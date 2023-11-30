Зажигательная пышечка из Австралии: кто такая Ребел Уилсон

Кто такая Ребел Уилсон?
Ребел Уилсон родилась 2 марта 1980 года в Сиднее, Австралия. Ее карьера началась с веселых выступлений на сцене и телевидении в Австралии. Она появилась в Соединенных Штатах в 2011 году в блокбастере «Девичник в Вегасе» в роли соседки Кристен Уиг по комнате.
Роль поющей студентки Эми в фильмах «Идеальный голос» сделала ее еще большей звездой, что привело к выступлению на MTV Music Awards 2013 и главной роли в телесериале 2013 года «Супер веселый вечер». Позже Уилсон снялась в таких фильмах, как «Ну разве не романтично?», «Отпетые мошенницы» и «Кошки».
Джеймс Корден и Ребел Уилсон вручают «Оскар» за визуальные эффекты на 92-й церемонии вручения премии в Голливуде, Калифорния, 9 февраля 2020 года. Фото: Global Look Press
Ранние годы
У комедийной актрисы Ребел Мелани Элизабет Уилсон, родившейся 2 марта 1980 года в Сиднее, Австралия, было не самое обычное детство. Ее родители были профессиональными кинологами. Семья постоянно путешествовала по стране, продавая товары для собак из автофургона, и позже Уилсон сравнила этот образ жизни с жизнью карни.
Удивительно, но Уилсон была застенчивым ребенком, но отлично умела наблюдать за людьми, что впоследствии помогло ей развить свою комедийную манеру.
Карьера в Австралии
После окончания Университета Нового Южного Уэльса Уилсон отправилась в Южную Африку в качестве посла молодежи Австралии, где заразилась малярией. Она утверждает, что во время галлюцинации, вызванной лихорадкой, она увидела, что получает премию «Оскар», и восприняла это как знак к действию.
Уилсон училась в Австралийском театре молодежи и стала известна тем, что создавала и играла в собственных постановках комедийного театра. Ее экранный дебют состоялся в сериале «Пицца» (2003) в роли лидера женской банды. На ее родине последовала новая работа на телевидении и в кино. В конце концов, Уилсон выиграла стипендию Второго городского учебного центра и переехала в Нью-Йорк.
«Девичник в Вегасе»
После эпизодической роли в боевике «Призрачный гонщик» (2007) с Николасом Кейджем Уилсон получила свою прорывную роль в США в 2011 году в комедии Джада Апатоу «Девичник в Вегасе». Она пробовалась на роль Мелиссы Маккарти, но вместо этого получила роль адской соседки Кристен Уиг по комнате. Уилсон была абсолютной любительницей сцен с такими выходками, как объяснение того, что она приняла дневник своей соседки по комнате за «грустную рукописную книгу».
Франшиза «Идеальный голос»
Вскоре старлетка оказалась среди знаменитостей Голливуда, сыграв в таких фильмах, как «Холостячки» (2012), «Удар молнии» (2012), «Чего ждать, когда ждешь ребенка» (2012) и «Ледниковый период: Континентальный дрейф» (2012). Это привело к ее блистательному моменту в музыкальной комедии 2012 года «Идеальный голос» с Анной Кендрик.
Ее роль студентки хора, толстухи Эми, потребовала большого количества физической комедии в дополнение к произнесению незабываемых реплик вроде: «Вы, ребята, получите такую сильную пощечину, что ваши мужские сиськи будут вогнутыми».
Успех комедии способствовал производству ее продолжений, когда Уилсон повторила свою роль толстухи Эми в «Идеальный голос – 2» в 2015 году и третьей части франшизы в 2017 году.
Уилсон появилась вместе с Марком Уолбергом и Дуэйном Джонсоном в боевике «Кровью и потом: Анаболики» в 2013 году. Она также подписала контракт на озвучивание в фильме «Кунг-фу Панда – 3» с коллегами по фильму Джеком Блэком и Анджелиной Джоли. А ее харизма на киноэкране привела к тому, что она стала ведущей на MTV Movie Awards 2013.
Фильм «Идеальный голос» 2013 г. Ребел Уилсон в роли Толстой Эми. Фото: Global Look Press
«Супер веселый вечер»
Способность Уилсон не отставать от лучших актеров в ее сменяющих друг друга ролях в кино не осталась незамеченной. В октябре 2013 года она взяла на себя главную роль в сериале «Супер веселый вечер», с Конаном О'Брайеном, выступающим в качестве исполнительного продюсера.
После неудачного старта — пилотный эпизод был отменен после получения неблагоприятных отзывов, что привело к премьере второго эпизода шоу — премьера сериала собрала более 8 миллионов зрителей и стала шоу № 2 среди 18–49-летних за вечер. Однако сериал не понравился критикам или зрителям по мере продолжения, и он был отменен в конце сезона.
В 2014 году она появилась в другой комедийной роли Тилли, охранницы музея в фильме «Ночь в музее: Секрет гробницы».
Бен Стиллер и Ребел Уилсон. Фото: кадр из к/ф «Ночь в музее: Секрет гробницы» (2014)
«В активном поиске» и «Ну разве не романтично?»
В 2016 году Уилсон снялась в комедии «В активном поиске» с Лесли Манном и Дакотой Джонсон. В том же году она также объединилась с комиком Сашей Бароном Коэном, Айлой Фишер и Пенелопой Крус для «Братьев из Гримсби».
В начале 2019 года Уилсон снялась в фильме «Ну разве не романтично?» в роли архитектора, которая просыпается и обнаруживает, что застряла в сюжетной линии прямо из справочника по романтической комедии. Вместе со своим безупречным коллегой Адамом Дивайном в фильме снялись Лиам Хемсворт и Приянка Чопра в роли возмутительно красивых любовников.
Дакота Джонсон и Ребел Уилсон. Фото: кадр из к/ф «В активном поиске» (2016)
«Отпетые мошенницы» и «Кошки»
Уилсон также была вовлечена в закулисную деятельность посредством своих постановок Camp Sugar Productions. Ее первым проектом стал ремейк комедии 1988 года Стива Мартина и Майкла Кейна «Отпетые мошенники», которая получила название «Отпетые мошенницы» и вышла в прокат в мае 2019 года с Уилсон и Энн Хэтэуэй в главных ролях.
В декабре 2019 года актриса появилась вместе с Джуди Денч, Джеймсом Корденом, Тейлор Свифт и другими звездами в экранизации бродвейского мюзикла «Кошки» в роли склонной к ночному образу жизни Дженни Доц.
Ребел Уилсон и Энн Хэтэуэй. Фото: кадр из к/ф «Отпетые мошенницы»
Иск к Bauer Media
Примерно во время выхода «Идеального голоса» Уилсон оказалась в центре медиа-скандала. Австралийское издание представило информацию о том, что на самом деле она была на несколько лет старше, чем утверждала. Позже была подтверждена ее настоящая дата рождения - 2 марта 1980 года, что означало, что на самом деле ей было 35 лет, согласно журналу People. Уилсон написала в соцсети, чтобы пролить свет на эту полемику: «На самом деле я 100-летняя русалка, ранее известная как «CC Chalice».
Однако Уилсон серьезно отнеслась к серии статей, опубликованных Bauer Media, поскольку в них утверждалось, что она солгала о своем возрасте и другой биографической информации. Она подала в суд на медиакомпанию за клевету, заявив, что та изобразила ее «серийной лгуньей» и, следовательно, помешала ей получить роли в Голливуде.
В 2017 году Уилсон выиграла свой иск и получила компенсацию в размере 4,5 миллионов долларов, что сделало ее дело самым успешным делом о диффамации в Австралии. Однако Bauer Media подала апелляцию, и в июне 2018 года апелляционный суд встал на сторону компании, которая утверждала, что у Уилсон не было доказательств того, что ее финансовые средства к существованию действительно пострадали в результате статей. Суд снизил компенсацию ущерба до 600 тысяч долларов.
Несмотря на небольшой поворот событий, Уилсон сказала, что чувствовала себя оправданной и планировала отдать деньги на благотворительность.
Другие проекты
Уилсон не просто актриса; она могла бы стать ярким представителем юриспруденции. Она посещала юридическую школу в качестве запасного плана перед выступлениями. Кроме того, она была представителем Дженни Крейг в Австралии и запустила дерзкую линию одежды больших размеров в 2013 году.
Ее лейбл Fat Mandi сначала состоял из футболок с кексами и пончиками, стратегически расположенных на груди владельца. В 2015 году Уилсон совместно с Torrid stores запустила еще одну линию одежды больших размеров.
Ребел Уилсон на вечеринке Vanity Fair Оскар 2022 года, 27 марта 2022 года в Беверли-Хиллз, Калифорния. Фото: Global Look Press