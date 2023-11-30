Из королевы красоты в главную звезду турецких сериалов: как актриса Ханде Эрчел стала известна на весь мир

Биография актрисы

Ханде Эрчел — популярная турецкая актриса, которая может похвастаться не менее насыщенной личной жизнью, чем ее героини. Пока поклонники с интересом следили за ее романами, исполнительница главных ролей рейтинговых проектов не спешила принимать поспешных решений и отдавала предпочтение развитию актерских навыков.

Росла артистичной особой

В городе Бандырма 24 ноября 1993 года родилась Ханде Эрчел. Она предпочитала проводить детские годы с друзьями в местных парках за увлекательными играми. Подобная свобода была невозможна в крупных городах, но только не в Бандырме. Здесь дети большую часть времени предоставлены сами себе.

Юная турчанка оказалась артистичной персоной. В детстве она участвовала в школьных постановках, организаторы которых предлагали Ханде исключительно главные роли. После получения школьного образования девушка поступила в Университет изобразительных искусств, расположенный в Турции. Ее прельщало традиционное турецкое искусство.