Все его фильмы технически безупречны, режиссура почти безукоризненна: творческий путь Джеймса Кэмерона

В 1978 году Кэмерон снял свой первый научно-фантастический короткометражный фильм под названием «Ксеногенезис». Фильм помог ему устроиться на работу в New World Pictures, компанию, которой руководит знаменитый режиссер второстепенных фильмов Роджер Корман. В «Новом мире» Кэмерон работал в нескольких различных ролях — от художественного руководителя в фильме «Битва за звезды» (1980) до режиссера в фильме «Пиранья II: Возрождение» (1981).

Основные фильмы

Состояние Кэмерона значительно улучшилось в 1984 году, когда он написал сценарий и срежиссировал фильм «Терминатор» (1984). Фильм рассказывает захватывающую научно-фантастическую историю о роботе из будущего (которого играет Арнольд Шварценеггер), который путешествует в наши дни, чтобы выследить лидера сопротивления в еще не произошедшей битве между людьми и машинами.

Фильм стал хитом критики и рекламы и помог Кэмерону реализовать свой следующий проект, продолжение фильма Ридли Скотта «Чужой» (1979), в котором Сигурни Уивер сыграла героиню женского боевика в космосе. Фильм «Чужие» (1986) получил несколько номинаций на премию «Оскар», в том числе одну для Уивер за лучшую женскую роль.