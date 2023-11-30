Зажигательная пышечка из Австралии: кто такая Ребел Уилсон

Кто такая Ребел Уилсон?

Ребел Уилсон родилась 2 марта 1980 года в Сиднее, Австралия. Ее карьера началась с веселых выступлений на сцене и телевидении в Австралии. Она появилась в Соединенных Штатах в 2011 году в блокбастере «Девичник в Вегасе» в роли соседки Кристен Уиг по комнате.

Роль поющей студентки Эми в фильмах «Идеальный голос» сделала ее еще большей звездой, что привело к выступлению на MTV Music Awards 2013 и главной роли в телесериале 2013 года «Супер веселый вечер». Позже Уилсон снялась в таких фильмах, как «Ну разве не романтично?», «Отпетые мошенницы» и «Кошки».