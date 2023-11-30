Главная сваха России Роза Сябитова о сыне своей дочери: «Мой зять на пути к тому, чтобы назвать меня мамой»

Юрий Никулин пел, что три тещи — это очень даже не хорошо, как ни посмотри. Также наверняка считает и Гарик Харламов, который исполнил роль зятя в премьерной картине «Теща». Но таких вторых мам, как телеведущая Роза Сябитова, еще стоит поискать.
Хорошая теща
На вопрос, считает ли Роза Раифовна себя хорошей тещей, знаменитость ответила Teleprogramma.pro, что это нужно спрашивать у ее зятя.
«Но, я думаю, и, вероятно, не ошибусь, что я хорошая теща. Почему хорошая? Потому что в самом начале, даже еще до свадьбы я предупредила Ксению, что ее муж будет мне сыном. Поэтому я к зятю прямо как к своему сыночку».
Свекровью, судя по всему, Сябитова тоже будет неплохой. Своему сыну она также сообщила, что его жена станет ей дочерью. Но сначала телеведущая планирует заслужить доверие своих новых детей.
Роза Сябитова с дочерью Ксенией. Фото: Global Look Press
Мамой пока не называет
Зять Розы Сябитовой пока не называет ее мамой, но она совсем не расстраивается.
«Он меня никак не называет, и это хорошо. Ксения изначально была готова свекровь назвать мамой, это я воспитывала у нее с детства, она знала, что так надо делать. Для нее это легко было. А для моего зятя это сложно, но я могу точно сказать, что он не называет меня по имени отчеству, значит, на пути к тому, чтобы назвать меня мамой».
Однажды, по словам знаменитой свахи, ее зять проговорился, и сам немного удивился, назвав свою тещу мамой.
«Я не настаиваю. Я хочу, чтобы все это шло от души, но все сделаю для того, чтобы он чувствовал себя моим сыном».
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Знаменитая сваха Роза Сябитова с детьми и зятем. Фото: страница ВК Ксении Шевченко-Сябитовой
Роза Сябитова дарит подарки зятю
Чтобы пользоваться уважением зятя и завоевать его доверие, Роза Раифовна знает, как правильно нужно себя вести.
«Прежде всего я не лезу в их отношения. Особенно с рождения внучки. Это их семья, это их ребенок. Я сразу сказала, что я на подхвате. Я, как тот пингвин из Мадагаскара, улыбаемся и машем. Физически и эмоционально буду помогать».
По словам телеведущей, ее дети очень самостоятельные. Зять успешно занимается своей карьерой. Но если им необходима помощь, Роза Сябитова готова отложить все дела и мчаться к ним.
Звезда не забывает дарить подарки своему зятю, и не просто хоть что-то, а именно то, что ему нужно, о чем он мечтает.
«Мы привыкли к подаркам на день рождения, Новый год. Для него было немного странно, что мы всем делаем подарки и спрашиваем, что хочется. Также было необычно, что их семья для меня первостепенна».
Дочь Розы Сябитовой Ксения с мужем Максимом. Фото: страница ВК Ксении Шевченко-Сябитовой
Разные дома
Живет Роза Раифовна отдельно от дочери и ее семьи и приезжает к ним лишь для того, чтобы забрать внучку, в которой телеведущая души не чает.
«Я вообще очень благодарна и думаю, что в будущем буду еще более благодарна. Я приобрела статус бабушки, у меня прекрасная внучка. Они обещали не останавливаться на этом. Это счастье, все остальное я смогу и сама сделать».
Телеведущая Роза Сябитова с внучкой. Фото: страница ВК Розы Сябитовой
Секрет хорошей тещи
Роза Сябитова знает секрет, как стать хорошей тещей, которым делится с Teleprogramma.pro.
«Нужно полюбить своего зятя, принять таким, какой он есть. Это выбор вашего ребенка. Я абсолютно доверяю своей дочери. Это хороший, осознанный выбор».
На все недостатки родственника знаменитость готова закрыть глаза.
«Недостатки есть у всех, можно подстроиться, объяснить что-то, достаточно иметь немного мудрости. Не надо их переделывать, надо аккуратно ими руководить, Чтобы они думали, что они самостоятельные, только делать это надо с любовью».
Напомним, дочь телеведущей Розы Сябитовой вышла замуж во второй раз за инженера Максима Шевченко из Старого Оскола. В июле 2022 года у пары родилась дочь Мирослава.