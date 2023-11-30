Жена американского поп-принца, племянница Алека Болдуина и харизматичная топ-модель: что известно о Хейли Бибер

Биография звезды
Красавица из знаменитой семьи, племянница Алека Болдуина и дочь Стивена Болдуина, Хейли — любимица фотокамер и звезда подиумов. Ее очарование и харизматичность не оставили равнодушными сердца поклонников, следящих за событиями жизни модели на страницах социальных сетей.
Появилась на свет в звездной голливудской семье
Очаровательная Хейли Бибер (урожденная Болдуин) появилась на свет в звездной голливудской семье 22 ноября 1996 года в штате Аризона. Малышка стала младшей дочерью Стивена Болдуина и его супруги Кеннии.
Стивен — один из четырех братьев, строивших актерскую карьеру. Отец Хейли не снискал популярности, сравнимой со славой Алека Болдуина. Несмотря на это, фильмография актера внушительна. Помимо прочего, он награжден премией Национального совета критиков за роль в фильме «Подозрительные лица» (год выхода в прокат — 1995-й).
Малышка Хейли. Фото: соцсети Хейли Бибер
Мама в 5-летнем возрасте отвела дочку на занятия бальными танцами. Часто Хейли признается, что до сих пор обожает танцевать. Помимо танцев, в детстве ее творческая натура проявлялась в театральной сфере. На протяжении семи лет юная красавица обучалась в музыкальном театре. Правда, звездой бродвейских мюзиклов она не стала, хоть и с удовольствием посещает их в качестве зрителя.
В школе дочь звездных родителей проучилась только до 8-го класса. По признанию Хейли, находиться под пристальным вниманием одноклассников и преподавателей, когда большая часть семьи — завсегдатаи красных дорожек, трудное дело. Старшие классы она решила окончить, находясь на домашнем обучении.
Любовь к фотокамерам и сестра-соперница
С детства Хейли, как и двоюродная сестра Айрленд Болдуин, дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер, появлялась на светских мероприятиях и привыкла к вспышкам фотокамер.
Неудивительно, что обе красотки, пользуясь подаренной природой яркой привлекательной внешностью, строят карьеру моделей. К слову, сестры открыто не конкурируют, но случалось, что на странице «Айрленд» в соцсетях промелькнула запись о том, что она красивее и забавнее, чем кузина.
Правда, вскоре после этого девушка постаралась опровергнуть обвинения в соперничестве, пояснив, что публикация — просто шутка. В основном отношения кузин не вызывают нареканий. В 2015 году они сделали одинаковые тату с общей фамилией на средних пальцах правых рук.
Хейли Болдуин (слева) с матерью, отцом и старшей сестрой. Фото: соцсети Хейли Бибер
Модельный бизнес и дебют на подиуме
Круг интересов, броская внешность, харизматичность, подходящие параметры (рост Хейли — 171 см, вес колеблется в пределах 54 кг) определили направление будущей карьеры. В 2014-м стартовала профессиональная биография Болдуин: она подписала договор с модельным агентством Ford Models. Начинающая модель появлялась на страницах журналов, участвовала в съемках одежды French Connection. Тогда же состоялся дебют на подиуме: девушка дефилировала на показе Topshop в Лондоне, после чего была задействована в рекламной кампании производителя.
Вскоре последовали показы признанных лидеров высокой моды Dolce & Gabbana, Elie Saab, Tory Burch, Moschino, Prabal Gurung и Jeremy Scott. Карьера Болдуин развивалась: в 2016-м она подписала контракт с известным нью-йоркским модельным агентством IMG Models и стала свежим лицом в фешен-индустрии и признанной иконой стиля.
Хейли в разное время была амбассадором как отдельных коллекций, так и целых брендов: Tommy Hilfiger, Guess, Adidas, Levi′s Jeans и пр.
Хейли-балерина и Хейли-модель. Фото: соцсети
В 2017 году американское издание журнала Maxim признало очаровательную красавицу самой сексуальной женщиной года.
Помимо модельных контрактов, Хейли пробовала силы и в профессии дизайнера. Красавица призналась, что любит придумывать что-нибудь новенькое с одеждой. Итогом творческих начинаний стала линия обуви для Public Desire и коллекция аксессуаров для The Daily Edited.
Выпустила Хейли и собственную именную линию косметики: модель официально зарегистрировала товарный знак на свое имя «Хейли Бибер», а вот в регистрации бренда Bieber Beauty ей отказали.
В 2021-м Бибер стала амбассадором Victoria's Secret и вошла в число членов сообщества современных героинь VS Collective.
Фотосессия модели. Фото: Flickr
Роман с Бибером
В интервью Хейли рассказывала, что начала встречаться с мальчиками рано, примерно с 12 лет. Разумеется, это были детские невинные влюбленности. Много мальчишек было и среди друзей юной красавицы. Одним из них являлся знаменитый певец Джастин Бибер. Молодые люди поддерживали приятельские отношения с 13 лет.
Неожиданно в январе 2016-го детская дружба переросла в нечто большее. Джастин, который на протяжении двух лет до этого встречался с еще одной звездой поп-музыки — Селеной Гомес, расстался с возлюбленной. Вскоре в аккаунте певца появилось фото страстного поцелуя с Хейли. А немного позднее были опубликованы снимки и видео с совместного отдыха. Страница модели тоже пополнилась постами с Джастином.
Отношения парочки не продлились долго. Спустя полгода Джастин и Хейли решили расстаться. Певец вернулся к Селене. Стоит отметить, что друзья не утратили хороших взаимоотношений.
Хейли и Джастин Бибер. Фото: соцсети
В 2017 году в Сети начали гулять слухи о новом романе юной красавицы. На сей раз счастливым избранником стал Шон Мендес — канадский исполнитель и автор песен. В августе модель посетила концерт Мендеса, а в ноябре пара вместе появилась на церемонии вручения премии MTV EMA. В СМИ периодически проявлялись фото Шона и Хейли, проводящих время вместе, но статус пары они так и не подтвердили.
В 2018-м в личной жизни Хейли вновь появился Джастин Бибер: в июле стало известно об их помолвке. 13 сентября пара зарегистрировала отношения, и модель взяла фамилию супруга.
Венчание влюбленные решили провести через год. На свадьбе присутствовали полторы сотни гостей, в число которых вошли Кендалл Дженнер, Джоан Смоллс и Камила Морроне, а также менеджер Бибера Скутер Браун. По данным СМИ, торжество обошлось в $1,3 млн.
Хейли Бибер и Шон Мендес. Фото: соцсети Хейли Бибер
Модель сейчас
Сейчас Хейли Бибер продолжает с успехом работать в модельном бизнесе. Фото красавицы мелькают на обложках модных журналов, звезда становится героиней интервью и светских хроник.
В 2022-м модель заявила о создании собственного бьюти-бренда Rhode, названного в честь ее второго имени. Хейли не назвала дату поступления в продажу линии косметики и продуктов по уходу за кожей, но Интернет-аккаунт бренда уже запущен.
Хейли и Джастин на отдыхе. Фото: Flickr
10 марта Бибер была госпитализирована с подозрением на инсульт. Медики обнаружили в ее мозгу маленький тромб, который препятствовал поступлению кислорода. Причиной появления сгустка крови могла стать коронавирусная инфекция. Медицинская помощь Хейли не понадобилась — ее выписали на следующий день.
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