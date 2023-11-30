Все его фильмы технически безупречны, режиссура почти безукоризненна: творческий путь Джеймса Кэмерона

Кто такой Джеймс Кэмерон?
Джеймс Кэмерон — признанный критиками кинорежиссер, известный по некоторым из самых кассовых хитов всех времен. В детстве он был поклонником научной фантастики, а затем стал продюсером и режиссером фильмов, включая «Терминатор», «Чужие» и «Аватар».
Он получил множество премий «Оскар» и номинаций за свои зачастую масштабные и дорогостоящие постановки. Его самая известная работа — «Титаник» 1997 года — стала первым фильмом, заработавшим более 1 миллиарда долларов и получившим 14 номинаций на премию «Оскар». Сам Кэмерон получил три «Оскара» за «лучшую режиссуру», «лучший монтаж» и «лучшую картину».
Джеймс Кэмерон на съемочной площадке. 1984 год. Фото: Global Look Press
Ранняя карьера
Джеймс Кэмерон родился 16 августа 1954 года в Капускасинге, провинция Онтарио, Канада. Будучи в детстве поклонником научной фантастики, он вырос и стал одним из самых дальновидных кинематографистов Голливуда. Первоначально он изучал физику, будучи студентом Калифорнийского государственного университета в Фуллертоне, но ушел, чтобы следовать своим кинематографическим мечтам. Работая водителем грузовика, Кэмерон съезжал с дороги, чтобы работать над сценариями.
Джеймс Кэмерон в юности. Фото: соцсети
В 1978 году Кэмерон снял свой первый научно-фантастический короткометражный фильм под названием «Ксеногенезис». Фильм помог ему устроиться на работу в New World Pictures, компанию, которой руководит знаменитый режиссер второстепенных фильмов Роджер Корман. В «Новом мире» Кэмерон работал в нескольких различных ролях — от художественного руководителя в фильме «Битва за звезды» (1980) до режиссера в фильме «Пиранья II: Возрождение» (1981).
Основные фильмы
Состояние Кэмерона значительно улучшилось в 1984 году, когда он написал сценарий и срежиссировал фильм «Терминатор» (1984). Фильм рассказывает захватывающую научно-фантастическую историю о роботе из будущего (которого играет Арнольд Шварценеггер), который путешествует в наши дни, чтобы выследить лидера сопротивления в еще не произошедшей битве между людьми и машинами.
Фильм стал хитом критики и рекламы и помог Кэмерону реализовать свой следующий проект, продолжение фильма Ридли Скотта «Чужой» (1979), в котором Сигурни Уивер сыграла героиню женского боевика в космосе. Фильм «Чужие» (1986) получил несколько номинаций на премию «Оскар», в том числе одну для Уивер за лучшую женскую роль.
Сигнури Уивер в фильме Джеймса Кэмерона «Чужие» 1986 года. Фото: кадр из фильма
Однако в фильме «Бездна» (1989) Кэмерон испытал ряд разочарований. Съемки фильма были изнурительными. Большая часть фильма была снята на огромных подводных съемочных площадках, что сказалось на актерском составе и съемочной группе. После его выхода на экраны критиков и кинозрителей не впечатлила история об аквалангистах, которые сталкиваются с инопланетянами во время восстановления подводной лодки ВМС США. Однако визуальные эффекты фильма были ошеломляющими и заслужили премию «Оскар».
Работая со своей третьей женой Кэтрин Бигелоу, Кэмерон помогал ей в создании остросюжетного фильма 1991 года «Точка перелома» (1991). Двухлетние отношения пары закончились примерно в то же время. Но в том же году Кэмерон вернулся к форме с другим кассовым хитом, «Терминатор 2: Судный день». Фильм заработал более 200 миллионов долларов и открыл новые горизонты благодаря своим впечатляющим визуальным эффектам. Несколько лет спустя он женится на одной из звезд фильма, Линде Хэмилтон.
Джеймс Кэмерон и Линда Хэмилтон. Фото: соцсети
«Титаник»
Смешивая семейные проблемы и шпионаж, Кэмерон написал сценарий и поставил «Правдивую ложь» (1994), в главных ролях Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер. Фильм занял первое место в прокате, собрал в мировом прокате более 378 миллионов долларов и получил премию «Оскар» за свои визуальные эффекты.
Джейми Ли Кертис и Арнольд Шварценеггер в фильме «Правдивая ложь» 1084 года. Фото: Global Look Press
Затем Кэмерон начал масштабную работу над фильмом «Титаник» — рассказе о несчастных влюбленных (их сыграли Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет), оказавшихся в ловушке на борту обреченного океанского лайнера «Титаник». Чтобы воссоздать одну из величайших катастроф на море в истории, Кэмерон построил специальную студию в Мексике, в которой был установлен резервуар для воды на 17 миллионов галлонов и 775-футовая точная копия «Титаника».
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме «Титаник» 1997 года. Фото: кадр из фильма
Производство фильма обошлось почти в 200 миллионов долларов, и его преследовали проблемы и задержки, и многие в индустрии ожидали, что фильм будет таким же успешным, как и его тезка. Но Кэмерон доказал, что скептики ошибались. Премьера состоялась в декабре 1997 года, фильм вызвал восторженные отзывы критиков и высокие продажи билетов.
«Титаник» в итоге стал первым фильмом, заработавшим более 1 миллиарда долларов и получившим 14 номинаций на премию «Оскар». За свою работу над фильмом Кэмерон получил домой три «Оскара» - за лучшую режиссуру, лучший монтаж и лучшую картину. В 1999 году он развелся с Линдой Хэмилтон, а в 2000 году женился на актрисе Сьюзи Эмис, которая снялась в «Титанике».
Джеймс Кэмерон и Сьюэи Эмис. Фото: соцсети
Продолжая увлекаться историей «Титаника», Кэмерон работал со своим братом Майком над созданием новой технологии для съемок подводного крушения печально известного судна. Результатом стал трехмерный документальный фильм IMAX «Призраки бездны» (2003). В 2005 году последовали еще два документальных фильма — «Вулканы глубин» и «Пришельцы глубин».
В конце 2017 года Кэмерон вернулся к своему знаменитому проекту в специальном выпуске National Geographic «Титаник: 20 лет спустя» с Джеймсом Кэмероном. Режиссер рассказал, что с момента выхода фильма совершил 33 погружения к месту крушения, и сказал, что гордится тем, как ему удалось точно изобразить события в фильме, основываясь на знаниях, которыми он обладал на тот момент. Он также признал, что ошибся в нескольких деталях, таких как его изображение беспроводной комнаты Маркони, где капитан приказал радисту подать сигнал бедствия, и его интерпретация того, как затонуло массивное судно.
«Аватар»
Джеймс Кэмерон и Сэм Уортингтон на съемочной площадке фильма «Аватар». Фото: Global Look Press
Вновь произведя революцию в мире спецэффектов, Кэмерон вернулся к созданию полнометражных фильмов с фильмом «Аватар» 2009 года. Фильм исследует конфликт между американскими войсками и коренным населением на другой планете. В фильме Сэм Уортингтон играет американского солдата, который переходит на другую сторону, чтобы помочь людям Na'vi, и влюбляется в одну из них (ее играет Зои Салдана).
Зои Салдана в фильме «Аватар». Фото: кадр из фильма
«Аватар» быстро превзошел «Титаник» в прокате. Фильм также принес Кэмерону ряд наград, включая «Золотой глобус» за лучшую режиссуру и лучшую кинодраму. На премию «Оскар» «Аватар» был номинирован в девяти категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Однако Кэмерон проиграл несколько главных призов вечера своей бывшей жене Кэтрин Бигелоу, которая получила приз за лучшую режиссуру и лучшую картину за фильм «Повелитель бури».
Успех «Аватара» побудил Кэмерона разработать несколько сиквелов кассового хита, «Аватар-2» вышел в декабре 2022 года.
Deepsea Challenger
В 2013 году Кэмерон путешествовал по стране на своей подводной лодке Deepsea Challenger. Он разработал судно для путешествия в самое глубокое место на планете — «Челленджер», расположенный глубоко в Марианской впадине. Кэмерон сделал несколько остановок в этом путешествии, чтобы поговорить с молодыми людьми о своем удивительном путешествии в пролив Челленджер Дип.
«Рассказывая эту историю школьникам на практике, мы можем вдохновить следующее поколение инженеров, ученых и исследователей», — сказал он сайту Cape Cod Today.
Погружение Джеймса Кэмерона на Deepsea Challenger в Марианскую впадину. Фото: соцсети
В конце своего исторического путешествия Кэмерон подарил Deepsea Challenger океанографическому институту Вудс-Хоул в Массачусетсе. Его путешествие стало темой документального фильма Deepsea Challenge 3D 2014 года.
Солнечная энергия
Сочетая свою любовь к науке и технологиям с заботой об окружающей среде, Кэмерон с начала 2010-х годов работает над тем, чтобы сделать свою продюсерскую компанию «зеленой», устанавливая огромное количество солнечных панелей в своих студиях в Манхэттен-Бич, Калифорния. Он надеется сделать сиквелы «Аватара» первыми в истории фильмами, полностью использующими солнечную энергию.
В 2015 году Кэмерон рассказал о своих дальнейших исследованиях в области солнечной энергии, представив прототипы своих «солнечных цветов». С группой панелей, расположенных на вершине 30-футового «ствола», окруженных кольцом отдельных панелей, гигантские конструкции напоминают своего тезку, а также имитируют их поведение, поворачиваясь лицом к солнцу, когда оно совершает свою дневную дугу, делая его гораздо более эффективен, чем традиционные стационарные панели. Его первая установка, расположенная рядом со школой в Малибу, Калифорния, удовлетворяет большую часть энергетических потребностей школы.
Джеймс Кэмерон и Сьюэи Эмис на фоне комплекса солнечных батарей. Фото: соцсети