Жена американского поп-принца, племянница Алека Болдуина и харизматичная топ-модель: что известно о Хейли Бибер

Мама в 5-летнем возрасте отвела дочку на занятия бальными танцами. Часто Хейли признается, что до сих пор обожает танцевать. Помимо танцев, в детстве ее творческая натура проявлялась в театральной сфере. На протяжении семи лет юная красавица обучалась в музыкальном театре. Правда, звездой бродвейских мюзиклов она не стала, хоть и с удовольствием посещает их в качестве зрителя.

В школе дочь звездных родителей проучилась только до 8-го класса. По признанию Хейли, находиться под пристальным вниманием одноклассников и преподавателей, когда большая часть семьи — завсегдатаи красных дорожек, трудное дело. Старшие классы она решила окончить, находясь на домашнем обучении.

Любовь к фотокамерам и сестра-соперница

С детства Хейли, как и двоюродная сестра Айрленд Болдуин, дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер, появлялась на светских мероприятиях и привыкла к вспышкам фотокамер.

Неудивительно, что обе красотки, пользуясь подаренной природой яркой привлекательной внешностью, строят карьеру моделей. К слову, сестры открыто не конкурируют, но случалось, что на странице «Айрленд» в соцсетях промелькнула запись о том, что она красивее и забавнее, чем кузина.

Правда, вскоре после этого девушка постаралась опровергнуть обвинения в соперничестве, пояснив, что публикация — просто шутка. В основном отношения кузин не вызывают нареканий. В 2015 году они сделали одинаковые тату с общей фамилией на средних пальцах правых рук.