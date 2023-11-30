Шикарная женщина, отлично играет стерв: биография звезды телеэкрана Хизер Локлир

Кто такая Хизер Локлир?
Хизер Локлир впервые появилась на телевидении благодаря «Чипсам» в 1980 году. Она добилась своего большого прорыва, сыграв роль в сериале «Династия» в 1981 году, а также вскоре начала сниматься в сериале «Ти Джей Хукер».
В 1993 году Локлир присоединилась к актерскому составу сериала «Мелроуз Плейс», а позже в том же десятилетии она снялась в ситкоме «Спин Сити». Она вернулась на телевидение для новой версии «Мелроуз Плейс» в 2009 году, хотя шоу продлилось всего один сезон. В последние годы актриса стала известна из-за проблем с законом.
Хизер Локлир и Том Круз. 1980 год. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Хизер Дин Локлир родилась 25 сентября 1961 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, выросла в пригороде Лос-Анджелеса Таузенд-Оукс. Ее отец работал директором регистратуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а ее мать работала административным помощником в the Walt Disney Company в начале 1990-х годов.
Локлир поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе в 1979 году с намерением специализироваться в области психологии. Однако случайная работа моделью вскоре превратилась в регулярную работу в телевизионной рекламе крупных компаний, включая Pepsi, Polaroid и California Dairy Council. Проучившись год в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, Локлир бросил учебу, чтобы полностью посвятить себя актерской карьере.
«Чипсы», «Династия»
Локлир впервые появилась в телесериале «Чипсы» в 1980 году, а позже снялась в качестве приглашенной звезды в шоу «Восьми достаточно» и «Вертихвостка». Своего большого прорыва актриса добилась в 1981 году, когда успешно прошла прослушивание на роль в «Династии» — популярной мыльной опере в прайм-тайм с Джоном Форсайтом, Джоан Коллинз и Линдой Эванс в главных ролях. Она сыграла Сэмми Джо Кэррингтон, коварную жену Стивена (сына Блейка Кэррингтона) в шоу, продюсером которого был Аарон Спеллинг.
Хизер Локлир в сериале «Династия» 1981 года. Фото: кадр из фильма
«Ти Джей Хукер»
Спустя 13 недель Локлир была исключена из шоу, но ей быстро предложили роль в другом проекте Спеллинг, «Ти Джей Хукер». Вскоре после этого Локлир была записана обратно в «Династию», что сделало ее единственной актрисой, регулярно работающей в двух популярных сериалах в прайм-тайм. «Династия» выходила в эфир почти десять лет, в то время как «Ти Джей Хукер» был отменен после пяти сезонов.
Хизер Локлир и Уильям Шетнер в сериале «Ти Джей Хукер». Фото: кадр из фильма
«Поджигатель» и «Возвращение болотной твари»
Всегда целеустремленный работник, Локлир также появился в нескольких фильмах на большом экране и телевидении, включая «Поджигатель» (1984) и «Возвращение болотной твари» (1989). Кроме того, она работала пресс-секретарем национальной сети оздоровительных клубов и подготовила видеоролик с упражнениями.
Хизер Локлир в фильме «Возвращение болотной твари» (1989). Фото: Global Look Press
«Мелроуз Плейс»
В 1993 году Локлир воссоединился со Спеллингом в составе актерского состава «Мелроуз Плейс» — спин-оффа чрезвычайно успешного «Беверли Хиллз 90210». До ее появления в сериале «Мелроуз» рейтинги шоу были мрачными. После ее появления в роли Аманды Вудворд, коварного менеджера по рекламе и владелицы жилого комплекса, рейтинги шоу взлетели.
Хизер Локлир и Дафна Зунига в фильм 1993 года «Мелроуз Плейс». Фото: Global Look Press
«Спин Сити»
«Мелроуз Плейс» была закрыта в 1998 году, но в следующем году Локлир получила возможность переделать свой образ в роли советника мэра Кейтлин Мур в ситкоме «Спин Сити». Обмениваясь словесными насмешками с коллегами Майклом Дж. Фоксом, а позже и Чарли Шином, Локлир повысила рейтинги шоу и продемонстрировала свою разносторонность как актрисы.
Чарли Шин, Крис Элврд и Хизер Локлир в фильме «Спин Сити». Фото: Global Look Press
«Один в парке», «Лос-Анджелес»
В 2003 году она подписала контракт на главную роль в собственном ситкоме NBC «Один в парке», где сыграла мать-одиночку с двумя детьми. К несчастью для Локлир, шоу так и не сдвинулось с мертвой точки, поэтому в следующем году она вернулась на телевидение с сериалом «Лос-Анджелес» — драмой об аэропорте. Она снова столкнулась с разочарованием, так как шоу не получило высоких рейтингов и закончилось всего после 13 серий.
«Законный представитель Бостона», «Девушки из верхнего города», «Идеальный мужчина»
Локлир получила восторженные отзывы за свое появление в 2005 году в качестве гостьи на Boston Legal, сыграв вдову-людоедку. Примерно в это же время она также получила главные роли в таких фильмах, как «Девушки из верхнего города» (2003) и «Идеальный мужчина» (2005), в главных ролях с Хиллари Дафф и Крисом Нотом.
В 2009 году Локлир вновь посетила знакомую территорию, появившись в новой версии «Мелроуз Плейс», хотя этот последний вариант ее более раннего популярного шоу не смог привлечь поклонников и был отменен после одного сезона. С тех пор Локлир сыграл несколько ролей, включая роль в пилотном ситкоме «Помощники» в 2011 году.
Хилари Дафф, Ария Уоллес и Хизер Локлир в фильме «Идеальный мужчина». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Семилетний брак Локлир с хэви-метал-барабанщиком Томми Ли закончился разводом в августе 1993 года. Почти год спустя, в декабре 1994 года, она вышла замуж за гитариста группы Bon Jovi Ричи Самбора. Три года спустя у пары родилась их первая дочь, Ава Элизабет Самбора. В 2006 году Локлир и Самбора подали на развод, который был оформлен в апреле 2007 года.
В том же году она начала встречаться с актером Джеком Вагнером. Они обручились в 2011 году, но расстались до конца года.
В июне 2020 года Локлир объявила о помолвке со своим школьным возлюбленным Крисом Хайссером.
Хизер Локлир и Крис Хайссер. Фото: соцсети
Аресты
В сентябре 2008 года полиция арестовала Локлир по подозрению в вождении в состоянии опьянения. Локлир, которая, как считалось, была одна в машине, была проверена на состояние опьянения. Ранее в том же году, в июне, Локлир зарегистрировалась в медицинской клинике Аризоны в поисках лечения депрессии.
Хизер Локлир. Фото: Global Look Press
Локлир продолжала бороться с личными проблемами. Она была арестована в 2010 году за то, что наехала на дорожный знак своей машиной, а затем скрылась с места происшествия, что привело к обвинению в мелком правонарушении.
В феврале 2018 года Локлир была арестована за то, что пинала полицейских, которые пришли в ее дом в округе Вентура для расследования возможной ситуации с насилием в семье. Жертвой предполагаемого домашнего насилия был бойфренд, который получил физическую травму, что делает преступление уголовным преступлением, в то время как Локлир утверждала, что она также была ранена до прибытия полиции. Ее освободили под залог и обязали вернуться в суд в следующем месяце.
24 июня 2018 года Локлир был снова арестована за то, что ударила ногой полицейского и санитара скорой помощи, которые реагировали на вызов о беспорядках. На следующий день власти отреагировали на вызов врача к ней домой и доставили пациентку в больницу, хотя личность этого человека первоначально не разглашалась.
Хизер Локлир после нанесения побоев сотрудникам полиции и скорой помощи, 26 июня 2018 г. Фото: Global Look Press
В августе 2019 года, после того как она не признала себя виновной в восьми обвинениях в мелком правонарушении, связанных с ее действиями в предыдущем году, Локлир была приговорена к трем годам суммарного испытательного срока и ей было предписано завершить программу стационарного лечения.