Маликов будет Дедом Морозом, Успенская настрогает фирменный оливье, а Киркоров включит «Иронию судьбы»: как звезды будут встречать Новый год

Традиционно в Новый год звезды делятся на тех, кто празднует дома с семьей, и тех, кто предпочитает поработать. Первая ночь января у артистов, как говорится, год кормит, поэтому трудолюбивых среди знаменитостей оказывается немало.
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Но сайт Teleprogramma.pro поговорил с теми, кто как раз не будет выступать с 31 декабря на 1 января, и узнали, как они планируют отмечать наступление 2024 года.
Дважды папа Сергей Лазарев останется в главную ночь в году дома, с девятилетним сыном Никитой и пятилетней дочкой Аней. Всей семьей они собираются 1 января, и самые маленькие получают свои долгожданные подарки.
«Дед Мороз дарит подарки. Только дочь уже в него не верит, в детском садике просветили», — признался артист.
Сергей Лазарев. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Новогоднее застолье Любови Успенкой традиционно не обойдется без оливье. Причем звезда шансона всегда исполняет его сама. И это не просто салат, а «оливье по-Успенски». Среди ингредиентов, которые добавляет артистка, свежий огурец и раковые шейки. Говорит, сметают со стола первым именно его.
Любовь Успенская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
53-летний Дмитрий Маликов останется дома в Новый год. Его сынишке Марку уже пять лет, поэтому он старается как можно больше времени проводить с наследником, ведь дети, как известно, очень быстро растут. И звездный отец готов порадовать мальчика не только подарком, но и приходом в гости Деда Мороза, правда, не знает, продолжает ли малыш верить в него.
«Марк у нас такой хитрый. Меня тоже называли Дмитрий Хитрый. А вообще Дед Мороз в нашей семье — это я», — приоткрыл тайну артист.
Дмитрий Маликов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Традиционно дома останется и Филипп Киркоров. Поп-король подчеркивает, что эта ночь пройдет как полагается, с застольем под «Иронию судьбы, или С легким паром». Для детей, 12-летней Аллы-Виктории и 10-летнего Мартина, разумеется, подготовил самые лучшие подарки.
Филипп Киркоров. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro