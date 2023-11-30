Главная сваха России Роза Сябитова о сыне своей дочери: «Мой зять на пути к тому, чтобы назвать меня мамой»

Юрий Никулин пел, что три тещи — это очень даже не хорошо, как ни посмотри. Также наверняка считает и Гарик Харламов, который исполнил роль зятя в премьерной картине «Теща». Но таких вторых мам, как телеведущая Роза Сябитова, еще стоит поискать.

Хорошая теща

На вопрос, считает ли Роза Раифовна себя хорошей тещей, знаменитость ответила Teleprogramma.pro, что это нужно спрашивать у ее зятя.

«Но, я думаю, и, вероятно, не ошибусь, что я хорошая теща. Почему хорошая? Потому что в самом начале, даже еще до свадьбы я предупредила Ксению, что ее муж будет мне сыном. Поэтому я к зятю прямо как к своему сыночку».

Свекровью, судя по всему, Сябитова тоже будет неплохой. Своему сыну она также сообщила, что его жена станет ей дочерью. Но сначала телеведущая планирует заслужить доверие своих новых детей.