Интрижка с Высоцким, четыре неудачных брака и роль матери Гагарина: как живет Лариса Лужина

Биография знаменитости
Лариса Лужина — актриса, построившая феноменальную карьеру в театре и кино. Однако ее личная жизнь на фоне общественного признания сложилась не так благополучно. Артистке есть о чем сожалеть, а некоторые моменты и сегодня ей вспоминать мучительно больно.
Детство будущей артистки
Лариса Лужина родилась 4 марта 1939 года в Ленинграде. Родители, Анатолий Иванович и Евгения Адольфовна, были разных национальностей, так что у артистки есть как русские, так и эстонские корни.
Ей пришлось пережить блокаду Ленинграда, за время которой в шестилетнем возрасте умерла ее старшая сестра, отец с бабушкой скончались от ранений и голода. Совсем маленькую Ларису вместе с матерью перевезли в Кемеровскую область, когда блокада уже завершилась.
После окончания войны будущая артистка с родительницей переехали в Таллин, где прошло все детство девочки. Они жили у родственника в очень маленькой комнате площадью в 6 квадратных метров. Первые несколько лет юной Ларисе приходилось спать на стульях — у нее не было нормальной кровати. Денег у матери никогда не хватало, жила семья очень бедно.
Лариса Лужина в молодости. Фото: biographe.ru
В местной школе был кружок драмы, руководителем которого был артист русского драмтеатра Иван Россомахин — он поддерживал качество постановок на высшем уровне. Ларисе очень нравился этот кружок, и она старалась не пропускать ни одного занятия. Некоторые из поставленных школьниками спектаклей даже показывали на профессиональной театральной сцене.
Стараниями трудолюбивого учителя кружок заинтересовал многих детей — кроме Лужиной тогда актерами стать решили будущие знаменитости: Владимир Коренев, Игорь Ясулович, а также Виталий Коняев. Они вместе посещали занятия. Школьники по-настоящему заболели театром. С соседом по парте Кореневым Лариса некоторое время «крутила» школьный роман, однако эти отношения продлились недолго.
С юности хотела стать актрисой
Лужина хотела стать актрисой и после школы поехала в Ленинград. В театральный институт был большой конкурс, и она не поступила, после чего вернулась домой.
Лужина во время фотосессии. Фото: biographe.ru
По возвращении в Таллин Лужина работала на заводе фармацевтики, а спустя некоторое время — на кондитерской фабрике. Девушка не теряла надежды стать знаменитой и решила устроиться в Дом моделей. Обладавшую притягательной внешностью Ларису Анатольевну сразу же приняли в штат, несмотря на небольшой рост 167 см.
Приглашение на съемки и поездка в Таллин
Она наконец-то вышла под свет софитов — пусть не на сцену, а на подиум, и без слов — и демонстрировала модные наряды. Однажды на ее красоту обратили внимание и пригласили на съемки работы «Незваные гости», где Лужина исполнила небольшую роль певицы.
Съемки проходили в Таллине. На них Лариса Анатольевна подружилась с Лейдой Лайус, которая являлась студенткой ВГИКа, а этот фильм был ее практической работой. Именно благодаря Лейде Лужиной в конечном итоге удалось поступить в театральный вуз. Лайус показала фото подруги Сергею Герасимову (именем которого сейчас названо училище), и он назначил дату прослушивания.
Молодая актриса в большом кино. Фото: кадр из фильма «Вертикаль» (1967)
Лужина быстро собрала вещи и помчалась в Москву. Она сумела так мастерски прочесть монолог из пьесы «Бесприданница», что преподаватель без раздумий согласился принять ее на свой курс. В 1959 году Лариса Анатольевна стала счастливой студенткой ВГИКа. В те времена училище называли «звездной мастерской» супругов Герасимова и Тамары Макаровой.
Театр и кино
По личному наставлению Герасимова Лужина начала сниматься с самого начала обучения — тем более что опыт у нее уже имелся. В фильме «Человек не сдается» она сыграла основную роль — Любу, после которой следовала работа над картинами «На семи ветрах» и «Человек идет за солнцем».
Во время ее участия в ленте «На семи ветрах» режиссеру Станиславу Ростоцкому пришлось долго работать с начинающей актрисой. Первое время неопытная девушка с трудом осиливала роль Светланы, но благодаря стараниям режиссера и трудолюбию в итоге ее игру признала вся страна — и не только. Фильм показывали на фестивале в Каннах, а также в Швеции, Польше и Карловых Варах.
После успеха картины Лужина стала известной на всю страну. У нее не было отбоя от поклонников и поклонниц. Первые безуспешно пытались ухаживать за красавицей, а вторые старались во всем на нее походить.
С Владимиром Высоцким на съемках фильма «Вертикаль». Фото: кадр из фильма «Вертикаль» (1967)
В 1964 году актриса окончила институт. Ей было отправлено приглашение продолжить обучение в МХАТ, но из-за занятости в кинофестивалях пришлось, скрепя сердце, отклонить приглашение. После этого Лариса Анатольевна еще долго переживала о своем выборе.
В том же 1964 году Лужина отправилась в Германию, где жила два года, пока проходили съемки 4-серийного фильма «Доктор Шлюттер». Картина стала популярной, и молодой советской актрисе была вручена национальная премия ГДР.
В 1966 году в творческой биографии Лужиной появился фильм «Вертикаль». Там она встретила Владимира Высоцкого, который, по словам Ларисы Анатольевны, пытался ухаживать за ней, но получил отказ. Владимир Семенович даже посвятил ей песню «Она была в Париже».
После этого фильма Лужину стали еще чаще приглашать в кино. До начала перестройки она успела пополнить фильмографию десятками картин, плотно закрепив за собой звание одной из популярнейших советских актрис.
Роли матери Гагарина и собственный спектакль
В 1976 году в фильме «Так начинается легенда» о жизни Юрия Гагарина она сыграла мать космонавта. Актриса не поленилась съездить в Гжатск, где пообщалась с прототипом героини.
После начала перестройки Ларису Анатольевну реже звали в кино, временно закрывался Театр киноактера, в котором она работала. Актриса заняла деньги и начала выступать с собственным спектаклем «Театральный анекдот» по всей России.
Лариса Лужина и Вячеслав Тихонов. Фото: кадр из фильма «На семи ветрах» (1962)
С началом 2000-х актриса вновь стала востребована в кинематографе — она начала активно сниматься в сериалах. Лариса Анатольевна задействована в таких лентах, как «На углу у Патриарших», «Охота на изюбря», «Сыщики», «Марш Турецкого» и пр.
Если сначала Лужиной давали эпизодические роли, то уже в 2006 году ей досталась одна из главных ролей в 320-серийной комедийной мелодраме «Любовь как любовь». Сюжет рассказывает о жизни двух современных семей, у каждой из которых есть свои скелеты в шкафу.
В криминальном детективе «Стервы», вышедшем в 2012 году, Лариса Анатольевна также сыграла одного из центральных персонажей. Также актриса стала героиней целого списка документальных фильмов, посвященных ее творческой карьере и судьбе: «Лариса Лужина. За все надо платить…» (2019), «Лариса Лужина. Незамужние дольше живут» (2019), «Тайны кино» (2018) и пр.
В 2020 году с участием Лужиной состоялась премьера фильма «Соната для горничной».
Советская актриса в одной из ролей. Фото: кадр из фильма «Так начиналась легенда» (1976)
4 марта 2021 актриса отметила 82-й день рождения и получила поздравления в программе «Доброе утро» Первого канала. В этот же день состоялась премьера фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу» Виктора Носкина, в котором Ларисе Анатольевне досталась одна из главных ролей.
Появление Лужиной на телевидении
Бурная личная жизнь актрисы и признанной красавицы 60-х годов вызывает интерес, поэтому ее часто приглашают на съемки передач. В 2011-м артистка поделилась с Яной Чуриковой историей рода в передаче «Моя родословная». Тимур Кизяков с программой «Когда все дома» был в гостях у Лужиной дважды — в 2015-м и 2019 годах.
В 2016 году Лариса Анатольевна стала участницей телепередачи «Модный приговор» вместе с кумом — актером Юрием Черновым, где раскрыла некоторые подробности об отношениях с Высоцким и о том, сколько лет хранила тайну песни, которую он ей посвятил.
В 2018 году актриса появилась в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где подробно рассказала о неудачных браках.
Лариса Лужина. Фото: соцсети
Личная жизнь артистки
Несмотря на возраст, знаменитость прекрасно выглядит, в чем ей помогают парик, регулярные посещения косметолога и омолаживающие уколы. Накануне 80-летнего юбилея артистка хотела сделать пластику, но, как сама призналась в интервью, испугалась общего наркоза.
Романтические отношения связывали актрису с режиссером Станиславом Ростоцким — вместе с ним Лариса Анатольевна побывала во многих странах. Однако ни во что серьезное это не переросло.
Лужина выходила замуж четыре раза. Самый первый брак продержался семь лет. Избранником актрисы стал Алексей Чардынин, с которым она обручилась в молодости сразу после окончания ВГИКа.
Сейчас артистка называет причиной развода расстояние (она уехала в Германию на четыре года), а также потерю нерожденного ребенка. Не последнюю роль сыграли и измены.
Лужина с первым мужем Алексеем Чардыниным. Фото: соцсети
Во второй раз Лариса Анатольевна вышла замуж за Валерия Шувалова. У пары родился сын Павел Шувалов, для которого отец выполнял и роль матери — сама она после родов вернулась в профессию.
Со вторым мужем Лужина тоже рассталась спустя семь лет ради сценариста Владимира Гусакова. Захваченная новыми отношениями актриса сдала 6-летнего сына в интернат, забирая домой только на выходные. К тому же семья бывшего мужа выступала против того, чтобы ребенка воспитывал чужой мужчина. Мальчик провел в спецучреждении два года, прежде чем мать окончательно вернула его домой, но доверие между ними было потеряно. Сейчас Павел не обвиняет мать за этот период своей жизни, но Лариса Анатольевна до сих пор не может простить себя за это.
Новый брак артистки разрушился: через 10 лет совместной жизни супруги развелись из-за измены Владимира. В этот раз возлюбленный звезды фильма «На семи ветрах» принял решение уйти из семьи.
Лариса Лужина и Владимир Гусаков. Фото: vsezdorovo.com
Четвертый и последний муж актрисы стал спасением от одиночества. Администратор Вячеслав Матвеев после перестройки потерял работу, стал игроманом. Ларисе Анатольевне пришлось продолжительное время опасаться стуков в дверь: к ней домой наведывались кредиторы и те, кому ее муж должен был денег. Этот период Лужина называет одним из самых страшных в жизни. Конечно, при первой же возможности она развелась с этим человеком, а после разочаровалась в отношениях и решила больше никогда не вступать в них.
Сегодня Лариса Анатольевна — счастливая бабушка. Сын подарил ей троих внуков. Старший Данил отучился в МГУ, получил красный диплом. Матвей увлекается компьютерными технологиями. По стопам легендарной артистки идет младший внук Прохор, он с удовольствием посещает театральную студию.
Звезда советского кино с четвертым мужем. Фото: соцсети Ларисы Лужиной
Лужина сейчас
Лужина в одном из интервью раскрыла размер своей пенсии — около 60 тыс. руб. Оказалось, что актриса получает надбавку от мэра Москвы. Но вполне приличный доход не был для нее причиной завершить карьеру. Съемки для нее всегда были некой «влюбленностью», а работа давала силы.
Лужина с сыном и внуком. Фото: соцсети Ларисы Лужиной
К счастью, и сейчас Лариса Анатольевна востребована. Она гастролирует с антрепризными спектаклями, становится частым гостем на различных кинофестивалях, снимается. На 2023 год была запланирована премьера сериала «Райский» с ее участием.
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