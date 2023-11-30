Маликов будет Дедом Морозом, Успенская настрогает фирменный оливье, а Киркоров включит «Иронию судьбы»: как звезды будут встречать Новый год

Традиционно в Новый год звезды делятся на тех, кто празднует дома с семьей, и тех, кто предпочитает поработать. Первая ночь января у артистов, как говорится, год кормит, поэтому трудолюбивых среди знаменитостей оказывается немало.

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Но сайт Teleprogramma.pro поговорил с теми, кто как раз не будет выступать с 31 декабря на 1 января, и узнали, как они планируют отмечать наступление 2024 года.

Дважды папа Сергей Лазарев останется в главную ночь в году дома, с девятилетним сыном Никитой и пятилетней дочкой Аней. Всей семьей они собираются 1 января, и самые маленькие получают свои долгожданные подарки.