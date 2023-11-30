Одна из самых забавных актрис Голливуда: кто такая Мелисса Маккарти

Кто такая Мелисса Маккарти?

Мелисса Маккарти сделала себе имя как одна из самых забавных женщин Голливуда и за свою карьеру написала сценарий, снялась в главных ролях и продюсировала несколько телешоу и фильмов. Бывшая участница легендарной комедийной труппы The Groundlings, она получила известность благодаря роли Сьюки Сент-Джеймс в сериале «Девочки Гилмор» в 2000-х годах.

После начала своей работы в ситкоме «Майк и Молли», за который она получила премию «Эмми», она получила номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме «Девичник в Вегасе». С тех пор Маккарти снялась в других комедийных фильмах, таких как «Копы в юбках», «Тэмми» и «Шпион», и получила еще одну номинацию на «Оскар» за главную роль в фильме «Сможете ли вы простить?»