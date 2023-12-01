Иосиф Пригожин о своей теще: «Она умная, образованная, культурная, с ней интересно. Я к ней отношусь, как к маме»

В свете выхода на экраны комедии «Теща» с юмористом и шоуменом Гариком Харламовым и телеведущей Ларисой Гузеевой в главных ролях, звезды российского шоу-бизнеса рассказали о своих тещах.
Теща Иосифа Пригожина
Продюсеру Иосифу Пригожину, мужу певицы Валерии, с тещей очень повезло. Он неоднократно называл Галину Николаевну «золотой» и отзывается о маме своей жены с большой любовь и теплотой.
Чтобы стать хорошей тещей, по мнению продюсера, нужно просто не мешать семейной жизни детей и любить своего зятя.
«У нас прекрасные отношения. Я к ней отношусь как к маме. Она всегда путешествует с нами, мы показываем ей разные страны и города».
Кроме того, Пригожин очень уважительно относится к маме своей жены, потому что привык в первую очередь думать о родителях.
«Сначала родители заботятся о детях, потом дети должны заботится о родителях. Это как инвестиция в банке», — считает муж Валерии.
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Иосиф Пригожин с женой Валерией. Фото: Global Look Press
Галина Николаевна научила дочь любить музыку
Да и, в общем, как к человеку, Иосиф прекрасно относится к своей теще. Ведь именно она подарила ему его любимую жену. Валерия очень близка со своей матерью Галиной. Поэтому и ее муж так быстро нашел общий язык с родственницей.
«Мне нравятся их прекрасные отношения с дочкой. Моя теща умная, образованная, культурная, с ней интересно».
Мама певицы Валерии всю жизнь работала учительницей музыки в школе искусств города Аткарска, которое на протяжении нескольких десятков лет возглавлял ее супруг. Именно она смогла с детства привить любовь к музыке и дочери. Благодаря этому в том числе Валерия смогла стать звездой.
Певица Валерия с мамой Галиной Николаевной. Фото: соцсети певицы Валерии
Хороший зять
Иосиф Пригожин однажды посвятил женщине пост на своей странице в соцсетях.
«С днем рождения, дорогая Галина Николаевна! Вы лучшая теща на свете, и у вас замечательная дочка, которую я обожаю уже 18 лет. Спасибо вам за ваше отношение ко мне и за вашу любовь».
Продюсер сам всегда готово помочь своей теще не только словом, но и делом, и тоже считает себя хорошим зятем. Пригожин постоянно отмечает, что любит Галину Николаевну, как вторую маму.
Сама Валерия стремится стать такой же лояльной и мудрой свекровью для своих невесток, какой тещей стала ее мама для своего зятя.