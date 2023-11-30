Почему сын Филиппа Киркорова Мартин, как и его сестра, носит двойное имя

Семья
Мартин Киркоров появился на свет в Соединенных Штатах Америки 29 июня 2012 года от суррогатной матери. Его отец, российский певец Филипп Киркоров, сообщил о рождении сына во время своего концерта в Болгарии.
На семь месяцев раньше Мартина у знаменитости таким же образом появилась дочь Алла-Виктория, которая родилась в Майами. Первые недели своей жизни она провела в трехэтажной вилле в городе на побережье Атлантического океана, которую подарил ей отец. Зимой девочку увезли в загородный дом в Подмосковье и в скором времени крестили.
Мартин Киркоров с отцом Филиппом и сестрой Аллой-Викторией. Фото: Global Look Press
С детьми много времени проводит давняя знакомая Киркорова, предприниматель Наталья Ефремова. Они познакомились, когда король российской эстрады приходил в ее магазин модных брендов в центре Москвы. Затем постепенно знакомство переросло в крепкую дружбу. Наталья даже стала крестной матерью детей певца.
Также воспитывает Мартина и Аллу-Викторию тетя Филиппа, оперная певица Мари. Она смогла привить ребятам с раннего детства любовь к классической музыке. Сын Киркорова тоже получил двойное имя, второе — национальное болгарское — Мартин-Кристо.
С рождением детей артист открыл собственное агентство по организации детских праздников Phill Party.
Сын звезды российской эстрады Филиппа Киркорова Мартин с дедушкой, папой и сестрой. Фото: Global Look Press
Жизнь и учеба
Когда Мартину исполнилось пять лет, Киркоров организовал большую вечеринку в загородном комплексе Soho Country club, куда приехали знаменитости, коллеги певца вместе со своими отпрысками.
Мартин с детства был застенчив, не любил повышенного внимания в отличие от своей сестры, которая с удовольствием общалась с журналистами и позировала фотографам. Хорошей подругой звездного сына стала дочь Кристины Орбакайте, а также он неплохо общался с детьми Аллы Пугачевой — Гарри Галкиным и его сестрой Лизой. Кстати, Филипп Бедросович заявил, что в этом возрасте его характер был таким же, как и у сына.
Мартин Киркоров — сын Филиппа Бедросовича Киркорова — на выставке автомобилей. Фото: Global Look Press
Несмотря на то, что ребенок Киркорова очень похож на сына Анастасии Стоцкой, и ходили слухи, что матерью Мартина является именно она, артисты не подтверждают родственных связей.
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Дети Филиппа ведут жизнь, не сильно отличающуюся от жизни обычных ребят. Они также посещают кружки и различные развивающиеся занятия, любят играть. Мартин особенно увлекается автомобилями.
Наследники звезды начали изучать английский язык еще в детском саду «Президент». Оба занимались в спортивной школе Gymnasium, где Алла-Виктория показывала успехи в гимнастике, а Мартин увлекся дзюдо и джиу-джитсу.
Мартин Киркоров во время игры в футбол. Фото: соцсети Филиппа Киркорова
Увлечения
В четыре года сын Киркорова дебютировал как артист. На сцене он станцевал брейк-данс. Как подчеркнул сам Филипп, начало его карьеры произошло примерно в такое же время.
Шесть лет Мартин отметил с друзьями отца и их детьми в Тель-Авиве, где певец давал концерт и в финале пригласил на сцену своих детей.
Довелось мальчику попробовать себя в роли модели. Весной 2018 года он вместе с сестрой принял участие в детском показе мод, устроенном Галиной Юдашкиной. Здесь также приняли участие и дочери Аллы Пугачевой, Лиза, и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Надя Пескова.
В честь 9-летия для мальчика был организован праздник в формате футбольной вечеринки, где именинник выступил в роли игрока команды, а дом был украшен шарами в виде мячей. Праздничный торт украсила фигурка любимого футболиста Мартина — Лионеля Месси. Среди гостей были Тимати и Джиган с сыновьями.
Мартин Киркоров занимается спортом. Фото: соцсети Мартина Киркорова
Киркоров вместе с детьми участвовал в шоу «Модный приговор», где Алла-Виктория сообщила о своих планах стать дизайнером интерьеров, а Мартин задумался о карьере футболиста.
В начале 2022 года сын знаменитости дебютировал в качестве блогера. Вместе с Настей Радзинский, которая ведет YouTube-канал Like Nastya, они сняли видео. Настя давно дружит с детьми Киркорова. Клип был записан на английском языке и за короткий срок набрал несколько миллионов просмотров. Радзинская также неоднократно снималась вместе с сестрой Мартина.
Мартин Киркоров с отцом Филиппом. Фото: Global Look Press
Мартин Киркоров сейчас
11 лет Мартина отметили, как обычно, грандиозно. К этому времени сын певца, как и дочь, стал интересоваться дизайном, особенно отрисовкой костюмов. На своем празднике мальчик дебютировал в своем новом качестве.
Филипп продемонстрировал рисунки ребенка дизайнеру Анике Керимовой, которая оценила талант Мартина и предложила разработать собственную коллекцию одежды.
Так, на дне рождения мальчика был организован самый настоящий показ мод. Гостями звездной вечеринки стали именитые гости со своими детьми, в том числе Сергей Лазарев, Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Жасмин и другие.
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Мартин с Филиппом Киркоровым в День знаний. Фото: соцсети Филиппа Киркорова