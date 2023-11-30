Почему сын Филиппа Киркорова Мартин, как и его сестра, носит двойное имя

Семья

Мартин Киркоров появился на свет в Соединенных Штатах Америки 29 июня 2012 года от суррогатной матери. Его отец, российский певец Филипп Киркоров, сообщил о рождении сына во время своего концерта в Болгарии.

На семь месяцев раньше Мартина у знаменитости таким же образом появилась дочь Алла-Виктория, которая родилась в Майами. Первые недели своей жизни она провела в трехэтажной вилле в городе на побережье Атлантического океана, которую подарил ей отец. Зимой девочку увезли в загородный дом в Подмосковье и в скором времени крестили.