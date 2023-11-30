Сколько на самом деле стоит советская посуда: хрусталь и тарелки можно продать по баснословной цене

Многие хозяйки до сих пор хранят в сервантах и буфетах посуду своих бабушек — с трудом добытые когда-то фарфоровые сервизы, хрустальные салатницы и вазы… А ведь некоторые из этих предметов сегодня стоят целое состояние!
Столовые сервизы
Фото: кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова»
Конечно, большинство тарелок в СССР производились массовыми тиражами, из дешевого фаянса, и, если даже они сохранились у вас по сегодняшний день, разбогатеть такие тарелки не помогут. Но есть исключения. Например, сервизы из фарфора, изготовленные на одном из легендарных советских заводов — Дулевском, ЛФЗ, Дмитровском.
Посуда Дмитровского завода (Вербилки)
Этот завод, расположенный в подмосковном поселке Вербилки, открылся еще в середине XVIII века. После революции 1917 года он получил название Дмитровского. Самыми дорогими сегодня считаются фарфоровые сервизы, которые были сделаны на этом заводе в период до Великой Отечественной войны.
Некоторые наборы на 6 персон вполне реально продать, например, за 50 тысяч рублей. Именно такие цены выставлены в интернет-магазинах.
Посуда Дулевского завода (фабрика Кузнецова)
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Фабрикой Кузнецова ее называли до революции, потом фарфоровый завод стал Дулевским. Самым дорогим считается чайный сервиз, на котором золотом написано: «Олимпиада-80». Если в вашем доме имеется такая посуда — ее можно продать за 10–15 тысяч рублей. Чайный сервиз «Яблоневый цвет» оценивается в сумму около 30 тысяч. Коллекционеры охотно купят у вас и другие предметы, произведенные на Дулевском заводе, — но уже значительно дешевле.
Сервизы Ленинградского фарфорового завода (ЛФЗ)
Парадную посуду хозяйки ставили на стол лишь в исключительных случаях. Фото: Global Look Press
Посуду, изготовленную на ЛФЗ, принято считать классикой. Чайный сервиз этого фарфорового завода, «родившийся» в 60-х годах ХХ века, многие с удовольствием купят за 30–40 тысяч рублей.
Сервиз «Мадонна»
Изящные чашечки, блюдечки и прочие предметы выпускали в Германской Демократической Республике. Сервизы «Мадонна» были предметом мечтаний советских женщин. Но владели им лишь немногие счастливицы.
Сколько сегодня может стоить такой сервиз — сказать трудно: возможно, несколько тысяч рублей, а возможно, и несколько сотен тысяч. Это зависит от состояния посуды и ее возраста. Принимается во внимание и полнота комплекта. Самая дешевая «Мадонна» — та, которую производили крупными тиражами в 70-х. Такой сервиз «потянет», максимум, на 10–15 тысяч.
Цветной хрусталь
Цветной хрусталь. Фото: Global Look Press
Посуду из хрусталя, сделанного в СССР, можно увидеть чуть ли не в каждом доме. Когда-то она считалась престижной, сегодня же ее просто жалеют выбрасывать — она давно вышла из моды. Однако есть исключения. Если у вас имеется посуда из синего или красного хрусталя — не спешите от нее избавляться: она может заметно повысить ваше благосостояние. Некоторые вазы вполне возможно продать за 30–40 тысяч рублей.
Столовые приборы
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Простые наборы из нержавеющей стали, сделанные когда-то в СССР, принесут вам не так уж много — не больше 2 тысяч рублей. При этом важно, чтобы набор был не разрозненным, а полным. Хорошо, если на предметах читается клеймо изготовителя. Чуть дороже ценится комплект мельхиоровых приборов – за него можно выручить до 8 тысяч рублей. Если же вы — счастливый обладатель полного набора позолоченных столовых приборов в хорошем состоянии, — можете смело рассчитывать на 35 тысяч.
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Конечно, все эти расчеты — очень приблизительны, они сделаны на основе ценников в интернет-магазинах. Прежде чем выставлять вещь на продажу, обязательно покажите ее профессиональному оценщику, который даст вам ценный совет. Как знать — а вдруг в вашем серванте и правда таятся сокровища?