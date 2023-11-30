Интрижка с Высоцким, четыре неудачных брака и роль матери Гагарина: как живет Лариса Лужина

Биография знаменитости

Лариса Лужина — актриса, построившая феноменальную карьеру в театре и кино. Однако ее личная жизнь на фоне общественного признания сложилась не так благополучно. Артистке есть о чем сожалеть, а некоторые моменты и сегодня ей вспоминать мучительно больно.

Детство будущей артистки

Лариса Лужина родилась 4 марта 1939 года в Ленинграде. Родители, Анатолий Иванович и Евгения Адольфовна, были разных национальностей, так что у артистки есть как русские, так и эстонские корни.

Ей пришлось пережить блокаду Ленинграда, за время которой в шестилетнем возрасте умерла ее старшая сестра, отец с бабушкой скончались от ранений и голода. Совсем маленькую Ларису вместе с матерью перевезли в Кемеровскую область, когда блокада уже завершилась.

После окончания войны будущая артистка с родительницей переехали в Таллин, где прошло все детство девочки. Они жили у родственника в очень маленькой комнате площадью в 6 квадратных метров. Первые несколько лет юной Ларисе приходилось спать на стульях — у нее не было нормальной кровати. Денег у матери никогда не хватало, жила семья очень бедно.