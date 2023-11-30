Одна из самых забавных актрис Голливуда: кто такая Мелисса Маккарти

Кто такая Мелисса Маккарти?
Мелисса Маккарти сделала себе имя как одна из самых забавных женщин Голливуда и за свою карьеру написала сценарий, снялась в главных ролях и продюсировала несколько телешоу и фильмов. Бывшая участница легендарной комедийной труппы The Groundlings, она получила известность благодаря роли Сьюки Сент-Джеймс в сериале «Девочки Гилмор» в 2000-х годах.
После начала своей работы в ситкоме «Майк и Молли», за который она получила премию «Эмми», она получила номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме «Девичник в Вегасе». С тех пор Маккарти снялась в других комедийных фильмах, таких как «Копы в юбках», «Тэмми» и «Шпион», и получила еще одну номинацию на «Оскар» за главную роль в фильме «Сможете ли вы простить?»
Мелисса Маккарти на 63-й церемонии вручения премии «Эмми», 18 октября 2011 г. Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранняя комедийная карьера
Мелисса Энн Маккарти родилась 26 августа 1970 года в Плейнфилде, штат Иллинойс, в семье Сандры и Майкла Маккарти, ирландских фермеров-католиков.
В 1988 году Маккарти окончила Академию Святого Франциска (ныне Католическая академия Джолиета) в Джолиете, штат Иллинойс, и переехала в Нью-Йорк, чтобы начать свою карьеру стендап-комика, выступая в известных клубах, таких как Stand Up New York и The Improv. Находясь в городе, Маккарти обучалась в актерской студии и выступала в различных театральных постановках. В конце 1990-х годов она переехала в Лос-Анджелес.
В Лос-Анджелесе Маккарти стала членом легендарной импровизационной и скетч-комедийной труппы The Groundlings. Маккарти провела девять лет в качестве участницы главной сцены, за это время она неоднократно появлялась на телевидении и в кино, включая свой дебют на экране в варьете кузины Дженни Маккарти 1997 года.
С 2000 по 2003 год Мелисса Маккарти также играла роли второго плана в таких фильмах, как «Малыш», «Ангелы Чарли» и «Экстази».
Телешоу: «Девочки Гилмор», «Майк и Молли» и другие
В 2000 году Маккарти получила свою прорывную роль в популярном шоу WB «Девочки Гилмор», где она представила тонкое, веселое и увлекательное изображение шеф-повара Сьюки Сент-Джеймс, персонажа второго плана. Маккарти стала неотъемлемой частью любимого сериала, который шел до 2007 года. Ее экранная дружба со звездой Лорен Грэм проявилась и за пределами съемочной площадки, когда Грэм оценила первые выступления своей коллеги по фильму.
С 2007 по 2009 год Маккарти играла социально неловкую лучшую подругу Кристины Эпплгейт в комедийном сериале «Кто такая Саманта?». Начиная с 2010 года, Маккарти играла учительницу четвертого класса Молли в паре с актером Билли Гарделлом в популярном ситкоме CBS «Майк и Молли», за роль в котором она получила «Эмми» за выдающуюся главную женскую роль в комедийном сериале — свою первую. Последний эпизод шоу вышел в эфир в 2016 году.
Совсем недавно Маккарти снялась в «Девять совсем незнакомых людей», минисериале Hulu 2021 года, экранизации одноименного романа-бестселлера Лайан Мориарти. Маккарти сыграла Фрэнсис, писательницу, борющуюся с отказом от своей последней книги среди прочих жизненных уроков, наряду с такими голливудскими тяжеловесами, как Николь Кидман, Майкл Шеннон и Бобби Каннавале. Помимо главной роли, Маккарти также выступила в качестве исполнительного продюсера шоу.
Мелисса Маккарти и Билли Гарделл. Фото: кадр из сериала «Майк и Молли» (2010-2016)
«Девичник в Вегасе»
В 2010-х годах Маккарти успешно превратилась в киноактера, начав с получившего признание критиков и коммерчески успешного фильма «Девичник в Вегасе». В фильме 2011 года режиссера Пола Фейга снялась Кристен Уиг, бывшая участница Groundling, но Маккарти украла шоу, сыграв Меган, напористую сестру жениха, которая ходит под свой собственный барабан.
Маккарти была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, а также на премию Гильдии киноактеров и кинопремию «Выбор критиков».
Фильм «Девичник в Вегасе» 2011 г.: Роуз Бирн, Мелисса Маккарти, Майя Рудольф, Венди Маклендон-Кови, Кристен Уиг, Элли Кемпер. Фото: Global Look Press
Маккарти продолжала демонстрировать свою сильную привлекательность в прокате, снявшись вместе с Сандрой Буллок в комедии и летнем блокбастере «Копы в юбках» (2013). Маккарти играет грубого бостонского копа, которая объединяется с обычным агентом ФБР, которого играет Буллок, чтобы расправиться с наркобароном.
Фильм, снятый режиссером Фейгом, собрал почти 40 миллионов долларов в первые выходные на внутреннем рынке и в конечном итоге собрал около 230 миллионов долларов по всему миру.
Фильм «Копы в юбках» 2013 г.: Мелисса Маккарти в роли детектива Шеннон Маллинз и Сандра Буллок в роли специального агента Сары Эшберн. Фото: Global Look Press
«Тэмми»
В следующем году Маккарти выпустила свой первый крупный проект со своим мужем, Беном Фальконе, актером и писателем, который также снялся в фильме «Подружки невесты». Вместе они написали сценарий комедии 2014 года «Тэмми» с Маккарти и Сьюзан Сарандон в главной роли.
Два года спустя Маккарти снялась в фильме «Большой босс» режиссера Фальконе по сценарию Фальконе, Маккарти и Стива Мэллори. В комедии Маккарти играет деловую женщину, которой приходится заново изобретать себя после того, как она попала в тюрьму за инсайдерскую торговлю. Пара также работала вместе над «Душа компании», комедией 2018 года режиссера Фальконе с участием Маккарти.
Мелисса Маккарти и Кристен Белл. Фото: кадр из к/ф «Большой босс» (2016)
«Сможете ли вы меня простить?»
Маккарти также продолжила работать с Фейгом, исполнив главную роль в шпионской пародии 2015 года «Шпион» с коллегами по фильму Джуд Лоу и Роуз Бирн, а также в полностью женской реконструкции «Охотников за привидениями» в 2016 году вместе с Кристин Уиг, Лесли Джонс и Кейт Маккиннон.
Обладая неоспоримым комедийным талантом, Маккарти продемонстрировала свои драматические актерские способности в фильме 2018 года «Сможете ли вы меня простить?», получившем признание критиков.
Основанный на мемуарах Ли Израэля 2008 года, фильм показывает Маккарти как борющуюся писательницу, которая преуспевает, подделывая письма умерших великих литературных деятелей. За свою игру Маккарти получила номинации на «Золотой глобус» и «Оскар». А в 2019 году Маккарти присоединилась к Тиффани Хаддиш и Элизабет Мосс, чтобы сыграть трио жен мафиози, которые руководят преступными операциями на кухне.
Одним из последних проектов Маккарти является роль злодейки морской ведьмы Урсулы в ремейке классического диснеевского мультфильма «Русалочка» 2023 года. Маккарти рассказала USA Today, что она смотрела «Русалочку» «сотни раз» за время своей работы няней и что роль была мечтой, потому что она чувствовала связь с персонажем.
Мелисса Маккарти. Фото: кадр из к/ф «Шпион» (2015)
Собственный капитал
Маккарти, ныне имя нарицательное и главная голливудская звезда, по имеющимся сведениям, имеет состояние около 90 миллионов долларов за свои роли в различных кино- и телевизионных постановках.
Ведущая SNL
После своего успеха в «Девичник в Вегасе» Маккарти стала популярной ведущей Saturday Night Live, известной своим впечатлением от пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. В мае 2017 года она в пятый раз стала ведущей SNL, присоединившись к Клубу пяти таймеров шоу, в который входят Алек Болдуин, Стив Мартин, Кэндис Берген, Том Хэнкс, Джастин Тимберлейк, Дрю Бэрримор, Тина Фей и Скарлетт Йоханссон.
Комедийные роли Маккарти были настолько удачными, что принесли ей премию «Эмми» за лучшую приглашенную актрису в комедийном сериале в 2017 году.
Мелисса Маккарти. Фото: кадр шоу Saturday Night Live
Муж и дети
Пути Маккарти и ее нынешнего мужа Бена Фальконе впервые пересеклись в подростковом возрасте в Индиане в 1988 году и официально встретились десять лет спустя, когда они случайно посещали один и тот же курс написания комедий в театре Groundlings в Лос-Анджелесе.
Пара поженилась 8 октября 2005 года, а 5 мая 2007 года у них родилась первая дочь Вивиан. (Беременность Маккарти была описана в последнем сезоне сериала «Девочки Гилмор».) Их вторая дочь, Джорджетт, родилась 22 марта 2010 года. Маккарти и ее семья живут в Лос-Анджелесе.
Бен Фальконе и Мелисса Маккарти. 91-я ежегодная церемония вручения премии «Оскар», 24 февраля 2019 г. Голливуд, Калифорния. Фото: Global Look Press