Иосиф Пригожин о своей теще: «Она умная, образованная, культурная, с ней интересно. Я к ней отношусь, как к маме»

В свете выхода на экраны комедии «Теща» с юмористом и шоуменом Гариком Харламовым и телеведущей Ларисой Гузеевой в главных ролях, звезды российского шоу-бизнеса рассказали о своих тещах.

Теща Иосифа Пригожина

Продюсеру Иосифу Пригожину, мужу певицы Валерии, с тещей очень повезло. Он неоднократно называл Галину Николаевну «золотой» и отзывается о маме своей жены с большой любовь и теплотой.

Чтобы стать хорошей тещей, по мнению продюсера, нужно просто не мешать семейной жизни детей и любить своего зятя.

«У нас прекрасные отношения. Я к ней отношусь как к маме. Она всегда путешествует с нами, мы показываем ей разные страны и города».

Кроме того, Пригожин очень уважительно относится к маме своей жены, потому что привык в первую очередь думать о родителях.

«Сначала родители заботятся о детях, потом дети должны заботится о родителях. Это как инвестиция в банке», — считает муж Валерии.

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