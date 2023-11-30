Сколько на самом деле стоит советская посуда: хрусталь и тарелки можно продать по баснословной цене

Конечно, большинство тарелок в СССР производились массовыми тиражами, из дешевого фаянса, и, если даже они сохранились у вас по сегодняшний день, разбогатеть такие тарелки не помогут. Но есть исключения. Например, сервизы из фарфора, изготовленные на одном из легендарных советских заводов — Дулевском, ЛФЗ, Дмитровском.

Посуда Дмитровского завода (Вербилки)

Этот завод, расположенный в подмосковном поселке Вербилки, открылся еще в середине XVIII века. После революции 1917 года он получил название Дмитровского. Самыми дорогими сегодня считаются фарфоровые сервизы, которые были сделаны на этом заводе в период до Великой Отечественной войны.

Некоторые наборы на 6 персон вполне реально продать, например, за 50 тысяч рублей. Именно такие цены выставлены в интернет-магазинах.

Посуда Дулевского завода (фабрика Кузнецова)