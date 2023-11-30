Из королевы красоты в главную звезду турецких сериалов: как актриса Ханде Эрчел стала известна на весь мир

Биография актрисы
Ханде Эрчел — популярная турецкая актриса, которая может похвастаться не менее насыщенной личной жизнью, чем ее героини. Пока поклонники с интересом следили за ее романами, исполнительница главных ролей рейтинговых проектов не спешила принимать поспешных решений и отдавала предпочтение развитию актерских навыков.
Росла артистичной особой
В городе Бандырма 24 ноября 1993 года родилась Ханде Эрчел. Она предпочитала проводить детские годы с друзьями в местных парках за увлекательными играми. Подобная свобода была невозможна в крупных городах, но только не в Бандырме. Здесь дети большую часть времени предоставлены сами себе.
Юная турчанка оказалась артистичной персоной. В детстве она участвовала в школьных постановках, организаторы которых предлагали Ханде исключительно главные роли. После получения школьного образования девушка поступила в Университет изобразительных искусств, расположенный в Турции. Ее прельщало традиционное турецкое искусство.
Ханде (справа) со своей сестренкой. Фото: соцсети
Ханде не была единственным ребенком в семье — у нее есть сестра Гамзе. Разница в возрасте у девушек составляет один год, поэтому часто сестры представлялись двойняшками. Родители Ханде и Гамзе были простыми людьми. Отец работал в торговой сфере, а матери досталась роль ведения хозяйства.
Конкурсы красоты и съемки для глянца
В биографии актрисы присутствует не только кинематограф: Эрчел в 19 лет участвовала в конкурсе красоты. Ради мероприятия девушка отправилась в путешествие в Азербайджан. Жюри выразило признание турчанке и присудило второе место.
Это стало своеобразным стартом для карьеры Ханде. Ее приглашали на съемки для глянцевых журналов, пробы в кинофильмы. Ради кинокарьеры девушка готова на все, в том числе сесть на диету. Статная турчанка с ростом 175 см похудела на 5 кг, которые оказались лишними для режиссеров проекта. Ее вес составляет 56 кг.
Ханде Эрчел на конкурсе красоты. Фото: соцсети Ханде Эрчел
Первой работой в фильмографии турецкой актрисы значится сериал «Королек — птичка певчая». Роль девушки оказалась не столь большой, но запомнилась зрителям, влюбившимся в картину, снятую по знаменитой книге Решата Нури Гюнтекина.
Затем девушка предстала в многосерийном проекте под названием «Дочери Гюнеш». В этой работе Ханде перевоплотилась в Селин. Долгожданная известность и популярность благодаря проекту обрушились на голову актрисы. Вскоре девушку пригласили на пробы в сериал «Любовь не понимает слов». Авторы проекта доверили Эрчел главную роль. Лента насыщена романтическими встречами и веселыми ситуациями.
В 2016 году Ханде предложили стать лицом компании L'Oreal Paris. Девушка появилась в рекламном ролике о краске для волос. В контракте прописано, что актрисе нельзя перекрашивать волосы в течение года.
В 2017 году состоялась официальная премьера нового сериала под названием «Черная жемчужина», в которой сыграла Эрчел. Действие картины происходит в поселке, расположенном на побережье Эгейского моря. Сериал рассказывает о романтических отношениях молодых людей, о преградах, через которые приходится пройти.
Одна из первых ролей Ханде. Фото: кадр из сериала «Дочери Гюнеш» (2015)
Статус самой красивой женщины мира
В 2018 году Ханде получила статус самой красивой женщины мира в конкурсе, который проходил в Азербайджане. Благодаря своей внешности и интеллекту девушка обошла тысячи конкуренток. Полученный титул открыл новые перспективы в кинематографе — на нее посыпалось много предложений от режиссеров. В ее списке наград также есть титул «мисс Турция».
2019 год для актрисы был плодотворным. На экраны вышел сериал «Кольцо», где она сыграла главную роль. Сюжет повествует о двух молодых людях, Джихангир и Каан, которые вступили в борьбу с преступной организацией.
В этом же году вышел драматический сериал «Азизе», который стал рейтинговым. По сюжету героиня Ханде Азизе встречает в Стамбуле Картала. По стечению обстоятельств они вместе живут в одном доме, который хранит в себе много тайн. Молодые люди влюбляются друг в друга, но на их пути встречаются непреодолимые препятствия.
Ханде Эрчел в сериале «Любовь не понимает слов». Фото: кадр из сериала «Любовь не понимает слов» (2016)
Съемки в проекте «Постучись в мою дверь»
1 июля 2020 года состоялась премьера сериала «Постучись в мою дверь». Главные герои ленты — бизнесмен Серкан и продавщица в цветочном магазине Эда. Знакомство молодых людей началось со скандала: девушка случайно испортила планы бизнесмена и теперь вынуждена притворяться его невестой.
В конце лета 2021 года поклонники Ханде узнали, что она не будет сниматься во втором сезоне сериала «Постучись в мою дверь». Эрчел решила не появляться на экранах пару лет в связи с желанием получить другой опыт и уделить время улучшению своих актерских навыков. Немногим позже стало известно: она вместе с Керемом собралась пожить в США, где договорилась брать уроки у Лори Лайвли.
Личная жизнь молодой актрисы
Личная жизнь Ханде Эрчел пестрит отношениями с молодыми людьми. Некоторое время девушка встречалась с коллегой Экином Мертом Даймазом. Парень участвует в съемках рекламы. Официальных заявлений о расставании актеры не делали, попросту отписавшись друг от друга в социальных сетях.
На съемках в сериале «Дочери Гюнеш» Ханде встретила Толгу Сарыташа. Звезду «Великолепного века» посчитали парнем Эрчел, но информация не нашла подтверждения. Молодые люди сразу опровергли слухи, заявив, что являются друзьями и коллегами по актерскому цеху.
В 2016 году появились новые сплетни о том, что Ханде завоевала сердце турецкой знаменитости Бурака Дениза. Однако девушка поспешила разъяснить ситуацию: они познакомились на съемках фильма и с тех пор дружат.
Ханде Эрчел и Керем Бюрсин. Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь» (2020)
В 2018 году Эрчел стала встречаться с поп-певцом Муратом Далкылычем. Разница в возрасте в 10 лет пару не смущала. Мурат был женат на актрисе Мерве Болугур, но в 2017-м развелся.
В январе 2019 года Ханде потеряла мать. 48-летняя Айлин Эрчел на протяжении восьми месяцев болела раком. Врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно. Женщина постепенно угасала: она лежала в больнице, мало говорила и много спала. Похороны Айлин состоялись сразу, как она скончалась: семья не стала ждать несколько дней, как это обычно происходит.
В этот непростой период жизни рядом с Ханде была ее подруга Бурджу Озберк, которая также является знаменитой актрисой.
По слухам, в отношениях Эрчел и Далкылыча был кризис, когда мать девушки болела. Ханде не могла уделять время личным отношениям, так как посвятила себя матери, но мужчина все равно поддерживал возлюбленную. В интервью он отмечал, что готов к свадьбе и детям.
Но и этот роман не привел к штампу в паспорте. Летом 2020 года Мурат дал небольшой комментарий по этому поводу, сообщив поклонникам, что чувства попросту угасли.
В 2021 году СМИ активно обсуждали роман актрисы с партнером по сериалу «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином. Якобы папарацци неоднократно видели машину артиста, рано утром отъезжающую от дома его коллеги. Знаменитости это никак не комментировали. Вскоре они вместе уехали отдыхать на Мальдивы, а вернувшись, перестали скрывать свой роман.
Ханде Эрчел и Марат Далкылыч. Фото: соцсети Ханде Эрчел
В январе 2022-го СМИ написали о крупной ссоре между влюбленными. Якобы Керем должен был сниматься с Демет Оздемир, с которой у Ханде, опять же по слухам, давнее соперничество. А в марте представитель Бурсина сообщил, что сердце актера свободно.
В то же время Эрчел заметили в компании Каана Йылдырыма, бывшего коллеги по сериалу «Кольцо». СМИ сразу запестрели заголовками о новом романе, но звезды сообщали, что характер их отношений исключительно дружеский.
А осенью 2022-го таблоиды пестрели заголовками о воссоединении Ханде и Керема. Поклонники пары следили за тем, как они то отписывались друг от друга в соцсетях, то снова подписывались, вместе ходили в кафе. Поездка актрисы с личным водителем Бюрсина еще больше подогрела слухи о возобновившемся романе.
Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи. Фото: соцсети Ханде Эрчел
При этом вскоре фанаты Эрчел вовсю обсуждали ее нового избранника Хакана Сабанджи. Турецкие СМИ сообщали, что актриса даже не пыталась скрывать отношения. К слову, о Хакане шла слава этакого сердцееда, поэтому поклонники не особо порадовались новому роману звезды. Летом 2023-го пара вместе появилась на благотворительном вечере AmfAR в рамках 76-го Каннского кинофестиваля.
Осенью Ханде и Хакан вместе пришли на празднование дня рождения его экс-избранницы Дилы Таркан, при этом девушки, по словам очевидцев, очень дружны между собой.
Ханде Эрчел и Бурак Дениз. Фото: соцсети Ханде Эрчел
Ханде сейчас
В марте 2023 года Ханде дала небольшое интервью, в котором раскрыла информацию о начале съемок сериала «Два незнакомца», где ей досталась главная роль. В этом проекте она предстала в образе психиатра, а ее партнером выступил Бурак Дениз.
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