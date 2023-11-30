Шикарная женщина, отлично играет стерв: биография звезды телеэкрана Хизер Локлир

«Один в парке», «Лос-Анджелес»

В 2003 году она подписала контракт на главную роль в собственном ситкоме NBC «Один в парке», где сыграла мать-одиночку с двумя детьми. К несчастью для Локлир, шоу так и не сдвинулось с мертвой точки, поэтому в следующем году она вернулась на телевидение с сериалом «Лос-Анджелес» — драмой об аэропорте. Она снова столкнулась с разочарованием, так как шоу не получило высоких рейтингов и закончилось всего после 13 серий.

«Законный представитель Бостона», «Девушки из верхнего города», «Идеальный мужчина»

Локлир получила восторженные отзывы за свое появление в 2005 году в качестве гостьи на Boston Legal, сыграв вдову-людоедку. Примерно в это же время она также получила главные роли в таких фильмах, как «Девушки из верхнего города» (2003) и «Идеальный мужчина» (2005), в главных ролях с Хиллари Дафф и Крисом Нотом.

В 2009 году Локлир вновь посетила знакомую территорию, появившись в новой версии «Мелроуз Плейс», хотя этот последний вариант ее более раннего популярного шоу не смог привлечь поклонников и был отменен после одного сезона. С тех пор Локлир сыграл несколько ролей, включая роль в пилотном ситкоме «Помощники» в 2011 году.