная страница Луизы-Габриэлы Бровиной во «ВКонтакте»
Луиза-Габриэлла никогда не пишет грубости на своих страничках в соцсетях, а просто делится своими радостями с поклонниками и рассказывает девушкам секреты красоты.
Источник: Teleprogramma.pro, 24smi.orgои
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