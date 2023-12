Одна из самых забавных актрис Голливуда: кто такая Мелисса Маккарти

Ранняя комедийная карьера

Мелисса Энн Маккарти родилась 26 августа 1970 года в Плейнфилде, штат Иллинойс, в семье Сандры и Майкла Маккарти, ирландских фермеров-католиков.

В 1988 году Маккарти окончила Академию Святого Франциска (ныне Католическая академия Джолиета) в Джолиете, штат Иллинойс, и переехала в Нью-Йорк, чтобы начать свою карьеру стендап-комика, выступая в известных клубах, таких как Stand Up New York и The Improv. Находясь в городе, Маккарти обучалась в актерской студии и выступала в различных театральных постановках. В конце 1990-х годов она переехала в Лос-Анджелес.

В Лос-Анджелесе Маккарти стала членом легендарной импровизационной и скетч-комедийной труппы The Groundlings. Маккарти провела девять лет в качестве участницы главной сцены, за это время она неоднократно появлялась на телевидении и в кино, включая свой дебют на экране в варьете кузины Дженни Маккарти 1997 года.

С 2000 по 2003 год Мелисса Маккарти также играла роли второго плана в таких фильмах, как «Малыш», «Ангелы Чарли» и «Экстази».